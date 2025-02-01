https://crimea.ria.ru/20250201/na-beregu-azovskogo-morya-obnaruzhili-vybrosy-mazuta-1143841823.html

На берегу Азовского моря обнаружили выбросы мазута

На берегу Азовского моря обнаружили выбросы мазута - РИА Новости Крым, 01.02.2025

На берегу Азовского моря обнаружили выбросы мазута

На берегу Азовского моря на Бердянской косе выявили выбросы нефтепродуктов. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 01.02.2025

2025-02-01T13:26

2025-02-01T13:26

2025-02-01T13:38

запорожская область

евгений балицкий

азовское море

экология

разлив мазута

разлив нефтепродуктов

новости

бердянск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. На берегу Азовского моря на Бердянской косе выявили выбросы нефтепродуктов. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Он отметил, что мазут обнаружили во время мониторинга прибрежной зоны Бердянска.Берег был полностью очищен от загрязнений силами регионального МЧС России, волонтерского корпуса и сотрудников администрации города. Собрано 572 мешка песчано-мазутной смеси общим весом около 18 тысяч килограммов.11 января на побережье Азовского моря на Бердянской косе впервые был обнаружен мазут на участке протяженностью 14,5 километров. Он был полностью расчищен Аппарат ученых из Севастополя применили для осмотра танкера "Волгонефть"15 января. В субботу новые незначительные выбросы мазута нашли на береговой линии от мыса Панагия Темрюкского района до Центрального пляжа Анапы в Краснодарском крае. В Крыму и Севастополе новых очагов не обнаружено.15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Основное мазутное загрязнение с берегов Крыма и Кубани устранено и, хотя повторные выбросы возможны, их объемы уже не будут значительными, поэтому регионы могут спокойно готовиться к курортному сезону, заявлял ранее исполнительный директор Российского экологического движения общественного совета Минприроды России Элмурод Расулмухамедов.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По морю галсами: как Морспасслужба ищет мазут у берегов СевастополяАппарат ученых из Севастополя применили для осмотра танкера "Волгонефть"Безопасна ли рыба в Черном море – результат проверки Роспотребнадзора

запорожская область

азовское море

бердянск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, евгений балицкий, азовское море, экология, разлив мазута, разлив нефтепродуктов, новости, бердянск