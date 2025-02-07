https://crimea.ria.ru/20250207/mazut-v-chernom-more--na-15-uchastkakh-berega-nashli-novye-vybrosy-1143986490.html

Мазут в Черном море – на 15 участках берега нашли новые выбросы

Мазут в Черном море – на 15 участках берега нашли новые выбросы - РИА Новости Крым, 07.02.2025

Мазут в Черном море – на 15 участках берега нашли новые выбросы

На 15 участках кубанского побережья обнаружены новые выбросы мазута, в Крыму и Севастополе свежих пятен не фиксировали. Такие данные приводит МЧС России по... РИА Новости Крым, 07.02.2025

2025-02-07T09:40

2025-02-07T09:40

2025-02-07T09:40

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

краснодарский край

происшествия

экология

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

разлив нефтепродуктов в черном море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. На 15 участках кубанского побережья обнаружены новые выбросы мазута, в Крыму и Севастополе свежих пятен не фиксировали. Такие данные приводит МЧС России по состоянию на утро пятницы.Уточняется, что мазутные выбросы обнаружены в Краснодарском крае, на участке от мыса Панагия до центрального пляжа Анапы. Всего в регионе обследуют 265 километров берега и к этому времени вывезли 178 тысяч тонн загрязненного песка и грунта."Для защиты берега от выбросов мазута при шторме на пляжной территории Анапы и Темрюкского района продолжается устройство защитного вала. Проложено уже 32 километра, сотрудники МЧС России укладывают полипропиленовые сети. Фракции мазута будут оставаться на сетях, которые демонтируют и транспортируют для утилизации", – добавили в ведомстве.В Крыму, по данным спасателей, обследуют 525 километров берега, в Севастополе – 165. Всего в двух регионах собрали 1346 тонн загрязнений.Также спасатели исследовали более 7,5 тысяч квадратных километров акватории, обработали сорбентом более 60 тысяч "квадратов", использовав порядка 7,5 тысяч килограммов сорбента. Авиация, беспилотники, морские суда и катера, а также водолазы продолжают мониторить ситуацию.15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Демонтаж танкера "Волгонефть 239": впереди предстоит сложный этапВ Крыму назвали не пострадавший от мазута курортПо морю галсами: как Морспасслужба ищет мазут у берегов Севастополя

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), краснодарский край, происшествия, экология, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море