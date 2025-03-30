https://crimea.ria.ru/20250330/v-chernom-more-rastet-vylov-ryby-1145319236.html

В Черном море растет вылов рыбы

В Черном море растет вылов рыбы - РИА Новости Крым, 30.03.2025

В Черном море растет вылов рыбы

К середине марта в Черном море было добыто 12 тысяч тонн водных биоресурсов, что на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в... РИА Новости Крым, 30.03.2025

2025-03-30T11:20

2025-03-30T11:20

2025-03-30T11:20

рыболовство

черное море

рыба

всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (варпэ)

роспотребнадзор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. К середине марта в Черном море было добыто 12 тысяч тонн водных биоресурсов, что на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в интервью РИА Новости рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.Говоря о ситуации в Черном море после крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе, президент ВАРПЭ отметил, что ассоциация находится в контакте с Роспотребнадзором, который не допускает на российский рынок поставок опасной рыбопродукции. Кроме того, рыбаки передают в лаборатории все уловы для проверки.Ранее в пресс-службе Росрыболовства сообщили, что черноморская рыба безопасна для употребления в пищу, случаев гибели рыбы и морских животных после разлива мазута в Керченском проливе не зафиксировано. Состояние проб воздуха и биоресурсов после ЧП с танкерами в Черном море проверяют регулярно, отклонений от нормы нет.15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241217/kakaya-promyslovaya-ryba-mozhet-postradat-iz-za-chp-v-kerchenskom-prolive-1142689884.html

черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рыболовство, черное море, рыба, всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (варпэ), роспотребнадзор