Рейтинг@Mail.ru
Завершена финальная очистка от мазута танкера "Волгонефть-239" - РИА Новости Крым, 27.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250127/zavershena-finalnaya-ochistka-ot-mazuta-tankera-volgoneft-239-1143718653.html
Завершена финальная очистка от мазута танкера "Волгонефть-239"
Завершена финальная очистка от мазута танкера "Волгонефть-239" - РИА Новости Крым, 27.01.2025
Завершена финальная очистка от мазута танкера "Волгонефть-239"
Финальная очистка от мазута танкера "Волгонефть-239" завершена. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 27.01.2025
2025-01-27T22:30
2025-01-27T22:31
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
новости
краснодарский край
происшествия
экология
морспасслужба
разлив нефтепродуктов в черном море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/13/1143487241_0:37:1280:757_1920x0_80_0_0_ea368888e6860a04a0c6d312314325f2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Финальная очистка от мазута танкера "Волгонефть-239" завершена. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.Уточняется, что в понедельник битумовозы перекачали и вывезли точечные остатки и смеси нефтепродуктов. Основная же откачка мазута была завершена с опережением графика – в субботу, 25 января.Председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров, вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщал, что с 19 по 25 января из танкера в битумовозы откачали 1488 тонн мазута и перегрузили его в 20 железнодорожных цистерн.В понедельник вечером Морспасслужба сообщила, что танкер "Волгонефть-239" готовят к разделке и утилизации, также обследуют затонувшие фрагменты обоих танкеров, потерпевших крушение в Черном море в декабре прошлого года.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до 1 марта проверят состояние пляжей после ЧП с мазутомПравительство выделило средства на ликвидацию последствий ЧС с танкерами25 судов мониторят обстановку с мазутом в Керченском проливе
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/13/1143487241_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c261fe2d38f870b20207298404809e23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, новости, краснодарский край, происшествия, экология, морспасслужба, разлив нефтепродуктов в черном море
Завершена финальная очистка от мазута танкера "Волгонефть-239"

Финальная очистка от мазута танкера "Волгонефть-239" завершена

22:30 27.01.2025 (обновлено: 22:31 27.01.2025)
 
© РИА НовостиС танкера "Волгонефть-239" откачивают мазут в битумовозы
С танкера Волгонефть-239 откачивают мазут в битумовозы - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Финальная очистка от мазута танкера "Волгонефть-239" завершена. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"Битумовозы закончили работу. Финальная очистка танков и отсеков кормовой части танкера "Волгонефть-239" от мазута полностью завершена", – говорится в сообщении.
Уточняется, что в понедельник битумовозы перекачали и вывезли точечные остатки и смеси нефтепродуктов. Основная же откачка мазута была завершена с опережением графика – в субботу, 25 января.
Председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров, вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщал, что с 19 по 25 января из танкера в битумовозы откачали 1488 тонн мазута и перегрузили его в 20 железнодорожных цистерн.
В понедельник вечером Морспасслужба сообщила, что танкер "Волгонефть-239" готовят к разделке и утилизации, также обследуют затонувшие фрагменты обоих танкеров, потерпевших крушение в Черном море в декабре прошлого года.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму до 1 марта проверят состояние пляжей после ЧП с мазутом
Правительство выделило средства на ликвидацию последствий ЧС с танкерами
25 судов мониторят обстановку с мазутом в Керченском проливе
 
Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеНовостиКраснодарский крайПроисшествияЭкологияМорспасслужбаРазлив нефтепродуктов в Черном море
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:51Рост бронирований в Крыму и победа Лукашенко на выборах: главное за день
22:42Сотрудника Sputnik в Эстонии условно осудили за "нарушение санкций"
22:30Завершена финальная очистка от мазута танкера "Волгонефть-239"
22:06Три беспилотника сбили над Крымом
22:04Красную книгу Крыма пополнят десятки видов животных и растений
21:43В Джанкое отключат воду и в одном из сел она будет непригодна для питья
21:31Провал дороги на Рыбацком причале в Севастополе – работы завершены
21:16Села Симферопольского района на сутки останутся без воды
20:56"Достигло пика": Развожаев оценил выполнение нацпроектов в Севастополе
20:41Памятник героям спецоперации установят в городе Саки в Крыму
20:28Когда в Крыму восстановят разрушенные берегоукрепительные сооружения
20:05Пляжи Кубани оградят от мазута
19:45"Крым продается хорошо": туроператоры рассказали о популярности региона
19:33Танкер "Волгонефть-239" готовят к разделке и утилизации
19:10Важно помнить: в Крыму студентам рассказали о жертвах Холокоста
18:43Поджигатель трех ресторанов на Кубани получил обвинение – детали дела
18:31В Турции горит многоэтажный отель
18:10"Хочу ездить на сборы с глухими" – борец из Крыма рассказал о мечте
17:37Подросток обстрелял электричку: в Подмосковье задержали "зацеперов"
17:17Три миллиона кубометров газа Приднестровье получит от Молдавии
Лента новостейМолния