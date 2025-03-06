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В Южной Корее KF-16 сбросили восемь бомб на жилой район
В Южной Корее KF-16 сбросили восемь бомб на жилой район - РИА Новости Крым, 06.03.2025
В Южной Корее KF-16 сбросили восемь бомб на жилой район
Два истребителя KF-16 ВВС Южной Кореи во время учений случайно сбросили восемь бомб на жилой район в городе Пхочхон. Об этом пишет агентство Рёнхап со ссылкой... РИА Новости Крым, 06.03.2025
2025-03-06T08:52
2025-03-06T08:52
2025-03-06T08:53
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южная корея
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Два истребителя KF-16 ВВС Южной Кореи во время учений случайно сбросили восемь бомб на жилой район в городе Пхочхон. Об этом пишет агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейские военные источники.Уточняется, что все семеро пострадавших доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести. В результате инцидента также пострадал грузовой автомобиль. Военно-воздушные силы проводят расследование аварии, сообщает агентство.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Южная Корея отменила санкции на поставку в РФ медицинского оборудованияСамолет со 170 пассажирами загорелся в аэропортуАварийная посадка летевшего в Вашингтон самолета – ранены 38 человек
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новости, южная корея, происшествия, учения, взрыв
В Южной Корее KF-16 сбросили восемь бомб на жилой район
Восемь бомб на жилой район сбросили случайно во время учений в Южной Корее
08:52 06.03.2025 (обновлено: 08:53 06.03.2025)