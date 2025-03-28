https://crimea.ria.ru/20250328/oblomki-tankerov-volgoneft-v-prolive-nakroyut-spetskonstruktsiyami-1145300799.html

Обломки танкеров "Волгонефть" в проливе накроют спецконструкциями

Обломки танкеров "Волгонефть" в проливе накроют спецконструкциями - РИА Новости Крым, 28.03.2025

Обломки танкеров "Волгонефть" в проливе накроют спецконструкциями

Обломки потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров "Волгонефть" планируют накрыть спецконструкциями до наступления осенних штормов. Об этом телеканалу... РИА Новости Крым, 28.03.2025

2025-03-28T15:37

2025-03-28T15:37

2025-03-28T15:37

танкер

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

роман старовойт

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разлив нефтепродуктов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Обломки потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров "Волгонефть" планируют накрыть спецконструкциями до наступления осенних штормов. Об этом телеканалу "Россия 24" заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт.Он добавил, что локализовать обломки планируют до осенних штормов. Намечена масштабная работа, которая разбита на три этапа. Еще в конце 2024 года Минтранс заказал в институте Военно-морского флота РФ проект по подъему обломков танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе.Старовойт добавил, если появятся проектные решения от профильных разработчиков, оставшийся в танках мазут удалят полностью в следующем году.Ранее сообщалось, что работы по разделке кормовой части танкера "Волгонефть-239", севшего на мель в Керченском проливе в декабре прошлого года, завершены. Остальные обломки лежат на глубине 20 метров. Они разбросаны по акватории в радиусе до 8 километров.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще 4 тонны мазута поднимут из затонувших частей танкеров "Волгонефть"Ситуация в Керчи после ЧС с мазутом: к сезону готовят два пляжаВладельцы "Волгонефти" создадут фонды для возмещения ущерба на миллиард

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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