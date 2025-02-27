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Путин поручил ФСБ серьезно усилить защиту госграницы России - РИА Новости Крым, 27.02.2025
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Путин поручил ФСБ серьезно усилить защиту госграницы России
Путин поручил ФСБ серьезно усилить защиту госграницы России - РИА Новости Крым, 27.02.2025
Путин поручил ФСБ серьезно усилить защиту госграницы России
Президент России Владимир Путин поручил ФСБ обеспечить безопасность граждан на приграничных территориях. РИА Новости Крым, 27.02.2025
2025-02-27T15:41
2025-02-27T16:03
владимир путин (политик)
граница
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил ФСБ обеспечить безопасность граждан на приграничных территориях."Во взаимодействии с армейскими частями, подразделениями Росгвардии и МВД, местными органами власти обеспечить безопасность людей в приграничных населенных пунктах, решительно и наступательно нужно бороться с экстремизмом и терроризмом", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности.Президент подчеркнул необходимость дальнейшего увеличения плотности прикрытия рубежей на потенциально опасных направлениях.Также президент поручил усилить работу контрразведки, в связи с увеличением активности иностранных разведслужб в период спецоперации, искать новые методы нейтрализации киберугроз и следить за реализацией Гособоронзаказа.Президент неоднократно проводил совещания о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях. В них принимают Участие руководители правительства РФ, губернаторы приграничных регионов и силовой блок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоусов провел заседание совета по военной безопасности приграничьяАнтонов оценил роль и планы Америки в атаках ВСУ на приграничье РоссииНазван размер ущерба от вторжения ВСУ в Курскую область
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), граница, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, безопасность
Путин поручил ФСБ серьезно усилить защиту госграницы России

Путин поручил ФСБ обеспечить безопасность граждан на приграничных территориях

15:41 27.02.2025 (обновлено: 16:03 27.02.2025)
 
© Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым Работа пограничников на косе Арабатская стрелка
Работа пограничников на косе Арабатская стрелка
© Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил ФСБ обеспечить безопасность граждан на приграничных территориях.
"Во взаимодействии с армейскими частями, подразделениями Росгвардии и МВД, местными органами власти обеспечить безопасность людей в приграничных населенных пунктах, решительно и наступательно нужно бороться с экстремизмом и терроризмом", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности.
Президент подчеркнул необходимость дальнейшего увеличения плотности прикрытия рубежей на потенциально опасных направлениях.
"Серьезные дополнительные меры должны быть приняты для защиты государственной границы", - заявил он.
Также президент поручил усилить работу контрразведки, в связи с увеличением активности иностранных разведслужб в период спецоперации, искать новые методы нейтрализации киберугроз и следить за реализацией Гособоронзаказа.
Президент неоднократно проводил совещания о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях. В них принимают Участие руководители правительства РФ, губернаторы приграничных регионов и силовой блок.
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Владимир Путин (политик)ГраницаФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)НовостиБезопасность
 
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