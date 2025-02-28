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В МИД раскрыли детали переговоров России и США в Стамбуле - РИА Новости Крым, 28.02.2025
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В МИД раскрыли детали переговоров России и США в Стамбуле
В МИД раскрыли детали переговоров России и США в Стамбуле - РИА Новости Крым, 28.02.2025
В МИД раскрыли детали переговоров России и США в Стамбуле
В Стамбуле представители России и США согласовали совместные шаги по обеспечению беспрепятственного финансирования дипмиссий. Кроме того, речь шла о возвращении РИА Новости Крым, 28.02.2025
2025-02-28T14:39
2025-02-28T14:39
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
сша
переговоры
стамбул
политика
внешняя политика
новости
народная дипломатия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. В Стамбуле представители России и США согласовали совместные шаги по обеспечению беспрепятственного финансирования дипмиссий. Кроме того, речь шла о возвращении российской стороне незаконно изъятых объектов собственности, говорится в сообщении на сайте российского МИДа.Стороны обсудили вопрос о возвращении РФ шести объектов недвижимости, которые были незаконно изъяты у российского посольства в США."Затрагивались также вопросы, связанные с дипломатической собственностью России в США, в контексте возвращения российской стороне шести объектов недвижимости, незаконно изъятых в период 2016-2018 годы", - сообщили в пресс-службе МИДа.Кроме того, российская делегация предложила рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения между двумя странами.27 февраля в Стамбуле состоялись консультации представителей России и США. Российскую делегацию возглавлял директор Североатлантического департамента МИД РФ, посол Александр Дарчиев, сторону США представила заместитель помощника госсекретаря по России и Центральной Европе Соната Коултер. Переговоры длились почти шесть с половиной часов. Заявлений для прессы не последовало.Ранее в Госдепе США также заявили, что на переговорах в Турции шла речь о стабилизации работы дипмиссий. В частности, представители американской стороны высказали обеспокоенность доступом к банковским услугам и найму контрактных работников, заявили о необходимости поддерживать устойчивый уровень кадрового обеспечения посольства США в Москве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры России и США: что ждет УкраинуТрамп посоветовал Украине забыть о НАТОЗеленский посетит Вашингтон 28 февраля – Трамп
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министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, сша, переговоры, стамбул, политика, внешняя политика, новости, народная дипломатия
В МИД раскрыли детали переговоров России и США в Стамбуле

В Стамбуле Россия и США согласовали шаги по беспрепятственному финансированию дипмиссий

14:39 28.02.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкВстреча представителей РФ и США в Стамбуле
Встреча представителей РФ и США в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. В Стамбуле представители России и США согласовали совместные шаги по обеспечению беспрепятственного финансирования дипмиссий. Кроме того, речь шла о возвращении российской стороне незаконно изъятых объектов собственности, говорится в сообщении на сайте российского МИДа.
"Согласованы совместные шаги по обеспечению беспрепятственного финансирования деятельности дипмиссий России и США на взаимной основе и созданию надлежащих условий для выполнения дипломатами служебных обязанностей", - говорится в сообщении.
Стороны обсудили вопрос о возвращении РФ шести объектов недвижимости, которые были незаконно изъяты у российского посольства в США.
"Затрагивались также вопросы, связанные с дипломатической собственностью России в США, в контексте возвращения российской стороне шести объектов недвижимости, незаконно изъятых в период 2016-2018 годы", - сообщили в пресс-службе МИДа.
Кроме того, российская делегация предложила рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения между двумя странами.
"Дискуссии прошли в содержательном и деловом ключе. Условлено продолжать диалог по данному каналу", - сообщается на сайте МИДа.
27 февраля в Стамбуле состоялись консультации представителей России и США. Российскую делегацию возглавлял директор Североатлантического департамента МИД РФ, посол Александр Дарчиев, сторону США представила заместитель помощника госсекретаря по России и Центральной Европе Соната Коултер. Переговоры длились почти шесть с половиной часов. Заявлений для прессы не последовало.
Ранее в Госдепе США также заявили, что на переговорах в Турции шла речь о стабилизации работы дипмиссий. В частности, представители американской стороны высказали обеспокоенность доступом к банковским услугам и найму контрактных работников, заявили о необходимости поддерживать устойчивый уровень кадрового обеспечения посольства США в Москве.
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