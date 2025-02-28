https://crimea.ria.ru/20250228/ubity-dvoe--vsu-udarili-po-khersonschine-dronami-i-lepestkami-1144549611.html

Убиты двое – ВСУ ударили по Херсонщине дронами и лепестками

Убиты двое – ВСУ ударили по Херсонщине дронами и лепестками - РИА Новости Крым, 28.02.2025

Убиты двое – ВСУ ударили по Херсонщине дронами и лепестками

Два человека погибли, еще трое получили ранения в результате ударов ВСУ по городам и селам в Херсонской области. Об этом сообщает губернатор региона Владимир... РИА Новости Крым, 28.02.2025

2025-02-28T12:25

2025-02-28T12:25

2025-02-28T12:32

херсонская область

владимир сальдо

обстрелы всу

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Два человека погибли, еще трое получили ранения в результате ударов ВСУ по городам и селам в Херсонской области. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо.Боевики интенсивно атаковали дронами село Малая, а также сбросили на мирные сельские улицы мины-лепестки. В результате пострадал 70-летний местный житель – с осколочными ранениями он госпитализирован в Геническую больницу. Еще два сотрудника коммунхоза получили контузию.По информации Сальдо, повреждены жилые дома и здание торгового центра, машина скорой помощи и трактор. Из-за обстрелов ВСУ без света в пятницу остаются семь населенных пунктов региона."Противник обстрелял и атаковал дронами Каховку, Новую Каховку, Днепряны, Каиры, Любимовку, Обрывку, Старую Збурьевку. Пострадавших не было, взрывами и возникшими пожарами повреждены отдельные домостроения", - дополнил руководитель.ВСУ регулярно наносят террористические удары по Херсонской области. Накануне сообщалось, что один мирный житель погиб еще четверо ранены в результате обстрелов левобережья области. В минувшую среду ВСУ атаковали жилые дома, гражданские автомобили и электроподстанцию, сообщал губернатор региона Владимир Сальдо, а в субботу, 22 февраля, в регионе были ранены трое мужчин и две женщины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Один человек погиб и четверо ранены - ВСУ обстреляли мирную ХерсонщинуВСУ атаковали Грайворон: один человек погиб и один раненПять человек ранены в Херсонской области при обстрелах ВСУ

херсонская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, обстрелы всу, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии, общество, новости