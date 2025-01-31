https://crimea.ria.ru/20250131/nachalas-utilizatsiya-tankera-volgoneft-239-1143827981.html
Началась утилизация танкера "Волгонефть-239"
Началась утилизация танкера "Волгонефть-239" - РИА Новости Крым, 31.01.2025
Началась утилизация танкера "Волгонефть-239"
Специалисты приступили к утилизации танкера "Волгонефть-239", который потерпел крушение в Керченском проливе и находится сейчас у мыса Панагия в Темрюкском... РИА Новости Крым, 31.01.2025
2025-01-31T14:28
2025-01-31T14:28
2025-01-31T14:42
танкер
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
черное море
разлив мазута
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
кубань
виталий савельев
минтранс россии
морспасслужба
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Специалисты приступили к утилизации танкера "Волгонефть-239", который потерпел крушение в Керченском проливе и находится сейчас у мыса Панагия в Темрюкском районе. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев.Он отметил, что откачать 1400 тонн мазута с кормовой части танкера удалось досрочно: планировали сделать это до конца января, а завершили работу утром 25 января.По словам вице-премьера, сейчас также утверждаются варианты утилизации двух затонувших частей танкера "Волгонефть-212" и носовой части "Волгонефть-239". Специалисты консультируются с учеными, инженерами, производственными компаниями, которые занимаются нефтедобычей.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Telegram-канале, что перед началом работ каюты и внутренние помещения судна освободили от вещей и оборудования.Впритык к танкеру проложен дополнительный технический путь. По нему и передвигается техника, задействованная в разборке судна.В Минтрансе России добавили, что проект утилизации "Волгонефть-239" разработан Морспасслужбой и согласован Росприроднадзором и капитаном морского порта Тамань.Экологическую безопасность работ контролируют 14 специалистов Морспасслужбы. В акватории морского порта Тамань дежурят два спасательных судна с дополнительными боновыми заграждениями. 27 января оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что финальная очистка от мазута танкера "Волгонефть-239" завершена.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасна ли рыба в Черном море – результат проверки РоспотребнадзораТанкер "Волгонефть-239" готовят к разделке и утилизацииВ Крыму до 1 марта проверят состояние пляжей после ЧП с мазутом
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танкер, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, черное море, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, кубань, виталий савельев, минтранс россии, морспасслужба, вениамин кондратьев, новости, экология
Началась утилизация танкера "Волгонефть-239"
На Кубани утилизируют танкер "Волгонефть-239" и готовятся к демонтажу "Волгонефть-212"
14:28 31.01.2025 (обновлено: 14:42 31.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Специалисты приступили к утилизации танкера "Волгонефть-239", который потерпел крушение в Керченском проливе и находится сейчас у мыса Панагия в Темрюкском районе. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев.
Он отметил, что откачать 1400 тонн мазута с кормовой части танкера удалось досрочно: планировали сделать это до конца января, а завершили работу утром 25 января.
"Это позволило нам сейчас приступить уже к утилизации танкера. И эти работы должны быть закончены к 31 марта текущего года", - сообщил Савельев.
По словам вице-премьера, сейчас также утверждаются варианты утилизации двух затонувших частей танкера "Волгонефть-212" и носовой части "Волгонефть-239". Специалисты консультируются с учеными, инженерами, производственными компаниями, которые занимаются нефтедобычей.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Telegram-канале, что перед началом работ каюты и внутренние помещения судна освободили от вещей и оборудования.
Впритык к танкеру проложен дополнительный технический путь. По нему и передвигается техника, задействованная в разборке судна.
В Минтрансе России добавили, что проект утилизации "Волгонефть-239" разработан Морспасслужбой и согласован Росприроднадзором и капитаном морского порта Тамань.
"Работы начались с фрагмента судна, обращенного к берегу — срезано порядка 12 метров переходного мостика. Работы проводит специализированная компания при помощи электрогазосварочного и гидравлического оборудования", - отмечается в сообщении.
Экологическую безопасность работ контролируют 14 специалистов Морспасслужбы. В акватории морского порта Тамань дежурят два спасательных судна с дополнительными боновыми заграждениями.
27 января оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что финальная очистка от мазута
танкера "Волгонефть-239" завершена.
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