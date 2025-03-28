Обломки танкеров "Волгонефть" в проливе накроют спецконструкциями
Обломки танкеров "Волгонефть" планируют накрыть спецконструкциями до наступления осени
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Обломки потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров "Волгонефть" планируют накрыть спецконструкциями до наступления осенних штормов. Об этом телеканалу "Россия 24" заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт.
"Это будут специальные металлические ящики из блоков – коффердамы. Обломки накроют этими конструкциями. В виде крышки на ящиках будут технологические отверстия, которые можно открывать и закрывать для дальнейшего доступа", – рассказал Старовойт.
Он добавил, что локализовать обломки планируют до осенних штормов. Намечена масштабная работа, которая разбита на три этапа. Еще в конце 2024 года Минтранс заказал в институте Военно-морского флота РФ проект по подъему обломков танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе.
"В первую очередь - временная локализация и накрытие этих обломков ящиками. Далее – нагрев танков и удаление мазута. После – поднятие, вывоз самих обломков на берег и демонтаж", – уточнил министр транспорта РФ.
Старовойт добавил, если появятся проектные решения от профильных разработчиков, оставшийся в танках мазут удалят полностью в следующем году.
Ранее сообщалось, что работы по разделке кормовой части танкера "Волгонефть-239", севшего на мель в Керченском проливе в декабре прошлого года, завершены. Остальные обломки лежат на глубине 20 метров. Они разбросаны по акватории в радиусе до 8 километров.
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