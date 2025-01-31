Рейтинг@Mail.ru
Началась утилизация танкера "Волгонефть-239" - РИА Новости Крым, 31.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250131/nachalas-utilizatsiya-tankera-volgoneft-239-1143827981.html
Началась утилизация танкера "Волгонефть-239"
Началась утилизация танкера "Волгонефть-239" - РИА Новости Крым, 31.01.2025
Началась утилизация танкера "Волгонефть-239"
Специалисты приступили к утилизации танкера "Волгонефть-239", который потерпел крушение в Керченском проливе и находится сейчас у мыса Панагия в Темрюкском... РИА Новости Крым, 31.01.2025
2025-01-31T14:28
2025-01-31T14:42
танкер
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
черное море
разлив мазута
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
кубань
виталий савельев
минтранс россии
морспасслужба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/1f/1143827447_0:68:2560:1508_1920x0_80_0_0_d203e02dfb79d105621d72af2be55fa7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Специалисты приступили к утилизации танкера "Волгонефть-239", который потерпел крушение в Керченском проливе и находится сейчас у мыса Панагия в Темрюкском районе. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев.Он отметил, что откачать 1400 тонн мазута с кормовой части танкера удалось досрочно: планировали сделать это до конца января, а завершили работу утром 25 января.По словам вице-премьера, сейчас также утверждаются варианты утилизации двух затонувших частей танкера "Волгонефть-212" и носовой части "Волгонефть-239". Специалисты консультируются с учеными, инженерами, производственными компаниями, которые занимаются нефтедобычей.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Telegram-канале, что перед началом работ каюты и внутренние помещения судна освободили от вещей и оборудования.Впритык к танкеру проложен дополнительный технический путь. По нему и передвигается техника, задействованная в разборке судна.В Минтрансе России добавили, что проект утилизации "Волгонефть-239" разработан Морспасслужбой и согласован Росприроднадзором и капитаном морского порта Тамань.Экологическую безопасность работ контролируют 14 специалистов Морспасслужбы. В акватории морского порта Тамань дежурят два спасательных судна с дополнительными боновыми заграждениями. 27 января оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что финальная очистка от мазута танкера "Волгонефть-239" завершена.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасна ли рыба в Черном море – результат проверки РоспотребнадзораТанкер "Волгонефть-239" готовят к разделке и утилизацииВ Крыму до 1 марта проверят состояние пляжей после ЧП с мазутом
черное море
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/1f/1143827447_38:0:2313:1706_1920x0_80_0_0_e651528153f17aa7506ff82808a40999.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
танкер, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, черное море, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, кубань, виталий савельев, минтранс россии, морспасслужба, вениамин кондратьев, новости, экология
Началась утилизация танкера "Волгонефть-239"

На Кубани утилизируют танкер "Волгонефть-239" и готовятся к демонтажу "Волгонефть-212"

14:28 31.01.2025 (обновлено: 14:42 31.01.2025)
 
© МорспасслужбаСпециалисты приступили к демонтажу танкера "Волгонефть-239" в Темрюкском районе
Специалисты приступили к демонтажу танкера Волгонефть-239 в Темрюкском районе
© Морспасслужба
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Специалисты приступили к утилизации танкера "Волгонефть-239", который потерпел крушение в Керченском проливе и находится сейчас у мыса Панагия в Темрюкском районе. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев.
Он отметил, что откачать 1400 тонн мазута с кормовой части танкера удалось досрочно: планировали сделать это до конца января, а завершили работу утром 25 января.

"Это позволило нам сейчас приступить уже к утилизации танкера. И эти работы должны быть закончены к 31 марта текущего года", - сообщил Савельев.

По словам вице-премьера, сейчас также утверждаются варианты утилизации двух затонувших частей танкера "Волгонефть-212" и носовой части "Волгонефть-239". Специалисты консультируются с учеными, инженерами, производственными компаниями, которые занимаются нефтедобычей.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Telegram-канале, что перед началом работ каюты и внутренние помещения судна освободили от вещей и оборудования.
Впритык к танкеру проложен дополнительный технический путь. По нему и передвигается техника, задействованная в разборке судна.
В Минтрансе России добавили, что проект утилизации "Волгонефть-239" разработан Морспасслужбой и согласован Росприроднадзором и капитаном морского порта Тамань.
"Работы начались с фрагмента судна, обращенного к берегу — срезано порядка 12 метров переходного мостика. Работы проводит специализированная компания при помощи электрогазосварочного и гидравлического оборудования", - отмечается в сообщении.
Экологическую безопасность работ контролируют 14 специалистов Морспасслужбы. В акватории морского порта Тамань дежурят два спасательных судна с дополнительными боновыми заграждениями.
27 января оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что финальная очистка от мазута танкера "Волгонефть-239" завершена.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Безопасна ли рыба в Черном море – результат проверки Роспотребнадзора
Танкер "Волгонефть-239" готовят к разделке и утилизации
В Крыму до 1 марта проверят состояние пляжей после ЧП с мазутом
 
ТанкерТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеЧерное мореРазлив мазутаРазлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовКубаньВиталий СавельевМинтранс РоссииМорспасслужбаВениамин КондратьевНовостиЭкология
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:02Журналисты РИА Новости Крым вышли в финал конкурса "Искра Юга"
16:56Два новых автобусных маршрута запускают в Крыму
16:34Детский сад в Джанкое достроили после вмешательства прокуратуры
16:20План по набору контрактников в армию РФ в январе выполнен – Медведев
16:01В России приступили к ревизии танкерного флота
15:55Из каких регионов можно добраться в Крым на автобусе
15:33В Крым идет снежная буря - объявлено штормовое предупреждение
15:17Поджег соседа: житель Ялты пойдет под суд
14:57Четыре населенных пункта Крыма остались без света
14:39Более 56 тысяч боевиков потеряла Украина на Курском направлении
14:28Началась утилизация танкера "Волгонефть-239"
14:19В Севастополе пункт приема пострадавших птиц меняет формат работы
13:54Чем грозит ВСУ заход российских войск в Днепропетровскую область
13:31Симферополь и пригород остались без воды из-за повреждения водовода
13:25Украина потеряла более 11 тысяч боевиков за неделю
13:06В Севастополе спасли тонущего мужчину
12:43Удары по Украине: что поражено высокоточным оружием
12:40Армия России освободила Нововасилевку в ДНР
12:39Лечение и оздоровление ветеранов СВО в Крыму: как получить услугу
12:07ВСУ атакуют Херсонскую область: есть погибший и раненые
Лента новостейМолния