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Аппарат ученых из Севастополя применили для осмотра танкера "Волгонефть" - РИА Новости Крым, 31.01.2025
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Аппарат ученых из Севастополя применили для осмотра танкера "Волгонефть"
Аппарат ученых из Севастополя применили для осмотра танкера "Волгонефть" - РИА Новости Крым, 31.01.2025
Аппарат ученых из Севастополя применили для осмотра танкера "Волгонефть"
Для осмотра фрагмента танкера "Волгонефть", который затонул в акватории Керченского пролива, начали использовать подводный аппарат "Херсонес", разработанный... РИА Новости Крым, 31.01.2025
2025-01-31T20:56
2025-01-31T20:56
новости
танкер
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
севастопольский государственный университет (севгу)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Для осмотра фрагмента танкера "Волгонефть", который затонул в акватории Керченского пролива, начали использовать подводный аппарат "Херсонес", разработанный севастопольскими учеными. Об этом сообщает пресс-служба Севастопольского государственного университета."Херсонес" – уникальный телеуправляемый аппарат, оснащенный системой 3D-технического зрения. Он "умеет" оценивать размеры объектов и расстояние до них. Преимущества разработки севастопольских ученых – высокая маневренность, возможность обнаружения и видеофиксации подводных объектов, проведение искусных манипуляций.Аппарат может существенно облегчить труд водолазов – он сократит время их пребывания в токсичной среде рядом с мазутом. Кроме того, с помощью "Херсонеса" обстановку на дне моря могут видеть специалисты на борту – инженеры, экологи и другие.В будущем "Херсонес" можно будет применять для осмотра скоплений мазута или фрагментов корпуса, местоположение которых предварительно будет определено другими методами, уточняют в пресс-службе. Аппарат позволит более подробно рассмотреть необходимые объекты.Два танкера "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в Черном море 15 декабря во время шторма. Это произошло в районе Керченского пролива. Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. Около 2,4 тысячи тонн мазута попало в море.Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута для организации работы по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте. Для координации работ глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев.Финальная очистка от мазута танкера "Волгонефть-239"завершена накануне, сообщал оперативный штаб Краснодарского края. Состояние танкера "Волгонефть 212" регулярно мониторят. По результатам обследований протечек мазута нет.Только за минувшие сутки Крыму и Краснодарском крае собрали около 400 тонн загрязненного мазутом песка и грунта, также обработано сорбентом более 50 тысяч квадратных метров черноморской акватории.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.31 января, по данным вице-премьера Виталия Савельева, специалисты приступили к утилизации танкера "Волгонефть-239", который после крушения находится у мыса Панагия в Темрюкском районе. 27 января оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что финальная очистка от мазута кормовой части танкера от мазута завершена.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 80 предложений по ликвидации ЧС в Черном море поступило от ученыхБиобоны для очистки воды от капель мазута устанавливают в акватории АнапыВ России приступили к ревизии танкерного флота
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РИА Новости Крым
1
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости, танкер, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, севастопольский государственный университет (севгу), крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя
Аппарат ученых из Севастополя применили для осмотра танкера "Волгонефть"

Разработанный в Севастополе аппарат "Херсонес" применили для осмотра танкера "Волгонефть"

20:56 31.01.2025
 
© СГУРазработанный в Севастополе аппарат "Херсонес" применили для осмотра танкера "Волганефть"
Разработанный в Севастополе аппарат Херсонес применили для осмотра танкера Волганефть
© СГУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Для осмотра фрагмента танкера "Волгонефть", который затонул в акватории Керченского пролива, начали использовать подводный аппарат "Херсонес", разработанный севастопольскими учеными. Об этом сообщает пресс-служба Севастопольского государственного университета.
"Части затонувших танкеров находятся на морском дне, на глубине до 20 м. На первом этапе планируется осмотр корпуса, а также мазутных линз рядом с ним, если таковые попадутся в зоне работ", – пояснил пресс-службе директор Межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ) "МореАгроБиоТех" Алексей Чуклин.
"Херсонес" – уникальный телеуправляемый аппарат, оснащенный системой 3D-технического зрения. Он "умеет" оценивать размеры объектов и расстояние до них. Преимущества разработки севастопольских ученых – высокая маневренность, возможность обнаружения и видеофиксации подводных объектов, проведение искусных манипуляций.
Аппарат может существенно облегчить труд водолазов – он сократит время их пребывания в токсичной среде рядом с мазутом. Кроме того, с помощью "Херсонеса" обстановку на дне моря могут видеть специалисты на борту – инженеры, экологи и другие.
В будущем "Херсонес" можно будет применять для осмотра скоплений мазута или фрагментов корпуса, местоположение которых предварительно будет определено другими методами, уточняют в пресс-службе. Аппарат позволит более подробно рассмотреть необходимые объекты.
Два танкера "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в Черном море 15 декабря во время шторма. Это произошло в районе Керченского пролива. Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. Около 2,4 тысячи тонн мазута попало в море.
Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута для организации работы по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте. Для координации работ глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев.
Финальная очистка от мазута танкера "Волгонефть-239"завершена накануне, сообщал оперативный штаб Краснодарского края. Состояние танкера "Волгонефть 212" регулярно мониторят. По результатам обследований протечек мазута нет.
Только за минувшие сутки Крыму и Краснодарском крае собрали около 400 тонн загрязненного мазутом песка и грунта, также обработано сорбентом более 50 тысяч квадратных метров черноморской акватории.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
31 января, по данным вице-премьера Виталия Савельева, специалисты приступили к утилизации танкера "Волгонефть-239", который после крушения находится у мыса Панагия в Темрюкском районе. 27 января оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что финальная очистка от мазута кормовой части танкера от мазута завершена.
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