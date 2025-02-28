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В МИД раскрыли детали переговоров России и США в Стамбуле

В МИД раскрыли детали переговоров России и США в Стамбуле - РИА Новости Крым, 28.02.2025

В МИД раскрыли детали переговоров России и США в Стамбуле

В Стамбуле представители России и США согласовали совместные шаги по обеспечению беспрепятственного финансирования дипмиссий. Кроме того, речь шла о возвращении РИА Новости Крым, 28.02.2025

2025-02-28T14:39

2025-02-28T14:39

2025-02-28T14:39

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. В Стамбуле представители России и США согласовали совместные шаги по обеспечению беспрепятственного финансирования дипмиссий. Кроме того, речь шла о возвращении российской стороне незаконно изъятых объектов собственности, говорится в сообщении на сайте российского МИДа.Стороны обсудили вопрос о возвращении РФ шести объектов недвижимости, которые были незаконно изъяты у российского посольства в США."Затрагивались также вопросы, связанные с дипломатической собственностью России в США, в контексте возвращения российской стороне шести объектов недвижимости, незаконно изъятых в период 2016-2018 годы", - сообщили в пресс-службе МИДа.Кроме того, российская делегация предложила рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения между двумя странами.27 февраля в Стамбуле состоялись консультации представителей России и США. Российскую делегацию возглавлял директор Североатлантического департамента МИД РФ, посол Александр Дарчиев, сторону США представила заместитель помощника госсекретаря по России и Центральной Европе Соната Коултер. Переговоры длились почти шесть с половиной часов. Заявлений для прессы не последовало.Ранее в Госдепе США также заявили, что на переговорах в Турции шла речь о стабилизации работы дипмиссий. В частности, представители американской стороны высказали обеспокоенность доступом к банковским услугам и найму контрактных работников, заявили о необходимости поддерживать устойчивый уровень кадрового обеспечения посольства США в Москве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры России и США: что ждет УкраинуТрамп посоветовал Украине забыть о НАТОЗеленский посетит Вашингтон 28 февраля – Трамп

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, сша, переговоры, стамбул, политика, внешняя политика, новости, народная дипломатия