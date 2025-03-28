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Обломки танкеров "Волгонефть" в проливе накроют спецконструкциями - РИА Новости Крым, 28.03.2025
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Обломки танкеров "Волгонефть" в проливе накроют спецконструкциями
Обломки танкеров "Волгонефть" в проливе накроют спецконструкциями - РИА Новости Крым, 28.03.2025
Обломки танкеров "Волгонефть" в проливе накроют спецконструкциями
Обломки потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров "Волгонефть" планируют накрыть спецконструкциями до наступления осенних штормов. Об этом телеканалу... РИА Новости Крым, 28.03.2025
2025-03-28T15:37
2025-03-28T15:37
танкер
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
роман старовойт
новости
экология
разлив мазута
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
минтранс россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Обломки потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров "Волгонефть" планируют накрыть спецконструкциями до наступления осенних штормов. Об этом телеканалу "Россия 24" заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт.Он добавил, что локализовать обломки планируют до осенних штормов. Намечена масштабная работа, которая разбита на три этапа. Еще в конце 2024 года Минтранс заказал в институте Военно-морского флота РФ проект по подъему обломков танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе.Старовойт добавил, если появятся проектные решения от профильных разработчиков, оставшийся в танках мазут удалят полностью в следующем году.Ранее сообщалось, что работы по разделке кормовой части танкера "Волгонефть-239", севшего на мель в Керченском проливе в декабре прошлого года, завершены. Остальные обломки лежат на глубине 20 метров. Они разбросаны по акватории в радиусе до 8 километров.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще 4 тонны мазута поднимут из затонувших частей танкеров "Волгонефть"Ситуация в Керчи после ЧС с мазутом: к сезону готовят два пляжаВладельцы "Волгонефти" создадут фонды для возмещения ущерба на миллиард
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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танкер, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, роман старовойт, новости, экология, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, минтранс россии
Обломки танкеров "Волгонефть" в проливе накроют спецконструкциями

Обломки танкеров "Волгонефть" планируют накрыть спецконструкциями до наступления осени

15:37 28.03.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Обломки потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров "Волгонефть" планируют накрыть спецконструкциями до наступления осенних штормов. Об этом телеканалу "Россия 24" заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт.
"Это будут специальные металлические ящики из блоков – коффердамы. Обломки накроют этими конструкциями. В виде крышки на ящиках будут технологические отверстия, которые можно открывать и закрывать для дальнейшего доступа", – рассказал Старовойт.
Он добавил, что локализовать обломки планируют до осенних штормов. Намечена масштабная работа, которая разбита на три этапа. Еще в конце 2024 года Минтранс заказал в институте Военно-морского флота РФ проект по подъему обломков танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе.
"В первую очередь - временная локализация и накрытие этих обломков ящиками. Далее – нагрев танков и удаление мазута. После – поднятие, вывоз самих обломков на берег и демонтаж", – уточнил министр транспорта РФ.
Старовойт добавил, если появятся проектные решения от профильных разработчиков, оставшийся в танках мазут удалят полностью в следующем году.
Ранее сообщалось, что работы по разделке кормовой части танкера "Волгонефть-239", севшего на мель в Керченском проливе в декабре прошлого года, завершены. Остальные обломки лежат на глубине 20 метров. Они разбросаны по акватории в радиусе до 8 километров.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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ТанкерТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеРоман СтаровойтНовостиЭкологияРазлив мазутаРазлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовМинтранс России
 
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