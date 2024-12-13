https://crimea.ria.ru/20241213/komanda-trampa-obsudila-s-belym-domom-i-kievom-uregulirovanie-konflikta-1142606991.html

Команда Трампа обсудила с Белым домом и Киевом урегулирование конфликта

Команда Трампа обсудила с Белым домом и Киевом урегулирование конфликта - РИА Новости Крым, 13.12.2024

Команда Трампа обсудила с Белым домом и Киевом урегулирование конфликта

Представители команды избранного президента США Дональда Трампа провела переговоры с действующей американской администрацией и представителями киевского режима... РИА Новости Крым, 13.12.2024

2024-12-13T22:37

2024-12-13T22:37

2024-12-13T22:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Представители команды избранного президента США Дональда Трампа провела переговоры с действующей американской администрацией и представителями киевского режима о способах завершения конфликта на Украине. Об этом сообщает NBS News со ссылкой на источники."Команда избранного президента Дональда Трампа по национальной безопасности провела переговоры с Белым домом и украинскими лидерами в рамках согласованных усилий по поиску способа положить конец войне", - говорится в сообщении.В то же время, по словам источников, советникам Трампа и кандидатам в министры, которые придерживаются различных взглядов на Украину, еще предстоит представить Киеву концептуальный или конкретный мирный план.По информации агентства, советник действующего президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан провел несколько бесед с его назначенным преемником, республиканцем Майком Уолтцем, которого Трамп пригласил занять эту должность. По словам одного из источников, они "сосредоточились на обмене соответствующей информацией, но не изучали стратегии прекращения конфликта или обеспечения прекращения огня".По данным NBS News, команда избранного президента США пока не информировала руководство киевского режима о каких-либо потенциальных планах. При этом, по словам одного из собеседников агентства, "до сих пор атмосфера в плане взаимодействия между украинцами и новой командой Трампа, включая Владимира Зеленского и самого Трампа, была позитивной".Ранее Трамп заявил, что использование американских ракет Украиной против России является эскалацией конфликта.Трехсторонняя встреча президента Франции Эммануэля Макрона, избранного президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоялась 8 декабря. Они завершились спустя 20 минут без совместного итогового заявления.Впоследствии Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что Зеленский и Украина "хотели бы заключить сделку", и призвал к прекращению огня и переговорам. В то же время Зеленский отверг призыв Трампа к немедленному прекращению огня.Трамп также выразил мнение, что после смены американской администрации Украине не стоит ждать тех же объемов военной помощи из Вашингтона, которые были при президентстве Джо Байдена.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вена готова принять мирные переговоры по Украине - канцлер АвстрииЧто Трамп сказал Зеленскому и Макрону на встрече в ПарижеЧем грозит Украине "дипломатия" Зеленского

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, украина, белый дом, политика, новости сво, сми, новости