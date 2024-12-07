Рейтинг@Mail.ru
Вена готова принять мирные переговоры по Украине - канцлер Австрии - РИА Новости Крым, 07.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241207/vena-gotova-prinyat-mirnye-peregovory-po-ukraine---kantsler-avstrii-1142461573.html
Вена готова принять мирные переговоры по Украине - канцлер Австрии
Вена готова принять мирные переговоры по Украине - канцлер Австрии - РИА Новости Крым, 07.12.2024
Вена готова принять мирные переговоры по Украине - канцлер Австрии
Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил в субботу, что в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Париже выразил готовность принять в Вене будущие мирные переговоры... РИА Новости Крым, 07.12.2024
2024-12-07T17:53
2024-12-07T17:53
австрия
украина
россия
переговоры
мнения
новости
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/0d/1122659684_0:27:1202:703_1920x0_80_0_0_c24b010db5335a70b12391033f4f8047.jpg
СИФМЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил в субботу, что в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Париже выразил готовность принять в Вене будущие мирные переговоры по Украине.Правительство Австрии нарушило нейтралитет страны в 2022 году, приняв участие в санкциях против России, что слабило республику экономически. При этом Вена официально не участвует в финансировании военной помощи Украине, но гуманитарную помощь Киеву австрийские власти оказывают.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
австрия
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/0d/1122659684_115:0:1087:729_1920x0_80_0_0_456d6b01e43f0da44615b2d988b0f9fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
австрия, украина, россия, переговоры, мнения, новости, в мире
Вена готова принять мирные переговоры по Украине - канцлер Австрии

Вена готова стать местом проведения мирных переговоров по Украине - канцлер Австрии

17:53 07.12.2024
 
© БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии
© БелТА
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИФМЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил в субботу, что в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Париже выразил готовность принять в Вене будущие мирные переговоры по Украине.
"Мы (Нехаммер и Зеленский - ред.) говорили об увеличении совместных усилий для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира. Как столица нейтральной страны, Вена всегда готова принять будущие мирные переговоры", - написал Нехаммер в социальной сети Х.
Правительство Австрии нарушило нейтралитет страны в 2022 году, приняв участие в санкциях против России, что слабило республику экономически. При этом Вена официально не участвует в финансировании военной помощи Украине, но гуманитарную помощь Киеву австрийские власти оказывают.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
АвстрияУкраинаРоссияПереговорыМненияНовостиВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:04На Кубани поезд протаранил легковушку - трое пострадавших
18:45В Румынии не допустят оппозицию к власти – политолог
18:20Какая погода в Крыму будет в декабре - ФОБОС
17:53Вена готова принять мирные переговоры по Украине - канцлер Австрии
17:12Ялта стала "точкой сборки" для молдаван
16:42Что даст Украине вторая партия самолетов F-16 - эксперт
16:16Ситуация в Южной Корее - глава фракции правящей партии подал в отставку
15:54В Белоруссии объяснили причину размещения "Орешника"
15:39В Севастополе простились с героем СВО
15:11В Румынии начались обыски по делу о подкупе избирателей
14:56Армия России уничтожила еще 380 боевиков в Курской области
14:32Зеленский заявил о прибытии на Украину второй партии истребителей F-16
14:14В Севастополе прошла премьера фильма о подвигах детей в Крымской войне
13:51Армия России на выгодных рубежах: за сутки уничтожено 1560 боевиков ВСУ
13:09Спрятались в шкафу: в Подмосковье на пожаре погибли двое детей
12:43На Украине разбиты помогающие оборонке объекты энергетики
12:36Дрон ВСУ врезался в многоэтажку в Шебекино
12:23В Донбассе освобожден населенный пункт Берестки
11:59Во сколько крымчанам обойдется новогодний стол
11:40Удары по Украине сегодня – разбита инфраструктура
Лента новостейМолния