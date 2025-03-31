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Курортный сезон на Черном море состоится в полную силу – Онищенко - РИА Новости Крым, 31.03.2025
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Курортный сезон на Черном море состоится в полную силу – Онищенко
Курортный сезон на Черном море состоится в полную силу – Онищенко - РИА Новости Крым, 31.03.2025
Курортный сезон на Черном море состоится в полную силу – Онищенко
Курортный сезон на черноморском побережье России в этом году состоится в полную силу. Такое мнение на пресс-конференции "Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом"... РИА Новости Крым, 31.03.2025
2025-03-31T20:11
2025-03-31T20:35
геннадий онищенко
мнения
черное море
россия
курортный сезон
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СИМФЕРОПОЛЬ 31 мар – РИА Новости Крым. Курортный сезон на черноморском побережье России в этом году состоится в полную силу. Такое мнение на пресс-конференции "Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом" высказал академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.Также он уточнил, что большая работа сейчас идет и в море. Мазут, который все еще остается в акватории, консервируют.Об этом ранее также сообщал и министр транспорта России Роман Старовойт. Он уточнил, что обломки потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров "Волгонефть" планируют накрыть спецконструкциями до наступления осенних штормов."В первую очередь – временная локализация и накрытие этих обломков ящиками. Далее – нагрев танков и удаление мазута. После – поднятие, вывоз самих обломков на берег и демонтаж", – уточнил министр транспорта РФ.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще 4 тонны мазута поднимут из затонувших частей танкеров "Волгонефть"Ситуация в Керчи после ЧС с мазутом: к сезону готовят два пляжаВ Черном море растет вылов рыбы
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60
геннадий онищенко, мнения, черное море, россия, курортный сезон
Курортный сезон на Черном море состоится в полную силу – Онищенко

Курортный сезон на побережье Черного моря России состоится в полную силу – Онищенко

20:11 31.03.2025 (обновлено: 20:35 31.03.2025)
 
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Пляж Анапы - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ 31 мар – РИА Новости Крым. Курортный сезон на черноморском побережье России в этом году состоится в полную силу. Такое мнение на пресс-конференции "Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом" высказал академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

"Самое главное сейчас – очистить побережье, навести там порядок. Волонтеры делают большую работу. И задача, в том числе и СМИ – помочь им в этом", – сказал Онищенко в комментарии РИА Новости Крым.

Также он уточнил, что большая работа сейчас идет и в море. Мазут, который все еще остается в акватории, консервируют.
Об этом ранее также сообщал и министр транспорта России Роман Старовойт. Он уточнил, что обломки потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров "Волгонефть" планируют накрыть спецконструкциями до наступления осенних штормов.
"В первую очередь – временная локализация и накрытие этих обломков ящиками. Далее – нагрев танков и удаление мазута. После – поднятие, вывоз самих обломков на берег и демонтаж", – уточнил министр транспорта РФ.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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Геннадий ОнищенкоМненияЧерное мореРоссияКурортный сезон
 
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