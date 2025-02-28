https://crimea.ria.ru/20250228/deti-iz-kerchi-pobedili-na-spartakiade-na-kubok-vdv-v-ryazani-1144557101.html

Дети из Керчи победили на спартакиаде на Кубок ВДВ в Рязани

Дети из Керчи победили на спартакиаде на Кубок ВДВ в Рязани - РИА Новости Крым, 28.02.2025

Дети из Керчи победили на спартакиаде на Кубок ВДВ в Рязани

Керченские юнармейцы победили в военно-спортивных состязаниях. Подобную спартакиаду провели впервые на базе Рязанского училища ВДВ имени Маргелова. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 28.02.2025

2025-02-28T16:14

2025-02-28T16:14

2025-02-28T16:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Керченские юнармейцы победили в военно-спортивных состязаниях. Подобную спартакиаду провели впервые на базе Рязанского училища ВДВ имени Маргелова. Об этом РИА Новости Крым рассказал президент благотворительного фонда "Спасибо маме за жизнь" Николай Руге.Участвовали семь команд из Керчи, Мариуполя, Казани, Тольятти, Рязани и Рязанского района.Звание лучшего боролись 66 детей в возрасте от 10 до 17 лет. Направлений было несколько:- военно-тактическая медицина;- сборка и разборка автомата Калашникова;-эстафета с передачей палочки;- знание воинских обязанностей.Юных патриотов поздравил Герой Российской Федерации, начальник Главного Штаба Юнармии Владислав Головин."Спартакиада - это не просто соревнование, это проверка на прочность, демонстрация мастерства и возможность укрепить боевое братство. Пусть дух соперничества закаляет ваш характер, а поддержка товарищей придает сил для достижения поставленных целей!", - напутствовал он юнармейцев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Центр помощи бойцам СВО в Керчи: каждый оставляет здесь частичку себяСчет на сотни тысяч: в Крыму посчитали патриотов среди молодежиКак зажечь огонь патриотизма в юных сердцах?

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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