https://crimea.ria.ru/20250228/v-kurskoy-oblasti-pri-popytkakh-atakovat-likvidirovany-240-boevikov-vsu-1144552834.html

В Курской области при попытках атаковать ликвидированы 240 боевиков ВСУ

В Курской области при попытках атаковать ликвидированы 240 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 28.02.2025

В Курской области при попытках атаковать ликвидированы 240 боевиков ВСУ

Армия России за минувшие сутки отразила четыре контратаки противника и уничтожила 240 боевиков ВСУ в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.02.2025

2025-02-28T14:11

2025-02-28T14:11

2025-02-28T14:11

курская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Армия России за минувшие сутки отразила четыре контратаки противника и уничтожила 240 боевиков ВСУ в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ударами группировки "Север" поражены 14 формирований противника в районах населенных пунктов Викторовка, Горналь, Дмитрюков, Замостье, Заолешенка, Казачья Локня, Косица, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Меловой, Николаевка, Олешня, Старая Сорочина, Черкасская Конопелька, Южный, а также Алексеевка, Басовка, Беловоды, Журавка, Новенькое, Сумы, Хотень и Юнаковка Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 64 075 военнослужащих и десятки единиц техники.Ранее в военном ведомстве сообщили об освобождении от врага населенного пункта Новая Сорочина в Курской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Новую Сорочину в Курской области Бойцы "Севера" освободили Никольский в Курской области Путин поручил ФСБ серьезно усилить защиту госграницы России

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "север"