Разделка кормовой части танкера "Волгонефть-239" завершена
Разделка кормовой части танкера "Волгонефть-239" окончена - Минтранс
© Минтранс РоссииСпециалисты закончили разделку кормовой части танкера "Волгонефть-239"
© Минтранс России
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Завершены работы по разделке кормовой части танкера "Волгонефть-239", севшего на мель в Керченском проливе в декабре прошлого года, сообщает в пятницу пресс-служба Минтранса России.
"Специалисты закончили работы по разделке кормовой части судна, севшего на мель у мыса Панагия. На полную разрезку судна потребовалось чуть больше месяца. Первоначальным планом были предусмотрены сроки два месяца", - сказано в сообщении.
Уточняется, что последние фрагменты танкера вывозят с береговой линии на переплавку. "Морспасслужба" начала зачистку территории, на которой велись работы по утилизации кормовой части.
15 декабря в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Первый этап работ по разделке танкера стартовал 31 января, когда специалисты начали резать переходный мостик. Затем была демонтирована вся надстройка танкера, включая внутренние помещения. После этого перешли к самому сложному этапу операции — разделке подводной части судна. Для этого его постепенно вытаскивали на берег и резали по частям. К 17 января на судне было восстановлено судовое оборудование для откачки груза. До начала разделки из внутренних резервуаров из танкера откачали более 1,4 тыс. тонн мазута и топливо, провели зачистку всех емкостей, чтобы исключить возможность загрязнения акватории при работах.
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