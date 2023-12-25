https://crimea.ria.ru/20231225/moshenniki-pod-vidom-zastroyschikov-zarabotali-97-mln-v-sevastopole-1133782542.html

Мошенники под видом застройщиков "заработали" 97 млн в Севастополе

Мошенники под видом застройщиков "заработали" 97 млн в Севастополе - РИА Новости Крым, 25.12.2023

Мошенники под видом застройщиков "заработали" 97 млн в Севастополе

Обманутые дольщики из разных регионов России отдали 97 млн севастопольским мошенникам. Как сообщает прокуратура города, обвинительное заключение по делу о... РИА Новости Крым, 25.12.2023

2023-12-25T22:26

2023-12-25T22:26

2023-12-25T22:26

мошенничество

севастополь

прокуратура города севастополя

общество

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Обманутые дольщики из разных регионов России отдали 97 млн севастопольским мошенникам. Как сообщает прокуратура города, обвинительное заключение по делу о хищении денег под видом долевого строительства направят в суд в отношении трех участников организованной группы – граждан России 43, 44 и 45 лет.19 обманутых дольщиковПо версии следствия, в апреле 2016 года обвиняемые создали жилищно-строительный кооператив "Дом у моря" - дольщиков привлекали через рекламу и риелторов и обещали им построить дом в Севастополе по адресу Гавена, 7. Кооператив работал по октябрь 2019 года.При этом в действительности у злоумышленников не оказалось ни документов, ни проекта, ни разрешения на строительство. Кроме того, еще в первый год деятельности кооператива на его счета органами Пенсионного фонда было перечислено более 2,5 млн рублей в виде материнского капитала, держатели которого не знали о преступных намерениях - таких граждан оказалось шестеро.Уголовное дело о мошенничестве с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением будет направлено в Ленинский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.Другие эпизодыРанее в тот же районный суд прокуратура города направила уголовное дело в отношении тех же обвиняемых по другим эпизодам в отношении еще нескольких десятков потерпевших. Рассмотрение дела продолжается."С учетом обоих уголовных дел участники организованной группы обвиняются в хищении более 97 млн рублей у 82 потерпевших и свыше 7,5 млн рублей средств материнского капитала", - уточнили в прокуратуре.В ходе предварительного расследования потерпевшими заявлены гражданские иски о взыскании материального ущерба. Сотрудники полиции провели обыски по местам проживания участников организованной группы и в арендованных ими офисах, изъяли технику, электронные носители памяти, средства связи, печати, документы. На автомобили и земельные участки обвиняемых наложен арест.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе директор фирмы обманул клиентов-дольщиков на миллионВ Крыму "проблемный" застройщик достроит дома под контролем СледкомаНепригодное здание вместо садика: в Алуште осуждены учредители стройфирмы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, севастополь, прокуратура города севастополя, общество, закон и право, новости крыма