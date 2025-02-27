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Бойцы "Севера" освободили Никольский в Курской области
Бойцы "Севера" освободили Никольский в Курской области - РИА Новости Крым, 27.02.2025
Бойцы "Севера" освободили Никольский в Курской области
Российские военные освободили населенный пункт Никольский в Курской области. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.02.2025
2025-02-27T13:35
2025-02-27T13:35
2025-02-27T13:41
новости сво
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ситуация в курской области после нападения всу
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Никольский в Курской области. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.Бойцы ВС РФ нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ.Боестолкновения проходили в районах населенных пунктов Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Меловой, Никольский, Новая Сорочина, Олешня, Рубанщина и Суджа. Отражены две контратаки противника.За сутки противник потерял более 240 военнослужащих. Уничтожены танк, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, 17 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, шесть артиллерийских орудий и другая техника, а также восемь пунктов управления БпЛА и склад боеприпасов.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 63835 военнослужащих, уточнили в Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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новости сво, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, вооруженные силы россии, потери всу , новости
Бойцы "Севера" освободили Никольский в Курской области
Российские бойцы вернули под контроль населенный пункт Никольский в Курской области
13:35 27.02.2025 (обновлено: 13:41 27.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Никольский в Курской области. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Никольский", - говорится в сообщении.
Бойцы ВС РФ нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ.
Боестолкновения проходили в районах населенных пунктов Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Меловой, Никольский, Новая Сорочина, Олешня, Рубанщина и Суджа. Отражены две контратаки противника.
За сутки противник потерял более 240 военнослужащих. Уничтожены танк, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, 17 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, шесть артиллерийских орудий и другая техника, а также восемь пунктов управления БпЛА и склад боеприпасов.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 63835 военнослужащих, уточнили в Минобороны.
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