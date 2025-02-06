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Демонтаж танкера "Волгонефть 239": впереди предстоит сложный этап - РИА Новости Крым, 06.02.2025
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Демонтаж танкера "Волгонефть 239": впереди предстоит сложный этап
Демонтаж танкера "Волгонефть 239": впереди предстоит сложный этап - РИА Новости Крым, 06.02.2025
Демонтаж танкера "Волгонефть 239": впереди предстоит сложный этап
После демонтажа надстройки танкера "Волгонефть 239", севшего на мель у мыса Панагия в Краснодарском крае, специалисты начнут разделку подводной части корпуса... РИА Новости Крым, 06.02.2025
2025-02-06T11:03
2025-02-06T11:03
разлив мазута
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
черное море
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
минтранс россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. После демонтажа надстройки танкера "Волгонефть 239", севшего на мель у мыса Панагия в Краснодарском крае, специалисты начнут разделку подводной части корпуса. Работы запланированы на следующую неделю. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.Демонтируют нефтетанкер в два этапа. Сейчас разбирают жилую надстройку судна высотой около 17 метров, уточнили в пресс-службе.Первую партию демонтированного металла уже вывезли от судна. В общей сложности к переработке уже подготовлено больше 50 тонн металла, из которых 10 уже вывезено. На месте работает дополнительная бригада резчиков.31 января, по данным вице-премьера Виталия Савельева, специалисты приступили к утилизации танкера "Волгонефть-239", который после крушения находится у мыса Панагия в Темрюкском районе. 27 января оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что финальная очистка от мазута кормовой части танкера от мазута завершена.По информации пресс-службы Севастопольского государственного университета, для осмотра фрагмента второго затонувшего танкера "Волгонефть 212", который затонул в акватории Керченского пролива, начали использовать подводный аппарат "Херсонес", разработанный севастопольскими учеными.15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море оказалось около 2,4 тысячи тонн мазута.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть попыток подхода – как спасали людей с "Волгонефти-212"В Крыму назвали не пострадавший от мазута курортМинтранс проверит 500 компаний в рамках ревизии танкерного флота России
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разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, черное море, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, минтранс россии, новости
Демонтаж танкера "Волгонефть 239": впереди предстоит сложный этап

Демонтаж подводной части корпуса "Волгонефть-239" начнут к середине февраля

11:03 06.02.2025
 
© Минтранс РоссииДемонтаж танкера "Волгонефть 239"
Демонтаж танкера Волгонефть 239
© Минтранс России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. После демонтажа надстройки танкера "Волгонефть 239", севшего на мель у мыса Панагия в Краснодарском крае, специалисты начнут разделку подводной части корпуса. Работы запланированы на следующую неделю. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
Демонтируют нефтетанкер в два этапа. Сейчас разбирают жилую надстройку судна высотой около 17 метров, уточнили в пресс-службе.
"После демонтажа надстройки специалисты перейдут ко второму, самому сложному этапу — разделке подводной части корпуса. Ее планируют начать на следующей неделе. Предварительно с танкера полностью сняли судовые запасы: более тонны моторного масла, 18 тонн технических вод и около 38 тонн дизтоплива", - говорится в Telegram-канале российского Минтранса.
Первую партию демонтированного металла уже вывезли от судна. В общей сложности к переработке уже подготовлено больше 50 тонн металла, из которых 10 уже вывезено. На месте работает дополнительная бригада резчиков.
© Минтранс РоссииДемонтаж танкера "Волгонефть 239"
Демонтаж танкера Волгонефть 239
© Минтранс России
Демонтаж танкера "Волгонефть 239"
31 января, по данным вице-премьера Виталия Савельева, специалисты приступили к утилизации танкера "Волгонефть-239", который после крушения находится у мыса Панагия в Темрюкском районе. 27 января оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что финальная очистка от мазута кормовой части танкера от мазута завершена.
По информации пресс-службы Севастопольского государственного университета, для осмотра фрагмента второго затонувшего танкера "Волгонефть 212", который затонул в акватории Керченского пролива, начали использовать подводный аппарат "Херсонес", разработанный севастопольскими учеными.
15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море оказалось около 2,4 тысячи тонн мазута.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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Разлив мазутаРазлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовЧерное мореТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеМинтранс РоссииНовости
 
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