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Первая ротация МАГАТЭ в РФ и атака на "Турецкий поток": главное за день - РИА Новости Крым, 01.03.2025
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Первая ротация МАГАТЭ в РФ и атака на "Турецкий поток": главное за день
Первая ротация МАГАТЭ в РФ и атака на "Турецкий поток": главное за день - РИА Новости Крым, 01.03.2025
Первая ротация МАГАТЭ в РФ и атака на "Турецкий поток": главное за день
Ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции впервые прошла через Россию. Армия России в ходе РИА Новости Крым, 01.03.2025
2025-03-01T22:33
2025-03-01T22:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции впервые прошла через Россию. Армия России в ходе наступления в зоне спецоперации освободила еще два населенных пункта в Донбассе. Минобороны сообщило об попытке ВСУ атаковать ударными беспилотниками станцию "Турецкого потока" в Краснодарском крае. В Абхазии в день выборов президента совершено вооруженное нападение на избирательный участок.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Россия впервые обеспечила ротацию МАГАТЭ на Запорожской АЭСРотация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС впервые прошла через Россию, безопасность обеспечили военнослужащие Минобороны и Росгвардии. Об этом сообщила госкорпорация "Росатом"."Принципиально важно, что маршрут впервые проходил по территории РФ", – подчеркнули "Росатоме".Отмечалось, что очередная ротация должна была состояться еще месяц назад, но ее дважды пришлось переносить из-за провокаций Вооруженных сил Украины.Армия России освободила еще два населенных пунктаВ ходе наступления ВС РФ еще два села в Донбассе – Скудное и Бурлацкое – перешли под контроль России. Об этом сообщили в Минобороны.По данным ведомства, за сутки в зоне спецоперации ВСУ лишились более 1000 боевиков. Еще 220 пополнили список потерь украинской армии в Курской области, добавили в МО.По информации Минобороны, общие потери украинских войск за февраль в зоне спецоперации составили 38 920 человек, тогда как силами ТЦК на Украине за это время были "мобилизованы" менее 28 тысяч.Таким образом подтверждается тенденция предыдущих месяцев, которая свидетельствует "о стабильном превышении количества раненых и убитых военнослужащих ВСУ над количеством мобилизованных "людоловами" ТЦК", заявили в ведомстве.О ликвидации еще 150 военнослужащих ВСУ в МО заявили поздним вечером в субботу. Сообщалось, что это стало результатом удара расчета ОТРК "Искандер-М" по военному полигону Новомосковский в Днепропетровской области, где проходили подготовку военнослужащие 157-й механизированной бригады ВСУ."В результате удара было уничтожено до 150 украинских националистов, в том числе до 30 иностранных инструкторов", – уточнили в Минобороны.ВСУ атаковали станцию "Турецкого потока" на КубаниПо данным Минобороны РФ, компрессорную станцию "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края атаковали три украинских беспилотника.В ведомстве подчеркнули, что попытка уничтожить объект, которым обеспечивается подача газа в Европу по трубопроводу "Турецкий поток", была осуществлена ВСУ на фоне поездки главы киевского режима Владимира Зеленского в Вашингтон на встречу с президентом Дональдом Трампом, 28 февраля.Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с турецким коллегой Хаканом Фиданом призвал Анкару принять меры в отношении Киева в связи с атакой ВСУ на "Турецкий поток".Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто потребовал объяснений в связи с произошедшим от Еврокомиссии, которая ранее давала гарантии, что Украина не будет нападать на инфраструктуру, ведущую в Евросоюз."Мы призываем комиссию немедленно разъяснить, соблюдает ли она данную ей гарантию", – заявил Сийярто.В Абхазии беспорядки со стрельбой в день выборовВ Абхазии в субботу, 1 марта, прошел второй тур президентский выборов. О том, что выборы можно считать состоявшимися, к трем часам дня сообщил председатель абхазского ЦИК Дмитрий Маршан."Выборы можно считать состоявшимися по Республике Абхазия, так как проголосовало в 15.00 43%, что составило 62 852 человека", – сказал он на брифинге.Вечером, незадолго до окончания голосования и закрытия участков, на один из них было совершено вооруженное нападение. Об инциденте рассказали в республиканском МВД."Примерно в 19.30 на территории избирательного участка в Цандрипшской СШ№2 Гагрского района произошло вооруженное нападение… В ходе преследования сотрудниками МВД был перекрыт блокпост "Мюссера", не подчинившись требованиям остановиться, нападавшие открыли стрельбу", – сообщили в МВД.В Крыму стартовала Эстафета ПобедыВ Симферополе стартовала международная военно-патриотическая акция "Эстафета Победы", посвященная 80-летию окончания Великой Отечественной войны.Мероприятие началось с митинга у мемориала "Могила неизвестного солдата" в парке имени Гагарина.Участники эстафеты 1 марта отправились из Симферополя в Джанкой. 5 марта они направятся в Армянск, 11 марта – в Евпаторию, а на следующий день в Севастополь. Торжественная церемония передачи эстафеты пройдет в Керчи.
https://crimea.ria.ru/20250301/amerikanskoe-shapito-shou-zachem-tramp-prilyudno-vyporol-zelenskogo-1144575665.html
https://crimea.ria.ru/20250301/chto-zhdet-ukrainu-posle-skandala-trampa-s-zelenskim---amerikanist-1144573292.html
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главное за день, общество, новости, крым, в мире, украина, россия
Первая ротация МАГАТЭ в РФ и атака на "Турецкий поток": главное за день

Первая ротация МАГАТЭ на ЗАЭС в России и атака ВСУ на "Турецкий поток": главное за день

22:33 01.03.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции впервые прошла через Россию. Армия России в ходе наступления в зоне спецоперации освободила еще два населенных пункта в Донбассе. Минобороны сообщило об попытке ВСУ атаковать ударными беспилотниками станцию "Турецкого потока" в Краснодарском крае. В Абхазии в день выборов президента совершено вооруженное нападение на избирательный участок.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Россия впервые обеспечила ротацию МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС впервые прошла через Россию, безопасность обеспечили военнослужащие Минобороны и Росгвардии. Об этом сообщила госкорпорация "Росатом".
"Принципиально важно, что маршрут впервые проходил по территории РФ", – подчеркнули "Росатоме".
Отмечалось, что очередная ротация должна была состояться еще месяц назад, но ее дважды пришлось переносить из-за провокаций Вооруженных сил Украины.
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Армия России освободила еще два населенных пункта

В ходе наступления ВС РФ еще два села в Донбассе – Скудное и Бурлацкое – перешли под контроль России. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, за сутки в зоне спецоперации ВСУ лишились более 1000 боевиков. Еще 220 пополнили список потерь украинской армии в Курской области, добавили в МО.
По информации Минобороны, общие потери украинских войск за февраль в зоне спецоперации составили 38 920 человек, тогда как силами ТЦК на Украине за это время были "мобилизованы" менее 28 тысяч.
Таким образом подтверждается тенденция предыдущих месяцев, которая свидетельствует "о стабильном превышении количества раненых и убитых военнослужащих ВСУ над количеством мобилизованных "людоловами" ТЦК", заявили в ведомстве.
О ликвидации еще 150 военнослужащих ВСУ в МО заявили поздним вечером в субботу. Сообщалось, что это стало результатом удара расчета ОТРК "Искандер-М" по военному полигону Новомосковский в Днепропетровской области, где проходили подготовку военнослужащие 157-й механизированной бригады ВСУ.
"В результате удара было уничтожено до 150 украинских националистов, в том числе до 30 иностранных инструкторов", – уточнили в Минобороны.
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ВСУ атаковали станцию "Турецкого потока" на Кубани

По данным Минобороны РФ, компрессорную станцию "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края атаковали три украинских беспилотника.
В ведомстве подчеркнули, что попытка уничтожить объект, которым обеспечивается подача газа в Европу по трубопроводу "Турецкий поток", была осуществлена ВСУ на фоне поездки главы киевского режима Владимира Зеленского в Вашингтон на встречу с президентом Дональдом Трампом, 28 февраля.
"В ходе отражения налета российскими подразделениями ПВО все три украинских БпЛА были сбиты на безопасном расстоянии от компрессорной станции. Компрессорная станция в настоящее время осуществляет подачу газа в трубопровод "Турецкий поток" в штатном режиме", – сообщили в МО.
Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с турецким коллегой Хаканом Фиданом призвал Анкару принять меры в отношении Киева в связи с атакой ВСУ на "Турецкий поток".
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто потребовал объяснений в связи с произошедшим от Еврокомиссии, которая ранее давала гарантии, что Украина не будет нападать на инфраструктуру, ведущую в Евросоюз.
"Мы призываем комиссию немедленно разъяснить, соблюдает ли она данную ей гарантию", – заявил Сийярто.
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В Абхазии беспорядки со стрельбой в день выборов

В Абхазии в субботу, 1 марта, прошел второй тур президентский выборов. О том, что выборы можно считать состоявшимися, к трем часам дня сообщил председатель абхазского ЦИК Дмитрий Маршан.
"Выборы можно считать состоявшимися по Республике Абхазия, так как проголосовало в 15.00 43%, что составило 62 852 человека", – сказал он на брифинге.
Вечером, незадолго до окончания голосования и закрытия участков, на один из них было совершено вооруженное нападение. Об инциденте рассказали в республиканском МВД.
"Примерно в 19.30 на территории избирательного участка в Цандрипшской СШ№2 Гагрского района произошло вооруженное нападение… В ходе преследования сотрудниками МВД был перекрыт блокпост "Мюссера", не подчинившись требованиям остановиться, нападавшие открыли стрельбу", – сообщили в МВД.

В Крыму стартовала Эстафета Победы

В Симферополе стартовала международная военно-патриотическая акция "Эстафета Победы", посвященная 80-летию окончания Великой Отечественной войны.
Мероприятие началось с митинга у мемориала "Могила неизвестного солдата" в парке имени Гагарина.
Участники эстафеты 1 марта отправились из Симферополя в Джанкой. 5 марта они направятся в Армянск, 11 марта – в Евпаторию, а на следующий день в Севастополь. Торжественная церемония передачи эстафеты пройдет в Керчи.
Чучело Зимы отдали на съедение бегемоту в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
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Заголовок открываемого материала
22:33Первая ротация МАГАТЭ в РФ и атака на "Турецкий поток": главное за день
22:15Подозреваемые в нападении на участок в Абхазии задержаны
21:22В Крыму сняли с горы Сокол туристку с травмой ноги
21:16Ударом Искандера-М уничтожены 150 боевиков ВСУ в Днепропетровской области
21:09Нападение на избирательный участок в Абхазии - неизвестные открыли огонь
20:45Венгрия требует от ЕК объяснений по атаке Киева на "Турецкий поток"
20:32День рождения таблицы Менделеева: как это было - инфографика
20:07Ротация МАГАТЭ на Запорожской АЭС впервые прошла через Россию
19:33В Сочи нашли тело попавшего под снежную лавину лыжника
19:19"Английский баланс": почему Британия молчит после скандала в Белом доме
18:55Как в "Гарри Поттере": Крым создает уникальную технологию на редкоземах
18:32Потери ВСУ значительно превышают число "мобилизованных" ТЦК - Минобороны
18:08Юная тхэквондистка из Севастополя взяла золото на Первенстве России
17:54В Крыму бегемот слопал Масленицу
17:41США отключат Starlink для ВСУ – мнение
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16:43Новые жертвы на Херсонщине из-за ударов ВСУ по жилому сектору
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15:44Второй тур выборов президента Абхазии признан состоявшимся
15:19Американское шапито-шоу: зачем Трамп прилюдно "выпорол" Зеленского
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