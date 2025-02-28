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В Курской области при попытках атаковать ликвидированы 240 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 28.02.2025
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В Курской области при попытках атаковать ликвидированы 240 боевиков ВСУ
В Курской области при попытках атаковать ликвидированы 240 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 28.02.2025
В Курской области при попытках атаковать ликвидированы 240 боевиков ВСУ
Армия России за минувшие сутки отразила четыре контратаки противника и уничтожила 240 боевиков ВСУ в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.02.2025
2025-02-28T14:11
2025-02-28T14:11
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "север"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Армия России за минувшие сутки отразила четыре контратаки противника и уничтожила 240 боевиков ВСУ в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ударами группировки "Север" поражены 14 формирований противника в районах населенных пунктов Викторовка, Горналь, Дмитрюков, Замостье, Заолешенка, Казачья Локня, Косица, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Меловой, Николаевка, Олешня, Старая Сорочина, Черкасская Конопелька, Южный, а также Алексеевка, Басовка, Беловоды, Журавка, Новенькое, Сумы, Хотень и Юнаковка Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 64 075 военнослужащих и десятки единиц техники.Ранее в военном ведомстве сообщили об освобождении от врага населенного пункта Новая Сорочина в Курской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Новую Сорочину в Курской области Бойцы "Севера" освободили Никольский в Курской области Путин поручил ФСБ серьезно усилить защиту госграницы России
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "север"
В Курской области при попытках атаковать ликвидированы 240 боевиков ВСУ

В Курской области ликвидированы 240 боевиков ВСУ и один сдался в плен - Минобороны

14:11 28.02.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота сводной артиллерийской группы "Пресса" спецназа "Ахмат" в Курской области
Работа сводной артиллерийской группы Пресса спецназа Ахмат в Курской области - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Армия России за минувшие сутки отразила четыре контратаки противника и уничтожила 240 боевиков ВСУ в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 240 военнослужащих. Уничтожены бронетранспортер, 12 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, а также семь пунктов управления БПЛА и три склада боеприпасов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", – сказано в сообщении.
Ударами группировки "Север" поражены 14 формирований противника в районах населенных пунктов Викторовка, Горналь, Дмитрюков, Замостье, Заолешенка, Казачья Локня, Косица, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Меловой, Николаевка, Олешня, Старая Сорочина, Черкасская Конопелька, Южный, а также Алексеевка, Басовка, Беловоды, Журавка, Новенькое, Сумы, Хотень и Юнаковка Сумской области.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 64 075 военнослужащих и десятки единиц техники.
Ранее в военном ведомстве сообщили об освобождении от врага населенного пункта Новая Сорочина в Курской области.
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