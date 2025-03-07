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Разделка кормовой части танкера "Волгонефть-239" завершена - РИА Новости Крым, 07.03.2025
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Разделка кормовой части танкера "Волгонефть-239" завершена
Разделка кормовой части танкера "Волгонефть-239" завершена - РИА Новости Крым, 07.03.2025
Разделка кормовой части танкера "Волгонефть-239" завершена
Завершены работы по разделке кормовой части танкера "Волгонефть-239", севшего на мель в Керченском проливе в декабре прошлого года, сообщает в пятницу... РИА Новости Крым, 07.03.2025
2025-03-07T09:34
2025-03-07T09:34
разлив мазута
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
черное море
керченский пролив
новости
минтранс россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Завершены работы по разделке кормовой части танкера "Волгонефть-239", севшего на мель в Керченском проливе в декабре прошлого года, сообщает в пятницу пресс-служба Минтранса России.Уточняется, что последние фрагменты танкера вывозят с береговой линии на переплавку. "Морспасслужба" начала зачистку территории, на которой велись работы по утилизации кормовой части.15 декабря в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Первый этап работ по разделке танкера стартовал 31 января, когда специалисты начали резать переходный мостик. Затем была демонтирована вся надстройка танкера, включая внутренние помещения. После этого перешли к самому сложному этапу операции — разделке подводной части судна. Для этого его постепенно вытаскивали на берег и резали по частям. К 17 января на судне было восстановлено судовое оборудование для откачки груза. До начала разделки из внутренних резервуаров из танкера откачали более 1,4 тыс. тонн мазута и топливо, провели зачистку всех емкостей, чтобы исключить возможность загрязнения акватории при работах.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 100 млн рублей направят на ликвидацию ЧС в Керченском проливеУникальный аэрощуп научат собирать мазут со дна Черного моряВ Анапе водолазы вручную перекапывают дно Черного моря
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РИА Новости Крым
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разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, черное море, керченский пролив, новости, минтранс россии
Разделка кормовой части танкера "Волгонефть-239" завершена

Разделка кормовой части танкера "Волгонефть-239" окончена - Минтранс

09:34 07.03.2025
 
© Минтранс РоссииСпециалисты закончили разделку кормовой части танкера "Волгонефть-239"
Специалисты закончили разделку кормовой части танкера Волгонефть-239
© Минтранс России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Завершены работы по разделке кормовой части танкера "Волгонефть-239", севшего на мель в Керченском проливе в декабре прошлого года, сообщает в пятницу пресс-служба Минтранса России.
"Специалисты закончили работы по разделке кормовой части судна, севшего на мель у мыса Панагия. На полную разрезку судна потребовалось чуть больше месяца. Первоначальным планом были предусмотрены сроки два месяца", - сказано в сообщении.
Уточняется, что последние фрагменты танкера вывозят с береговой линии на переплавку. "Морспасслужба" начала зачистку территории, на которой велись работы по утилизации кормовой части.
15 декабря в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Первый этап работ по разделке танкера стартовал 31 января, когда специалисты начали резать переходный мостик. Затем была демонтирована вся надстройка танкера, включая внутренние помещения. После этого перешли к самому сложному этапу операции — разделке подводной части судна. Для этого его постепенно вытаскивали на берег и резали по частям. К 17 января на судне было восстановлено судовое оборудование для откачки груза. До начала разделки из внутренних резервуаров из танкера откачали более 1,4 тыс. тонн мазута и топливо, провели зачистку всех емкостей, чтобы исключить возможность загрязнения акватории при работах.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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Разлив мазутаРазлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеЧерное мореКерченский проливНовостиМинтранс России
 
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