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В Южной Корее KF-16 сбросили восемь бомб на жилой район - РИА Новости Крым, 06.03.2025
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В Южной Корее KF-16 сбросили восемь бомб на жилой район
В Южной Корее KF-16 сбросили восемь бомб на жилой район - РИА Новости Крым, 06.03.2025
В Южной Корее KF-16 сбросили восемь бомб на жилой район
Два истребителя KF-16 ВВС Южной Кореи во время учений случайно сбросили восемь бомб на жилой район в городе Пхочхон. Об этом пишет агентство Рёнхап со ссылкой... РИА Новости Крым, 06.03.2025
2025-03-06T08:52
2025-03-06T08:53
новости
южная корея
происшествия
учения
взрыв
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Два истребителя KF-16 ВВС Южной Кореи во время учений случайно сбросили восемь бомб на жилой район в городе Пхочхон. Об этом пишет агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейские военные источники.Уточняется, что все семеро пострадавших доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести. В результате инцидента также пострадал грузовой автомобиль. Военно-воздушные силы проводят расследование аварии, сообщает агентство.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Южная Корея отменила санкции на поставку в РФ медицинского оборудованияСамолет со 170 пассажирами загорелся в аэропортуАварийная посадка летевшего в Вашингтон самолета – ранены 38 человек
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
новости, южная корея, происшествия, учения, взрыв
В Южной Корее KF-16 сбросили восемь бомб на жилой район

Восемь бомб на жилой район сбросили случайно во время учений в Южной Корее

08:52 06.03.2025 (обновлено: 08:53 06.03.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Два истребителя KF-16 ВВС Южной Кореи во время учений случайно сбросили восемь бомб на жилой район в городе Пхочхон. Об этом пишет агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейские военные источники.

"Предположительно снаряд упал на дорогу возле дома в Пхочоне, примерно в 40 километрах к северу от Сеула, в результате чего семь человек получили травмы, а также были разрушены церковь и шесть других зданий", – передает агентство со ссылкой на данные местных властей.

Уточняется, что все семеро пострадавших доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести. В результате инцидента также пострадал грузовой автомобиль. Военно-воздушные силы проводят расследование аварии, сообщает агентство.
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НовостиЮжная КореяПроисшествияУченияВзрыв
 
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