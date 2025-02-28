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Армия России освободила Новую Сорочину в Курской области - РИА Новости Крым, 28.02.2025
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Армия России освободила Новую Сорочину в Курской области
Армия России освободила Новую Сорочину в Курской области - РИА Новости Крым, 28.02.2025
Армия России освободила Новую Сорочину в Курской области
Бойцы группировки войск "Север" зачистили от ВСУ населенный пункт Новая Сорочина в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 28.02.2025
2025-02-28T12:28
2025-02-28T12:39
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск "Север" зачистили от ВСУ населенный пункт Новая Сорочина в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, на этом участке фронта были поражены танковая, тяжелая механизированная, семь механизированных, мотопехотная, штурмовая, пять десантно-штурмовых бригад, три штурмовые полка ВСУ, бригады морской пехоты и четыре бригады теробороны Украины.В течение недели в ходе наступательных действий Вооруженные силы России 26 февраля освободили населенные пункты Погребки, Орловка, а 27-го – Никольский.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ситуация в курской области после нападения всу, курская область, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво
Армия России освободила Новую Сорочину в Курской области

В Курской области армия России освободила Новую Сорочину

12:28 28.02.2025 (обновлено: 12:39 28.02.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкДом в селе Локоть Курской области, разрушенный в результате атаки ВСУ.
Дом в селе Локоть Курской области, разрушенный в результате атаки ВСУ. - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск "Север" зачистили от ВСУ населенный пункт Новая Сорочина в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.
"В ходе наступательных действий подразделения группировки войск "Север" освободили населенный пункт Новая Сорочина", - сказано в сообщении.
Кроме того, на этом участке фронта были поражены танковая, тяжелая механизированная, семь механизированных, мотопехотная, штурмовая, пять десантно-штурмовых бригад, три штурмовые полка ВСУ, бригады морской пехоты и четыре бригады теробороны Украины.
В течение недели в ходе наступательных действий Вооруженные силы России 26 февраля освободили населенные пункты Погребки, Орловка, а 27-го – Никольский.
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Ситуация в Курской области после нападения ВСУКурская областьМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУНовости СВО
 
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