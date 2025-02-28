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Армия России освободила Новую Сорочину в Курской области

Армия России освободила Новую Сорочину в Курской области - РИА Новости Крым, 28.02.2025

Армия России освободила Новую Сорочину в Курской области

Бойцы группировки войск "Север" зачистили от ВСУ населенный пункт Новая Сорочина в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 28.02.2025

2025-02-28T12:28

2025-02-28T12:28

2025-02-28T12:39

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

министерство обороны рф

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потери всу

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск "Север" зачистили от ВСУ населенный пункт Новая Сорочина в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, на этом участке фронта были поражены танковая, тяжелая механизированная, семь механизированных, мотопехотная, штурмовая, пять десантно-штурмовых бригад, три штурмовые полка ВСУ, бригады морской пехоты и четыре бригады теробороны Украины.В течение недели в ходе наступательных действий Вооруженные силы России 26 февраля освободили населенные пункты Погребки, Орловка, а 27-го – Никольский.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

курская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в курской области после нападения всу, курская область, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво