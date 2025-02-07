https://crimea.ria.ru/20250207/rybu-i-moreprodukty-posle-chp-v-chernom-more-proveryayut-regulyarno---vlasti-1144000222.html

Рыбу и морепродукты после ЧП в Черном море проверяют регулярно - власти

Рыбу и морепродукты после ЧП в Черном море проверяют регулярно - власти - РИА Новости Крым, 07.02.2025

Рыбу и морепродукты после ЧП в Черном море проверяют регулярно - власти

Состояние проб воздуха и биоресурсов после ЧП с танкерами в Черном море проверяют регулярно, отклонений от нормы нет. Об этом сообщил вице-премьер Виталий... РИА Новости Крым, 07.02.2025

2025-02-07T15:11

2025-02-07T15:11

2025-02-07T15:11

россия

краснодарский край

черное море

танкер

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

разлив мазута

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

виталий савельев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/1f/1143821901_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_875d3615488ac70570ca35709d5bc856.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Состояние проб воздуха и биоресурсов после ЧП с танкерами в Черном море проверяют регулярно, отклонений от нормы нет. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев на заседании правкомиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС.После полной откачки мазута с кормовой части танкера "Волгонефть-239" ведется работа по демонтажу внешних и внутренних конструкций судна. На данный момент демонтировано 10% общего тоннажа кормы. Работы планируют завершить до 31 марта текущего года.Продолжается работа и на суше. На пляжной территории Анапы и Темрюкского района продолжается устройство защитного вала, проложено более 30 км вала, из которых более 15 км накрыты сетями. Основная функция этого вала – защита побережья от загрязнений нефтепродуктами в результате возможных выбросов из акватории, в том числе во время неблагоприятных погодных условий.15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мазут в Черном море – на 15 участках берега нашли новые выбросыНа берегу Азовского моря обнаружили выбросы мазута Демонтаж танкера "Волгонефть 239": впереди предстоит сложный этап

россия

краснодарский край

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, краснодарский край, черное море, танкер, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, виталий савельев