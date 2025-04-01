https://crimea.ria.ru/20250401/teplo-i-sukho-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1145306136.html

Тепло и сухо: погода в Крыму во вторник

Тепло и сухо: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 31.03.2025

Тепло и сухо: погода в Крыму во вторник

Во вторник в Крыму будет сухая погода. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 31.03.2025

2025-04-01T00:01

2025-04-01T00:01

2025-03-31T16:42

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму будет сухая погода. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +17...+19.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и в первой половине дня туман. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +14...+16 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +6 до +10 градусов, днем столбики термометров покажут от +13 до +16.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250330/krym-vernetsya-v-klimaticheskie-ramki-chego-zhdat-ot-pogody-na-nedele-1145313776.html

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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