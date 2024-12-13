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В Ялте ветер сломал новогодние елки

В Ялте ветер сломал новогодние елки - РИА Новости Крым, 13.12.2024

В Ялте ветер сломал новогодние елки

Сильный ветер сломал две новогодние елки в Ялте. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 13.12.2024

2024-12-13T18:08

2024-12-13T18:08

2024-12-13T18:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Сильный ветер сломал две новогодние елки в Ялте. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.Также аварийные бригады убрали три поваленных дерева на Южно-бережном шоссе. Еще несколько бригад "Зеленстроя" занимаются уборкой поваленных деревьев на городских улицах.Кроме того, бригады "Ялтагорсвета" освобождают электропровода от сломанных ветвей. По информации Павленко, работы уже выполнены на улицах Строителей и Ореховой.Также в состоянии готовности находятся пять комбинированных дорожных машин с пескосоляной смесью на случай обильных снегопадов, добавила она.По словам главы администрации, в связи с похолоданием и ночными морозами в городе закроют все бюветы. Также директорам школ было рекомендовано сократить уроки второй смены, добавила Павленко.Ранее республиканский главк МЧС предупредил об усилении ветра в Крыму в пятницу - до 30 м/с. В ведомстве напомнили, что в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мороз и гололед в Крыму: ситуация на дорогахВ Севастополе резко похолодает - водителей предупредили о гололедеВ Севастополе из-за непогоды в пятницу не будут работать катера и паромы

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