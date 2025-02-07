Рыбу и морепродукты после ЧП в Черном море проверяют регулярно - власти
Замеры проб воздуха, воды и биоресурсов в Черном море остаются в норме - Савельев
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Состояние проб воздуха и биоресурсов после ЧП с танкерами в Черном море проверяют регулярно, отклонений от нормы нет. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев на заседании правкомиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС.
"Данные регулярных замеров проб воздуха, питьевой воды, биоресурсов остаются в норме", - говорится в сообщении.
После полной откачки мазута с кормовой части танкера "Волгонефть-239" ведется работа по демонтажу внешних и внутренних конструкций судна. На данный момент демонтировано 10% общего тоннажа кормы. Работы планируют завершить до 31 марта текущего года.
Продолжается работа и на суше. На пляжной территории Анапы и Темрюкского района продолжается устройство защитного вала, проложено более 30 км вала, из которых более 15 км накрыты сетями. Основная функция этого вала – защита побережья от загрязнений нефтепродуктами в результате возможных выбросов из акватории, в том числе во время неблагоприятных погодных условий.
"Все намеченные и утвержденные планы реализуются в полном объеме. Мы продолжаем оценивать варианты подъема затонувших фрагментов "Волгонефти-239" и танкера "Волгонефть-212" с учетом оценки всех необходимых требований экологической безопасности. В феврале определимся с решением по этому вопросу", – заключил Виталий Савельев.
15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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