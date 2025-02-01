На берегу Азовского моря обнаружили выбросы мазута
В Запорожской области на берегу Азовского моря выявили новые выбросы мазута
13:26 01.02.2025 (обновлено: 13:38 01.02.2025)
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоВ Запорожской области на берегу Азовского моря выявили новые выбросы мазута
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. На берегу Азовского моря на Бердянской косе выявили выбросы нефтепродуктов. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Он отметил, что мазут обнаружили во время мониторинга прибрежной зоны Бердянска.
"По результатам обследования было выявлено загрязнение, аналогичное первому случаю на Бердянской косе, протяженностью 15 км. Наиболее интенсивное загрязнение (около 5 км пляжа) наблюдалось в начале косы", - написал Балицкий в Telegram-канале.
Берег был полностью очищен от загрязнений силами регионального МЧС России, волонтерского корпуса и сотрудников администрации города. Собрано 572 мешка песчано-мазутной смеси общим весом около 18 тысяч килограммов.
11 января на побережье Азовского моря на Бердянской косе впервые был обнаружен мазут на участке протяженностью 14,5 километров. Он был полностью расчищен Аппарат ученых из Севастополя применили для осмотра танкера "Волгонефть"15 января.
В субботу новые незначительные выбросы мазута нашли на береговой линии от мыса Панагия Темрюкского района до Центрального пляжа Анапы в Краснодарском крае. В Крыму и Севастополе новых очагов не обнаружено.
15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Основное мазутное загрязнение с берегов Крыма и Кубани устранено и, хотя повторные выбросы возможны, их объемы уже не будут значительными, поэтому регионы могут спокойно готовиться к курортному сезону, заявлял ранее исполнительный директор Российского экологического движения общественного совета Минприроды России Элмурод Расулмухамедов.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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