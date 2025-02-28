https://crimea.ria.ru/20250228/kak-zaschititsya-ot-agressivnykh-sobak---initsiativy-kryma-i-gosdumy-1144551598.html

Как защититься от агрессивных собак - инициативы Крыма и Госдумы

Как защититься от агрессивных собак - инициативы Крыма и Госдумы - РИА Новости Крым, 28.02.2025

Как защититься от агрессивных собак - инициативы Крыма и Госдумы

В России участились случаи нападения собак на людей. За последние несколько месяцев произошло несколько леденящих кровь случаев: в Сочи свора хаски разодрала... РИА Новости Крым, 28.02.2025

2025-02-28T14:25

2025-02-28T14:25

2025-02-28T14:25

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анастасия лисовская-чудинович

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В России участились случаи нападения собак на людей. За последние несколько месяцев произошло несколько леденящих кровь случаев: в Сочи свора хаски разодрала лицо 9-летнему мальчику, в Ставрополье девочку того же возраста насмерть загрызла стая псов, на Сахалине четыре собаки загрызли женщину… На проблему обратила внимание Госдума – идет подготовка ряда законодательных норм по защите людей от собак. Какие меры планируется предпринять, какова ситуация с нападениями бездомных и домашних собак на людей в Крыму и как эффективно защитить себя и своих детей от агрессивных четвероногих – в материале РИА Новости Крым.Бродячих собак запретят возвращать на улицыНакануне в Госдуме состоялось заседание рабочей группы, которая должна выработать проект соответствующих законодательных инициатив. Как отметил в эфире радио "Спутник в Крыму" зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев, главная задача разрабатываемых мер – убрать собак с улиц и предоставить относительную свободу местным властям в решении этой проблемы.Кроме того, если отловленная собака с ошейником либо чипирована, ждать тоже будут больше месяца. Это же относится к четвероногим, которые остались одни после смерти хозяев.По словам Матвеева, некоторым зоозащитникам и другим гражданам мера по умерщвлению может показаться чересчур жесткой, но это обычная практика для многих стран мира. Такие же нормы действовали и в Советском Союзе.На следующей неделе эти предложения будут рассмотрены Советом Госдумы и вынесены на голосование. Депутат не исключил, что после принятия закона будет введен переходный период, в ходе которого нельзя будет усыплять или отпускать пойманных бесхозных собак.Хозяев собак-убийц могут посадитьВ дальнейшем также планируется принять большой пакет норм, добавил зампред думского комитета.Помимо этого, планируется ввести административную ответственность за противодействие законному отлову собак, а также запретить несовершеннолетним выгул крупных и бойцовских собак.Также предлагается предусмотреть уголовное наказание – до трех лет лишения свободы – для хозяина, собака которого убьет человека. Данный вопрос пока обсуждается.В Крыму нападений собак на людей стало меньшеВ Крыму ситуация с нападениями бродячих и домашних животных на людей обстоит более-менее благополучно в сравнении с многими другими регионами РФ. Как рассказала РИА Новости Крым замглавы госкомитета ветеринарии республики Анастасия Лисовская-Чудинович, с 2017 года из бюджета Крыма ежегодно выделяется порядка 30 миллионов рублей на реализацию программы по регулированию численности животных без владельцев, предусматривающих их отлов, стерилизацию и возврат в прежнюю среду обитания. За этот период в Крыму стерилизовали 50 тысяч бесхозных животных обоего пола.Эта работа, по словам Лисовской-Чудинович, приносит свои результаты. Если в 2023 году в Крыму официально зарегистрировали более 7000 покусов людей животными, то по итогам прошлого года количество таких случаев уменьшилось практически вдвое – до 3700.Также с 2020 года в приюты на пожизненное содержание поместили порядка 800 собак, проявляющих немотивированную агрессию, добавила замглавы профильного госкомитета.Тем не менее, работа по решению проблемы бездомных животных в Крыму на данный момент находится пока в "зачаточном состоянии", отметила в комментарии РИА Новости Крым руководитель комитета Госсовета республики по экологии и природным ресурсам Светлана Шабельникова. В частности, по ее словам, в ряде муниципалитетов контракты с предприятиями по отлову, стерилизации и вакцинации безнадзорных четвероногих заключаются несвоевременно. При этом работа этих предприятий очень слабо контролируется местными властями.Кроме того, на всю республику имеется только два государственных приюта. Остальные – частные, и далеко не всегда они соответствуют требованиям.По словам Шабельниковой, на недавнем заседании комитета по экологии и природным ресурсам она представила ряд инициатив, на основе которых планируется разработать региональный законопроект.По ее словам, необходимо серьезно пересмотреть вопрос ответственного обращения не только с безнадзорными, но и с домашними животными с точки зрения ответственности их хозяев. Поскольку многие заводчики пренебрежительно относятся к тому, чтобы вовремя стерилизовать животное. Вследствие этого собаки бесконтрольно плодятся, щенков просто выбрасывают на улицу, и они пополняют стаи безнадзорных животных.Кроме того, отметила Шабельникова, нужно ужесточить административную ответственность хозяев за самовыгул собак без присмотра. В Крыму размер штрафов для таких нерадивых владельцев составляет 500 рублей, что не решает проблему, подчеркнула депутат.Как отбиться от нападения собак – главные правилаПо официальным данным, за прошлый год с жалобами на нападения бездомных животных обратились около 240 тысяч россиян. Пока продолжаются дискуссии по поводу новых законодательных норм как в отношении бездомных собак, так и хозяев животных, не исполняющих правила их содержания, необходимо знать, как защищать себя и своих детей от возможной угрозы.Как отмечает руководитель общества ответственных собаководов Олеся Борисенко, все зависит от ситуации и от собаки, которая проявляет в отношении вас или вашего ребенка агрессию. Но лучший поединок – это несостоявшийся поединок, поэтому если собака двигается на вас рыча, морщит нос и показывает зубы, смотрит в глаза, но не атакует, важно сохранять спокойствие и не провоцировать животное.Также не нужно смотреть собаке в глаза, поскольку пристальный взгляд она зачастую воспринимает как вызов на поединок. Если вы сгруппировались, молчите, не смотрите в глаза животному и не двигаетесь, даже если пес будет хотеть вас покусать, его "программа" подскажет, что вы ей неинтересны. Собака может вокруг вас побегать, полаять, попытаться вас напугать, но если увидит, что это не работает, пойдет дальше, говорит Борисенко.При этом многое зависит от того, какая собака атакует, и от того, насколько человек готов вступить с ней в схватку. По словам специалиста, любое животное чувствует, насколько серьезны ваши намерения. Страх и агрессию женщины или взрослого мужчины она чувствует на уровне запаха. Если перед вами небольшая стая бездомных собак, они не будут активно вступать во взаимодействие, если поймут, что вы действительно опасны. Если швырнуть камень или другой тяжелый предмет и попасть в одну из собак, она взвизгнет и отбежит, то другие, скорее всего, сделают то же самое, отметила эксперт.Чего точно не нужно делать, если собака не атакует – убегать. Любое ускорение движения – это привлечение к себе внимания и позиция жертвы. Даже если пес неагрессивный, у него включается инстинкт охотника: "убегает – догоняй". К тому же, собака бегает быстрее человека, и если рядом нет какой-то возвышенности, на которую можно взобраться, то убегать бессмысленно.Цепь и перцовый баллончик – лучшая защитаОт служебных пород (овчарки, ротвейлеры, доберманы) защититься сложнее, констатировала Борисенко. У этих собак на генетическом уровне заложена "программа" сражаться с человеком. Если вы начинаете эту собаку бить, у нее может включиться этот самый "тумблер".Дети – самая беззащитная перед агрессивными собаками категория, и не только потому, что по весу они легче взрослых, и животному легче их атаковать. У детей иная, чем у взрослых, психология. К тому же, у детей высокий голос, когда на них нападают, они, естественно, начинают кричать, и собака воспринимает источник такого звука как жертву. Если на ребенка нападает крупная собака, и нечем защититься, то единственный выход – звать на помощь.По словам Борисенко, сама она рекомендует для защиты от бездомных собак носить с собой кусок металлической цепи. Во-первых, ее лязг хорошо отпугивает агрессоров, во-вторых, ею можно нанести серьезный удар по собаке на некотором расстоянии, не соприкасаясь с ней вплотную.Кроме того, по словам специалиста, весьма эффективны перцовые баллончики. А вот звуковые отпугиватели не всегда могут сработать, указала специалист. Есть породы, которые не сильно чувствительны к такому звуку, наконец, просто "тугие на ухо". На них такие средства не сработают.Если вы стали свидетелем нападения собаки на человека, то есть один надежный способ спасти жертву – схватить животное за задние лапы и немного приподнять в воздух, говорит Борисенко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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