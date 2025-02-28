https://crimea.ria.ru/20250228/muzhchina-pogib-na-pozhare-v-sevastopole-1144555043.html

Мужчина погиб на пожаре в Севастополе

Мужчина погиб на пожаре в Севастополе - РИА Новости Крым, 28.02.2025

Мужчина погиб на пожаре в Севастополе

В Севастополе на пожаре в квартире погиб мужчина. Об этом сообщили в региональном МЧС. РИА Новости Крым, 28.02.2025

2025-02-28T15:06

2025-02-28T15:06

2025-02-28T15:07

севастополь

пожар

мчс севастополя

происшествия

новости севастополя

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1a/1134485626_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_d05857fb89115e3d57721bf1a419387b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе на пожаре в квартире погиб мужчина. Об этом сообщили в региональном МЧС.Отмечается, что огонь охватил жилой дом по улице Павла Корчагина в пятницу в 13:39. К месту выдвинулись спасатели.Возгорание потушили на площади 0,1 квадратных метра. На месте также обнаружен сгоревший мусор и вещи.Причины случившегося выясняют эксперты.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250227/na-pozhare-v-krasnogvardeyskom-rayone-kryma-pogib-chelovek-1144533408.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, пожар, мчс севастополя, происшествия, новости севастополя, общество