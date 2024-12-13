В Ялте ветер сломал новогодние елки
В Ялте сильный ветер сломал верхушки новогодних елок на набережной и повалил деревья
18:08 13.12.2024 (обновлено: 18:10 13.12.2024)
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоПоследствия сильного ветра в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Сильный ветер сломал две новогодние елки в Ялте. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.
"Из-за сильных порывов ветра не выдержали конструкции двух новогодних елей на набережной Ялты – отломаны верхушки деревьев, которые установлены возле круглого и квадратного фонтанов. Завтра, если погода наладится, приступим к восстановлению", - написала она в своем Telegram-канале.
Также аварийные бригады убрали три поваленных дерева на Южно-бережном шоссе. Еще несколько бригад "Зеленстроя" занимаются уборкой поваленных деревьев на городских улицах.
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоПоследствия сильного ветра в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Последствия сильного ветра в Ялте
Кроме того, бригады "Ялтагорсвета" освобождают электропровода от сломанных ветвей. По информации Павленко, работы уже выполнены на улицах Строителей и Ореховой.
"Работа ведется и с растениями – молодые прячем под временным укрытием из специального материала, а на площади Советской еще утром специальным материалом укрыли цикламены – чтобы не потерять яркий цвет", - добавила Павленко.
Также в состоянии готовности находятся пять комбинированных дорожных машин с пескосоляной смесью на случай обильных снегопадов, добавила она.
По словам главы администрации, в связи с похолоданием и ночными морозами в городе закроют все бюветы. Также директорам школ было рекомендовано сократить уроки второй смены, добавила Павленко.
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоПоследствия сильного ветра в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Последствия сильного ветра в Ялте
"В ЕДДС поступило более 360 звонков. В основном – сигналы о точечных авариях на линиях электроснабжения, о поврежденных заборах, светофорах, опорах, поваленных деревьях на придомовых территориях. Наводить в регионе порядок рабочие городского хозяйства продолжат и завтра", - уточнила Павленко.
Ранее республиканский главк МЧС предупредил об усилении ветра в Крыму в пятницу - до 30 м/с. В ведомстве напомнили, что в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение.
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