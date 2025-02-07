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Рыбу и морепродукты после ЧП в Черном море проверяют регулярно - власти - РИА Новости Крым, 07.02.2025
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Рыбу и морепродукты после ЧП в Черном море проверяют регулярно - власти
Рыбу и морепродукты после ЧП в Черном море проверяют регулярно - власти - РИА Новости Крым, 07.02.2025
Рыбу и морепродукты после ЧП в Черном море проверяют регулярно - власти
Состояние проб воздуха и биоресурсов после ЧП с танкерами в Черном море проверяют регулярно, отклонений от нормы нет. Об этом сообщил вице-премьер Виталий... РИА Новости Крым, 07.02.2025
2025-02-07T15:11
2025-02-07T15:11
россия
краснодарский край
черное море
танкер
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
разлив мазута
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
виталий савельев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Состояние проб воздуха и биоресурсов после ЧП с танкерами в Черном море проверяют регулярно, отклонений от нормы нет. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев на заседании правкомиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС.После полной откачки мазута с кормовой части танкера "Волгонефть-239" ведется работа по демонтажу внешних и внутренних конструкций судна. На данный момент демонтировано 10% общего тоннажа кормы. Работы планируют завершить до 31 марта текущего года.Продолжается работа и на суше. На пляжной территории Анапы и Темрюкского района продолжается устройство защитного вала, проложено более 30 км вала, из которых более 15 км накрыты сетями. Основная функция этого вала – защита побережья от загрязнений нефтепродуктами в результате возможных выбросов из акватории, в том числе во время неблагоприятных погодных условий.15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мазут в Черном море – на 15 участках берега нашли новые выбросыНа берегу Азовского моря обнаружили выбросы мазута Демонтаж танкера "Волгонефть 239": впереди предстоит сложный этап
россия
краснодарский край
черное море
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россия, краснодарский край, черное море, танкер, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, виталий савельев
Рыбу и морепродукты после ЧП в Черном море проверяют регулярно - власти

Замеры проб воздуха, воды и биоресурсов в Черном море остаются в норме - Савельев

15:11 07.02.2025
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкОткачка мазута из танкера " Волгонефть-239"
Откачка мазута из танкера Волгонефть-239 - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Состояние проб воздуха и биоресурсов после ЧП с танкерами в Черном море проверяют регулярно, отклонений от нормы нет. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев на заседании правкомиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС.
"Данные регулярных замеров проб воздуха, питьевой воды, биоресурсов остаются в норме", - говорится в сообщении.
После полной откачки мазута с кормовой части танкера "Волгонефть-239" ведется работа по демонтажу внешних и внутренних конструкций судна. На данный момент демонтировано 10% общего тоннажа кормы. Работы планируют завершить до 31 марта текущего года.
Продолжается работа и на суше. На пляжной территории Анапы и Темрюкского района продолжается устройство защитного вала, проложено более 30 км вала, из которых более 15 км накрыты сетями. Основная функция этого вала – защита побережья от загрязнений нефтепродуктами в результате возможных выбросов из акватории, в том числе во время неблагоприятных погодных условий.

"Все намеченные и утвержденные планы реализуются в полном объеме. Мы продолжаем оценивать варианты подъема затонувших фрагментов "‎Волгонефти-239"‎ и танкера "‎Волгонефть-212"‎ с учетом оценки всех необходимых требований экологической безопасности. В феврале определимся с решением по этому вопросу", – заключил Виталий Савельев.

15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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РоссияКраснодарский крайЧерное мореТанкерТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеРазлив мазутаРазлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовВиталий Савельев
 
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