https://crimea.ria.ru/20250310/vladeltsy-volgonefti-sozdadut-fondy-dlya-vozmescheniya-uscherba-na-milliard-1144808561.html

Владельцы "Волгонефти" создадут фонды для возмещения ущерба на миллиард

Владельцы "Волгонефти" создадут фонды для возмещения ущерба на миллиард - РИА Новости Крым, 10.03.2025

Владельцы "Волгонефти" создадут фонды для возмещения ущерба на миллиард

Владельцы затонувших в Керченском проливе судов "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" предложили создать два фонда на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей для... РИА Новости Крым, 10.03.2025

2025-03-10T18:31

2025-03-10T18:31

2025-03-10T18:31

новости

компенсация ущерба

выплаты и компенсации

керченский пролив

происшествия

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

разлив нефтепродуктов в черном море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар -РИА Новости Крым. Владельцы затонувших в Керченском проливе судов "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" предложили создать два фонда на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей для компенсации ущерба, передает РИА Новости.Исходя из технических параметров судна был выработан лимит ответственности собственников судна, который составляет 4 миллиона 510 условных единиц на день создания фонда – сумма в рублевом эквиваленте составляет более 533 миллиона рублей, уточнила представитель компании.И добавила, что создание фонда предусмотрено Кодексом торгового мореплавания в качестве института защиты интересов всех лиц, которые могут пострадать в результате разлива нефтепродуктов.В данном случае "Волгатранснефть" для фонда имеет гарантию АО "Российская национальная перестраховочная компания". Представитель компании отметила, что сумма гарантии значительно превышает сумму требований истца. Срок ее действия до 16 декабря 2030 года.Суд также удовлетворил ходатайство о привлечении к делу третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований. Речь идет о АО "Российская национальная перестраховочная компания" и страховщика ответственности собственника танкера "Волгонефть-239" – ООО "Абсолют страхование".Представитель соответчиков ООО "Кама Шиппинг" и ООО "Каматрансоил" также ходатайствовал о создании фонда с идентичным объемом финансирования – еще на 533 миллиона рублей. В качестве гаранта этого фонда назван страховщик САО "ВСК".Напомним, 15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Последние фрагменты танкера "Волгонефть-239" вывезли с мыса ПанагияБолее 100 птиц проходят реабилитацию на Кубани после разлива мазутаВТБ направит 25 млн рублей на устранение разлива мазута в Черном море

керченский пролив

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, компенсация ущерба, выплаты и компенсации, керченский пролив, происшествия, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море