https://crimea.ria.ru/20250228/ubity-dvoe--vsu-udarili-po-khersonschine-dronami-i-lepestkami-1144549611.html
Убиты двое – ВСУ ударили по Херсонщине дронами и лепестками
Убиты двое – ВСУ ударили по Херсонщине дронами и лепестками - РИА Новости Крым, 28.02.2025
Убиты двое – ВСУ ударили по Херсонщине дронами и лепестками
Два человека погибли, еще трое получили ранения в результате ударов ВСУ по городам и селам в Херсонской области. Об этом сообщает губернатор региона Владимир... РИА Новости Крым, 28.02.2025
2025-02-28T12:25
2025-02-28T12:25
2025-02-28T12:32
херсонская область
владимир сальдо
обстрелы всу
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
новые регионы россии
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Два человека погибли, еще трое получили ранения в результате ударов ВСУ по городам и селам в Херсонской области. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо.Боевики интенсивно атаковали дронами село Малая, а также сбросили на мирные сельские улицы мины-лепестки. В результате пострадал 70-летний местный житель – с осколочными ранениями он госпитализирован в Геническую больницу. Еще два сотрудника коммунхоза получили контузию.По информации Сальдо, повреждены жилые дома и здание торгового центра, машина скорой помощи и трактор. Из-за обстрелов ВСУ без света в пятницу остаются семь населенных пунктов региона."Противник обстрелял и атаковал дронами Каховку, Новую Каховку, Днепряны, Каиры, Любимовку, Обрывку, Старую Збурьевку. Пострадавших не было, взрывами и возникшими пожарами повреждены отдельные домостроения", - дополнил руководитель.ВСУ регулярно наносят террористические удары по Херсонской области. Накануне сообщалось, что один мирный житель погиб еще четверо ранены в результате обстрелов левобережья области. В минувшую среду ВСУ атаковали жилые дома, гражданские автомобили и электроподстанцию, сообщал губернатор региона Владимир Сальдо, а в субботу, 22 февраля, в регионе были ранены трое мужчин и две женщины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Один человек погиб и четверо ранены - ВСУ обстреляли мирную ХерсонщинуВСУ атаковали Грайворон: один человек погиб и один раненПять человек ранены в Херсонской области при обстрелах ВСУ
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херсонская область, владимир сальдо, обстрелы всу, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии, общество, новости
Убиты двое – ВСУ ударили по Херсонщине дронами и лепестками
Два человека погибли и трое ранены из-за атак ВСУ на Херсонскую область - Сальдо
12:25 28.02.2025 (обновлено: 12:32 28.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Два человека погибли, еще трое получили ранения в результате ударов ВСУ по городам и селам в Херсонской области. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо.
"Обстрелы жилого сектора забрали жизни двух мужчин — в Алешках и Рыбальчем Голопристанского округа", - написал он в своем Telegram-канале.
Боевики интенсивно атаковали дронами село Малая, а также сбросили на мирные сельские улицы мины-лепестки. В результате пострадал 70-летний местный житель – с осколочными ранениями он госпитализирован в Геническую больницу. Еще два сотрудника коммунхоза получили контузию.
По информации Сальдо, повреждены жилые дома и здание торгового центра, машина скорой помощи и трактор.
Из-за обстрелов ВСУ без света в пятницу остаются семь населенных пунктов региона.
"Противник обстрелял и атаковал дронами Каховку, Новую Каховку, Днепряны, Каиры, Любимовку, Обрывку, Старую Збурьевку. Пострадавших не было, взрывами и возникшими пожарами повреждены отдельные домостроения", - дополнил руководитель.
ВСУ регулярно наносят террористические удары по Херсонской области. Накануне сообщалось, что один мирный житель погиб
еще четверо ранены в результате обстрелов левобережья области. В минувшую среду ВСУ атаковали жилые дома
, гражданские автомобили и электроподстанцию, сообщал губернатор региона Владимир Сальдо, а в субботу, 22 февраля, в регионе были ранены трое мужчин и две женщины
.
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