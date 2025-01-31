https://crimea.ria.ru/20250131/nachalas-utilizatsiya-tankera-volgoneft-239-1143827981.html

Началась утилизация танкера "Волгонефть-239"

Началась утилизация танкера "Волгонефть-239" - РИА Новости Крым, 31.01.2025

Началась утилизация танкера "Волгонефть-239"

Специалисты приступили к утилизации танкера "Волгонефть-239", который потерпел крушение в Керченском проливе и находится сейчас у мыса Панагия в Темрюкском... РИА Новости Крым, 31.01.2025

2025-01-31T14:28

2025-01-31T14:28

2025-01-31T14:42

танкер

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

черное море

разлив мазута

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

кубань

виталий савельев

минтранс россии

морспасслужба

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Специалисты приступили к утилизации танкера "Волгонефть-239", который потерпел крушение в Керченском проливе и находится сейчас у мыса Панагия в Темрюкском районе. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев.Он отметил, что откачать 1400 тонн мазута с кормовой части танкера удалось досрочно: планировали сделать это до конца января, а завершили работу утром 25 января.По словам вице-премьера, сейчас также утверждаются варианты утилизации двух затонувших частей танкера "Волгонефть-212" и носовой части "Волгонефть-239". Специалисты консультируются с учеными, инженерами, производственными компаниями, которые занимаются нефтедобычей.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Telegram-канале, что перед началом работ каюты и внутренние помещения судна освободили от вещей и оборудования.Впритык к танкеру проложен дополнительный технический путь. По нему и передвигается техника, задействованная в разборке судна.В Минтрансе России добавили, что проект утилизации "Волгонефть-239" разработан Морспасслужбой и согласован Росприроднадзором и капитаном морского порта Тамань.Экологическую безопасность работ контролируют 14 специалистов Морспасслужбы. В акватории морского порта Тамань дежурят два спасательных судна с дополнительными боновыми заграждениями. 27 января оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что финальная очистка от мазута танкера "Волгонефть-239" завершена.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасна ли рыба в Черном море – результат проверки РоспотребнадзораТанкер "Волгонефть-239" готовят к разделке и утилизацииВ Крыму до 1 марта проверят состояние пляжей после ЧП с мазутом

черное море

кубань

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