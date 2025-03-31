https://crimea.ria.ru/20250331/kurortnyy-sezon-na-chernom-more-sostoitsya-v-polnuyu-silu--onischenko-1145349685.html

Курортный сезон на Черном море состоится в полную силу – Онищенко

Курортный сезон на Черном море состоится в полную силу – Онищенко - РИА Новости Крым, 31.03.2025

Курортный сезон на Черном море состоится в полную силу – Онищенко

Курортный сезон на черноморском побережье России в этом году состоится в полную силу. Такое мнение на пресс-конференции "Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом"... РИА Новости Крым, 31.03.2025

2025-03-31T20:11

2025-03-31T20:11

2025-03-31T20:35

геннадий онищенко

мнения

черное море

россия

курортный сезон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/1e/1120711351_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_22fef6508c85ac0881f00cab83c9dde1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ 31 мар – РИА Новости Крым. Курортный сезон на черноморском побережье России в этом году состоится в полную силу. Такое мнение на пресс-конференции "Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом" высказал академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.Также он уточнил, что большая работа сейчас идет и в море. Мазут, который все еще остается в акватории, консервируют.Об этом ранее также сообщал и министр транспорта России Роман Старовойт. Он уточнил, что обломки потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров "Волгонефть" планируют накрыть спецконструкциями до наступления осенних штормов."В первую очередь – временная локализация и накрытие этих обломков ящиками. Далее – нагрев танков и удаление мазута. После – поднятие, вывоз самих обломков на берег и демонтаж", – уточнил министр транспорта РФ.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще 4 тонны мазута поднимут из затонувших частей танкеров "Волгонефть"Ситуация в Керчи после ЧС с мазутом: к сезону готовят два пляжаВ Черном море растет вылов рыбы

черное море

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геннадий онищенко, мнения, черное море, россия, курортный сезон