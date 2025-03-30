В Черном море растет вылов рыбы
Вылов рыбы в Черном море вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. К середине марта в Черном море было добыто 12 тысяч тонн водных биоресурсов, что на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в интервью РИА Новости рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
"Добыча идет хорошо: 12 тысяч тонн наши рыбаки добыли к середине марта, это почти на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – рассказал Зверев, и напомнил, что добыча ведется вдали от береговой линии.
Говоря о ситуации в Черном море после крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе, президент ВАРПЭ отметил, что ассоциация находится в контакте с Роспотребнадзором, который не допускает на российский рынок поставок опасной рыбопродукции. Кроме того, рыбаки передают в лаборатории все уловы для проверки.
Ранее в пресс-службе Росрыболовства сообщили, что черноморская рыба безопасна для употребления в пищу, случаев гибели рыбы и морских животных после разлива мазута в Керченском проливе не зафиксировано. Состояние проб воздуха и биоресурсов после ЧП с танкерами в Черном море проверяют регулярно, отклонений от нормы нет.
15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.