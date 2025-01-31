https://crimea.ria.ru/20250131/biobony-dlya-ochistki-vody-ot-kapel-mazuta-ustanavlivayut-v-akvatorii-anapy-1143832901.html

Биобоны для очистки воды от капель мазута устанавливают в акватории Анапы

Биобоны для очистки воды от капель мазута устанавливают в акватории Анапы - РИА Новости Крым, 31.01.2025

Биобоны для очистки воды от капель мазута устанавливают в акватории Анапы

Исследователи устанавливают в акватории Анапы биобоны для очистки воды от капель нефтепродукта, который при январской температуре пока не оседает и не... РИА Новости Крым, 31.01.2025

2025-01-31T18:47

2025-01-31T18:47

2025-01-31T18:47

разлив мазута

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

анапа

новости

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/09/1143190850_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_769c87f1e85b045a557b14efefe8db9a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Исследователи устанавливают в акватории Анапы биобоны для очистки воды от капель нефтепродукта, который при январской температуре пока не оседает и не всплывает, сообщили в оперштабе Краснодарского края.Вдоль Белого пляжа в воде установят один километр таких конструкций. Использованные биобоны можно перерабатывать или использовать повторно, очистив. В качестве поплавков также используется вторсырье – пластиковые бутыли.Автор разработки - старший научный сотрудник научно-производственного объединения "Аквамин-технологии" Виктор Рядинский, который рассказал, что мазут сейчас находится в море в виде капелек, не оседает и не всплывает при данной температуре. А километр такого бонового заграждения может предотвратить выброс 20 тонн мазута.Два танкера "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в Черном море 15 декабря во время шторма. Это произошло в районе Керченского пролива. Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. Около 2,4 тысячи тонн мазута попало в море.Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута для организации работы по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте. Для координации работ глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев.Финальная очистка от мазута танкера "Волгонефть-239"завершена накануне, сообщал оперативный штаб Краснодарского края. Состояние танкера "Волгонефть 212" регулярно мониторят. По результатам обследований протечек мазута нет.Только за минувшие сутки Крыму и Краснодарском крае собрали около 400 тонн загрязненного мазутом песка и грунта, также обработано сорбентом более 50 тысяч квадратных метров черноморской акватории.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.31 января, по данным вице-премьера Виталия Савельева, специалисты приступили к утилизации танкера "Волгонефть-239", который после крушения находится у мыса Панагия в Темрюкском районе. 27 января оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что финальная очистка от мазута кормовой части танкера от мазута завершена.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мазут в Черном море: ситуация в Крыму и на Кубани В Крыму расширили зону ЧС из-за разлива мазута в Черном море Когда пляжи Крыма и Анапы полностью очистятся от мазута

https://crimea.ria.ru/20250131/v-rossii-pristupili-k-revizii-tankernogo-flota-1143830468.html

анапа

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, анапа, новости, краснодарский край