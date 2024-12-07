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Вена готова принять мирные переговоры по Украине - канцлер Австрии
Вена готова принять мирные переговоры по Украине - канцлер Австрии - РИА Новости Крым, 07.12.2024
Вена готова принять мирные переговоры по Украине - канцлер Австрии
Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил в субботу, что в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Париже выразил готовность принять в Вене будущие мирные переговоры... РИА Новости Крым, 07.12.2024
2024-12-07T17:53
2024-12-07T17:53
2024-12-07T17:53
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СИФМЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил в субботу, что в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Париже выразил готовность принять в Вене будущие мирные переговоры по Украине.Правительство Австрии нарушило нейтралитет страны в 2022 году, приняв участие в санкциях против России, что слабило республику экономически. При этом Вена официально не участвует в финансировании военной помощи Украине, но гуманитарную помощь Киеву австрийские власти оказывают.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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австрия, украина, россия, переговоры, мнения, новости, в мире
Вена готова принять мирные переговоры по Украине - канцлер Австрии
Вена готова стать местом проведения мирных переговоров по Украине - канцлер Австрии