Демонтаж танкера "Волгонефть 239": впереди предстоит сложный этап
Демонтаж подводной части корпуса "Волгонефть-239" начнут к середине февраля
© Минтранс РоссииДемонтаж танкера "Волгонефть 239"
© Минтранс России
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. После демонтажа надстройки танкера "Волгонефть 239", севшего на мель у мыса Панагия в Краснодарском крае, специалисты начнут разделку подводной части корпуса. Работы запланированы на следующую неделю. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
Демонтируют нефтетанкер в два этапа. Сейчас разбирают жилую надстройку судна высотой около 17 метров, уточнили в пресс-службе.
"После демонтажа надстройки специалисты перейдут ко второму, самому сложному этапу — разделке подводной части корпуса. Ее планируют начать на следующей неделе. Предварительно с танкера полностью сняли судовые запасы: более тонны моторного масла, 18 тонн технических вод и около 38 тонн дизтоплива", - говорится в Telegram-канале российского Минтранса.
Первую партию демонтированного металла уже вывезли от судна. В общей сложности к переработке уже подготовлено больше 50 тонн металла, из которых 10 уже вывезено. На месте работает дополнительная бригада резчиков.
© Минтранс РоссииДемонтаж танкера "Волгонефть 239"
© Минтранс России
Демонтаж танкера "Волгонефть 239"
31 января, по данным вице-премьера Виталия Савельева, специалисты приступили к утилизации танкера "Волгонефть-239", который после крушения находится у мыса Панагия в Темрюкском районе. 27 января оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что финальная очистка от мазута кормовой части танкера от мазута завершена.
По информации пресс-службы Севастопольского государственного университета, для осмотра фрагмента второго затонувшего танкера "Волгонефть 212", который затонул в акватории Керченского пролива, начали использовать подводный аппарат "Херсонес", разработанный севастопольскими учеными.
15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море оказалось около 2,4 тысячи тонн мазута.
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