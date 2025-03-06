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В Южной Корее KF-16 сбросили восемь бомб на жилой район

В Южной Корее KF-16 сбросили восемь бомб на жилой район - РИА Новости Крым, 06.03.2025

В Южной Корее KF-16 сбросили восемь бомб на жилой район

Два истребителя KF-16 ВВС Южной Кореи во время учений случайно сбросили восемь бомб на жилой район в городе Пхочхон. Об этом пишет агентство Рёнхап со ссылкой... РИА Новости Крым, 06.03.2025

2025-03-06T08:52

2025-03-06T08:52

2025-03-06T08:53

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южная корея

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Два истребителя KF-16 ВВС Южной Кореи во время учений случайно сбросили восемь бомб на жилой район в городе Пхочхон. Об этом пишет агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейские военные источники.Уточняется, что все семеро пострадавших доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести. В результате инцидента также пострадал грузовой автомобиль. Военно-воздушные силы проводят расследование аварии, сообщает агентство.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Южная Корея отменила санкции на поставку в РФ медицинского оборудованияСамолет со 170 пассажирами загорелся в аэропортуАварийная посадка летевшего в Вашингтон самолета – ранены 38 человек

южная корея

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, южная корея, происшествия, учения, взрыв