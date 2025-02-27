https://crimea.ria.ru/20250227/putin-poruchil-fsb-serezno-usilit-zaschitu-gosgranitsy-rossii-1144527189.html

Путин поручил ФСБ серьезно усилить защиту госграницы России

Путин поручил ФСБ серьезно усилить защиту госграницы России - РИА Новости Крым, 27.02.2025

Путин поручил ФСБ серьезно усилить защиту госграницы России

Президент России Владимир Путин поручил ФСБ обеспечить безопасность граждан на приграничных территориях. РИА Новости Крым, 27.02.2025

2025-02-27T15:41

2025-02-27T15:41

2025-02-27T16:03

владимир путин (политик)

граница

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

новости

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил ФСБ обеспечить безопасность граждан на приграничных территориях."Во взаимодействии с армейскими частями, подразделениями Росгвардии и МВД, местными органами власти обеспечить безопасность людей в приграничных населенных пунктах, решительно и наступательно нужно бороться с экстремизмом и терроризмом", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности.Президент подчеркнул необходимость дальнейшего увеличения плотности прикрытия рубежей на потенциально опасных направлениях.Также президент поручил усилить работу контрразведки, в связи с увеличением активности иностранных разведслужб в период спецоперации, искать новые методы нейтрализации киберугроз и следить за реализацией Гособоронзаказа.Президент неоднократно проводил совещания о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях. В них принимают Участие руководители правительства РФ, губернаторы приграничных регионов и силовой блок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоусов провел заседание совета по военной безопасности приграничьяАнтонов оценил роль и планы Америки в атаках ВСУ на приграничье РоссииНазван размер ущерба от вторжения ВСУ в Курскую область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), граница, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, безопасность