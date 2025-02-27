https://crimea.ria.ru/20250227/boytsy-severa-osvobodili-nikolskiy-v-kurskoy-oblasti-1144522402.html

Бойцы "Севера" освободили Никольский в Курской области

Бойцы "Севера" освободили Никольский в Курской области - РИА Новости Крым, 27.02.2025

Бойцы "Севера" освободили Никольский в Курской области

Российские военные освободили населенный пункт Никольский в Курской области. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.02.2025

2025-02-27T13:35

2025-02-27T13:35

2025-02-27T13:41

новости сво

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

вооруженные силы россии

потери всу

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/1b/1144522484_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ea7b500cbd72cfc26c2771370b39a4be.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Никольский в Курской области. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.Бойцы ВС РФ нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ.Боестолкновения проходили в районах населенных пунктов Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Меловой, Никольский, Новая Сорочина, Олешня, Рубанщина и Суджа. Отражены две контратаки противника.За сутки противник потерял более 240 военнослужащих. Уничтожены танк, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, 17 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, шесть артиллерийских орудий и другая техника, а также восемь пунктов управления БпЛА и склад боеприпасов.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 63835 военнослужащих, уточнили в Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, вооруженные силы россии, потери всу , новости