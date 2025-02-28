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В аварии с автобусом в Петербурге погибла женщина - РИА Новости Крым, 28.02.2025
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В аварии с автобусом в Петербурге погибла женщина
В аварии с автобусом в Петербурге погибла женщина - РИА Новости Крым, 28.02.2025
В аварии с автобусом в Петербурге погибла женщина
Автобус после столкновения с семью автомобилями выехал на тротуар на пересечении Ленинского проспекта и Варшавской улицы в Санкт-Петербурге, погибла... РИА Новости Крым, 28.02.2025
2025-02-28T17:11
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новости
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
санкт-петербург
дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Автобус после столкновения с семью автомобилями выехал на тротуар на пересечении Ленинского проспекта и Варшавской улицы в Санкт-Петербурге, погибла женщина-пешеход, сообщила РИА Новости пресс-служба регионального главка МВД РФ.Ранее ведомство сообщало о ДТП с участием автобуса на Ленинском проспекте. Прокуратура Петербурга уточняла, что автобус, по предварительным данным, наехал на остановку общественного транспорта.Как отмечает полиция, общее число пострадавших уточняется.По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движение, повлекшее смерть человека).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), санкт-петербург, дтп, происшествия
В аварии с автобусом в Петербурге погибла женщина

В Петербурге автобус столкнулся с семью машинами и сбил женщину на тротуаре

17:11 28.02.2025 (обновлено: 17:14 28.02.2025)
 
© Фото очевидцевПоявились подробности ДТП с автобусом в Петербурге
Появились подробности ДТП с автобусом в Петербурге
© Фото очевидцев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Автобус после столкновения с семью автомобилями выехал на тротуар на пересечении Ленинского проспекта и Варшавской улицы в Санкт-Петербурге, погибла женщина-пешеход, сообщила РИА Новости пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Ранее ведомство сообщало о ДТП с участием автобуса на Ленинском проспекте. Прокуратура Петербурга уточняла, что автобус, по предварительным данным, наехал на остановку общественного транспорта.
"По предварительным данным, водитель автобуса 147-го маршрута по неустановленной причине не справился с управлением, совершил столкновение с семью автомобилями с последующим выездом на тротуар. В результате ДТП смертельные травмы получила женщина-пешеход, которая в этот момент находилась на тротуаре", – говорится в сообщении.
Как отмечает полиция, общее число пострадавших уточняется.
© РИА НовостиДТП в Петербурге
ДТП в Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости
ДТП в Петербурге
По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движение, повлекшее смерть человека).
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НовостиМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Санкт-ПетербургДТППроисшествия
 
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