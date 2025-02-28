Рейтинг@Mail.ru
Дети из Керчи победили на спартакиаде на Кубок ВДВ в Рязани - РИА Новости Крым, 28.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250228/deti-iz-kerchi-pobedili-na-spartakiade-na-kubok-vdv-v-ryazani-1144557101.html
Дети из Керчи победили на спартакиаде на Кубок ВДВ в Рязани
Дети из Керчи победили на спартакиаде на Кубок ВДВ в Рязани - РИА Новости Крым, 28.02.2025
Дети из Керчи победили на спартакиаде на Кубок ВДВ в Рязани
Керченские юнармейцы победили в военно-спортивных состязаниях. Подобную спартакиаду провели впервые на базе Рязанского училища ВДВ имени Маргелова. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 28.02.2025
2025-02-28T16:14
2025-02-28T16:14
юнармия
керчь
рязань
крым
новости крыма
новости
общество
соревнования
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111626/24/1116262484_0:0:2908:1637_1920x0_80_0_0_ffba4d0f7297a4a27cb8c6c39ca9a8d8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Керченские юнармейцы победили в военно-спортивных состязаниях. Подобную спартакиаду провели впервые на базе Рязанского училища ВДВ имени Маргелова. Об этом РИА Новости Крым рассказал президент благотворительного фонда "Спасибо маме за жизнь" Николай Руге.Участвовали семь команд из Керчи, Мариуполя, Казани, Тольятти, Рязани и Рязанского района.Звание лучшего боролись 66 детей в возрасте от 10 до 17 лет. Направлений было несколько:- военно-тактическая медицина;- сборка и разборка автомата Калашникова;-эстафета с передачей палочки;- знание воинских обязанностей.Юных патриотов поздравил Герой Российской Федерации, начальник Главного Штаба Юнармии Владислав Головин."Спартакиада - это не просто соревнование, это проверка на прочность, демонстрация мастерства и возможность укрепить боевое братство. Пусть дух соперничества закаляет ваш характер, а поддержка товарищей придает сил для достижения поставленных целей!", - напутствовал он юнармейцев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Центр помощи бойцам СВО в Керчи: каждый оставляет здесь частичку себяСчет на сотни тысяч: в Крыму посчитали патриотов среди молодежиКак зажечь огонь патриотизма в юных сердцах?
керчь
рязань
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111626/24/1116262484_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_9da822b23d80a7f772e2e3e103279e76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юнармия, керчь, рязань, крым, новости крыма, новости, общество, соревнования
Дети из Керчи победили на спартакиаде на Кубок ВДВ в Рязани

Керченские юнармейцы победили на всероссийских военно-спортивных соревнованиях

16:14 28.02.2025
 
© РИА Новости . Alexandr Piragis / Перейти в фотобанкУчастники военно-патриотического движения "Юнармия". Архивное фото
Участники военно-патриотического движения Юнармия. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости . Alexandr Piragis
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Керченские юнармейцы победили в военно-спортивных состязаниях. Подобную спартакиаду провели впервые на базе Рязанского училища ВДВ имени Маргелова. Об этом РИА Новости Крым рассказал президент благотворительного фонда "Спасибо маме за жизнь" Николай Руге.
"Мы провели соревнования на главный Кубок ВДВ "Натиск и Отвага" среди детских патриотических центров, образовательных, общественных организаций, клубов и движения Юнармия. Победила команда "Эльтигенский плацдарм" из Керчи", – рассказал Руге.
Участвовали семь команд из Керчи, Мариуполя, Казани, Тольятти, Рязани и Рязанского района.
Звание лучшего боролись 66 детей в возрасте от 10 до 17 лет. Направлений было несколько:
- военно-тактическая медицина;
- сборка и разборка автомата Калашникова;
-эстафета с передачей палочки;
- знание воинских обязанностей.
Юных патриотов поздравил Герой Российской Федерации, начальник Главного Штаба Юнармии Владислав Головин.
"Спартакиада - это не просто соревнование, это проверка на прочность, демонстрация мастерства и возможность укрепить боевое братство. Пусть дух соперничества закаляет ваш характер, а поддержка товарищей придает сил для достижения поставленных целей!", - напутствовал он юнармейцев.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Центр помощи бойцам СВО в Керчи: каждый оставляет здесь частичку себя
Счет на сотни тысяч: в Крыму посчитали патриотов среди молодежи
Как зажечь огонь патриотизма в юных сердцах?
 
ЮнармияКерчьРязаньКрымНовости КрымаНовостиОбществоСоревнования
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:35За нарды с запрещенной символикой задержали предпринимателя на Кубани
17:21Водолаз МЧС погиб во время работ по очистке дна от мазута в Анапе
17:11В аварии с автобусом в Петербурге погибла женщина
16:42США утвердили нового российского посла
16:33Автобус протаранил остановку с людьми в Санкт-Петербурге
16:14Дети из Керчи победили на спартакиаде на Кубок ВДВ в Рязани
15:55Россия предлагает G20 финансировать инфраструктурные проекты
15:30Погиб за Луганщину: в Севастополе простились с Александром Пилипенко
15:06Мужчина погиб на пожаре в Севастополе
14:39В МИД раскрыли детали переговоров России и США в Стамбуле
14:25Как защититься от агрессивных собак - инициативы Крыма и Госдумы
14:11В Курской области при попытках атаковать ликвидированы 240 боевиков ВСУ
13:58Массовая гибель кошек в Алуште – что известно
13:41Мазут со дна Черного моря стали собирать новым способом
13:16ВС РФ ликвидировали почти 9 тысяч украинских боевиков за неделю
12:55Наркодилера из Ялты осудили на семь лет
12:42Девять высокоточных ударов по Украине – разбиты аэродромы и энергосистема
12:28Армия России освободила Новую Сорочину в Курской области
12:25Убиты двое – ВСУ ударили по Херсонщине дронами и лепестками
12:13Ребенок за 150 тысяч рублей – в Подмосковье задержаны торговцы младенцем
Лента новостейМолния