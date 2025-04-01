Рейтинг@Mail.ru
Тепло и сухо: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 31.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250401/teplo-i-sukho-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1145306136.html
Тепло и сухо: погода в Крыму во вторник
Тепло и сухо: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 31.03.2025
Тепло и сухо: погода в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму будет сухая погода. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 31.03.2025
2025-04-01T00:01
2025-03-31T16:42
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1e/1145333070_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_6b242a842155a12db405d38e8e4f72b6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму будет сухая погода. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +17...+19.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и в первой половине дня туман. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +14...+16 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +6 до +10 градусов, днем столбики термометров покажут от +13 до +16.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250330/krym-vernetsya-v-klimaticheskie-ramki-chego-zhdat-ot-pogody-na-nedele-1145313776.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1e/1145333070_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_eb4400741e728f22194e2249c63933ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Тепло и сухо: погода в Крыму во вторник

В Крыму во вторник сухо и до +19 градусов

00:01 01.04.2025
 
© РИА Новости КрымВесна в Крыму
Весна в Крыму - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму будет сухая погода. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +14…+19", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +17...+19.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и в первой половине дня туман. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +14...+16 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +6 до +10 градусов, днем столбики термометров покажут от +13 до +16.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Дождь
30 марта, 19:45Радио "Спутник в Крыму"
Крым вернется в климатические рамки: чего ждать от погоды на неделе
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Тепло и сухо: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 1 апреля
22:42Поджог могил героев СВО в Крыму и ЧП на ж/д вокзале Симферополя – главное
22:21Семь человек погибли и 65 пострадали в ДТП в Крыму
22:03Инсценировали ДТП: мошенники похитили у страховой компании 5,5 млн рублей
21:43Дело об осквернении могил героев СВО в Крыму: Бастрыкин затребовал доклад
21:32Правительство направит четыре миллиарда на закупку сельхозтехники
21:05В Крыму реализуется 273 инвестиционных проекта
20:47В Индонезии снова произошло землетрясение
20:33Миллиарды внебюджетных инвестиций в Крым – куда пошли средства
20:11Курортный сезон на Черном море состоится в полную силу – Онищенко
19:45За дружбой и вдохновением: в "Артек" приехала делегация из Абхазии
19:28Когда откроется канатная дорога Мисхор – Ай-Петри
19:10Из ледяного плена у берегов Камчатки спасли шесть гражданских судов
18:43Двухлетняя девочка проглотила 60 магнитов от развивающих игрушек
18:16Обстановка на ж/д вокзале Симферополя: что с поездами дальнего следования
18:07Пригородное сообщение после ЧП на ж/д вокзале в Симферополе восстановили
17:57Связал и ограбил: крымчанин с оружием залез в чужой дом
17:31В ДТП с микроавтобусом Краснодар – Мариуполь погибли шесть человек
17:24Взрыв в мечети в Узбекистане – погибли и ранены люди
Лента новостейМолния