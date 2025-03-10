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Владельцы "Волгонефти" создадут фонды для возмещения ущерба на миллиард - РИА Новости Крым, 10.03.2025
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Владельцы "Волгонефти" создадут фонды для возмещения ущерба на миллиард
Владельцы "Волгонефти" создадут фонды для возмещения ущерба на миллиард - РИА Новости Крым, 10.03.2025
Владельцы "Волгонефти" создадут фонды для возмещения ущерба на миллиард
Владельцы затонувших в Керченском проливе судов "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" предложили создать два фонда на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей для... РИА Новости Крым, 10.03.2025
2025-03-10T18:31
2025-03-10T18:31
новости
компенсация ущерба
выплаты и компенсации
керченский пролив
происшествия
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
разлив нефтепродуктов в черном море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар -РИА Новости Крым. Владельцы затонувших в Керченском проливе судов "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" предложили создать два фонда на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей для компенсации ущерба, передает РИА Новости.Исходя из технических параметров судна был выработан лимит ответственности собственников судна, который составляет 4 миллиона 510 условных единиц на день создания фонда – сумма в рублевом эквиваленте составляет более 533 миллиона рублей, уточнила представитель компании.И добавила, что создание фонда предусмотрено Кодексом торгового мореплавания в качестве института защиты интересов всех лиц, которые могут пострадать в результате разлива нефтепродуктов.В данном случае "Волгатранснефть" для фонда имеет гарантию АО "Российская национальная перестраховочная компания". Представитель компании отметила, что сумма гарантии значительно превышает сумму требований истца. Срок ее действия до 16 декабря 2030 года.Суд также удовлетворил ходатайство о привлечении к делу третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований. Речь идет о АО "Российская национальная перестраховочная компания" и страховщика ответственности собственника танкера "Волгонефть-239" – ООО "Абсолют страхование".Представитель соответчиков ООО "Кама Шиппинг" и ООО "Каматрансоил" также ходатайствовал о создании фонда с идентичным объемом финансирования – еще на 533 миллиона рублей. В качестве гаранта этого фонда назван страховщик САО "ВСК".Напомним, 15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Последние фрагменты танкера "Волгонефть-239" вывезли с мыса ПанагияБолее 100 птиц проходят реабилитацию на Кубани после разлива мазутаВТБ направит 25 млн рублей на устранение разлива мазута в Черном море
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РИА Новости Крым
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4.7
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новости, компенсация ущерба, выплаты и компенсации, керченский пролив, происшествия, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море
Владельцы "Волгонефти" создадут фонды для возмещения ущерба на миллиард

Владельцы танкеров "Волгонефть" планируют создать фонды для возмещения ущерба на миллиард

18:31 10.03.2025
 
© Оперштаб Краснодарский крайРаботы по откачке мазута из кормовой части танкера "Волгонефть-239" у мыса Панагия
Работы по откачке мазута из кормовой части танкера Волгонефть-239 у мыса Панагия
© Оперштаб Краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар -РИА Новости Крым. Владельцы затонувших в Керченском проливе судов "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" предложили создать два фонда на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей для компенсации ущерба, передает РИА Новости.

"Фонд – это финансовое наполнение, которое позволяет как заявителю по иску, так и иным лицам, которые могут предъявить требования к собственнику, исполнить требования", – сообщила представитель компании судовладельца "Волгонефть-239" – "Волгатранснефть".

Исходя из технических параметров судна был выработан лимит ответственности собственников судна, который составляет 4 миллиона 510 условных единиц на день создания фонда – сумма в рублевом эквиваленте составляет более 533 миллиона рублей, уточнила представитель компании.
И добавила, что создание фонда предусмотрено Кодексом торгового мореплавания в качестве института защиты интересов всех лиц, которые могут пострадать в результате разлива нефтепродуктов.
В данном случае "Волгатранснефть" для фонда имеет гарантию АО "Российская национальная перестраховочная компания". Представитель компании отметила, что сумма гарантии значительно превышает сумму требований истца. Срок ее действия до 16 декабря 2030 года.
Суд также удовлетворил ходатайство о привлечении к делу третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований. Речь идет о АО "Российская национальная перестраховочная компания" и страховщика ответственности собственника танкера "Волгонефть-239" – ООО "Абсолют страхование".
Представитель соответчиков ООО "Кама Шиппинг" и ООО "Каматрансоил" также ходатайствовал о создании фонда с идентичным объемом финансирования – еще на 533 миллиона рублей. В качестве гаранта этого фонда назван страховщик САО "ВСК".
Напомним, 15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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НовостиКомпенсация ущербаВыплаты и компенсацииКерченский проливПроисшествияТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеРазлив нефтепродуктов в Черном море
 
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