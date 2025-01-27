https://crimea.ria.ru/20250127/zavershena-finalnaya-ochistka-ot-mazuta-tankera-volgoneft-239-1143718653.html

Завершена финальная очистка от мазута танкера "Волгонефть-239"

Завершена финальная очистка от мазута танкера "Волгонефть-239" - РИА Новости Крым, 27.01.2025

Завершена финальная очистка от мазута танкера "Волгонефть-239"

Финальная очистка от мазута танкера "Волгонефть-239" завершена. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 27.01.2025

2025-01-27T22:30

2025-01-27T22:30

2025-01-27T22:31

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

новости

краснодарский край

происшествия

экология

морспасслужба

разлив нефтепродуктов в черном море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Финальная очистка от мазута танкера "Волгонефть-239" завершена. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.Уточняется, что в понедельник битумовозы перекачали и вывезли точечные остатки и смеси нефтепродуктов. Основная же откачка мазута была завершена с опережением графика – в субботу, 25 января.Председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров, вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщал, что с 19 по 25 января из танкера в битумовозы откачали 1488 тонн мазута и перегрузили его в 20 железнодорожных цистерн.В понедельник вечером Морспасслужба сообщила, что танкер "Волгонефть-239" готовят к разделке и утилизации, также обследуют затонувшие фрагменты обоих танкеров, потерпевших крушение в Черном море в декабре прошлого года.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до 1 марта проверят состояние пляжей после ЧП с мазутомПравительство выделило средства на ликвидацию последствий ЧС с танкерами25 судов мониторят обстановку с мазутом в Керченском проливе

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, новости, краснодарский край, происшествия, экология, морспасслужба, разлив нефтепродуктов в черном море