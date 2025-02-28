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Мужчина погиб на пожаре в Севастополе - РИА Новости Крым, 28.02.2025
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Мужчина погиб на пожаре в Севастополе
Мужчина погиб на пожаре в Севастополе - РИА Новости Крым, 28.02.2025
Мужчина погиб на пожаре в Севастополе
В Севастополе на пожаре в квартире погиб мужчина. Об этом сообщили в региональном МЧС. РИА Новости Крым, 28.02.2025
2025-02-28T15:06
2025-02-28T15:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе на пожаре в квартире погиб мужчина. Об этом сообщили в региональном МЧС.Отмечается, что огонь охватил жилой дом по улице Павла Корчагина в пятницу в 13:39. К месту выдвинулись спасатели.Возгорание потушили на площади 0,1 квадратных метра. На месте также обнаружен сгоревший мусор и вещи.Причины случившегося выясняют эксперты.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, пожар, мчс севастополя, происшествия, новости севастополя, общество
Мужчина погиб на пожаре в Севастополе

В Севастополе на пожаре в квартире погиб мужчина

15:06 28.02.2025 (обновлено: 15:07 28.02.2025)
 
© ГУ МЧС России по г.СевастополюСмертельный пожар в Севастополе
Смертельный пожар в Севастополе
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе на пожаре в квартире погиб мужчина. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Отмечается, что огонь охватил жилой дом по улице Павла Корчагина в пятницу в 13:39. К месту выдвинулись спасатели.
"В квартире находился мужчина средних лет без признаков жизни. Медики констатировали его смерть", - говорится в сообщении.
Возгорание потушили на площади 0,1 квадратных метра. На месте также обнаружен сгоревший мусор и вещи.
Причины случившегося выясняют эксперты.
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