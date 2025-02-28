https://crimea.ria.ru/20250228/v-avarii-s-avtobusom-v-peterburge-pogibla-zhenschina-1144559000.html

В аварии с автобусом в Петербурге погибла женщина

В аварии с автобусом в Петербурге погибла женщина - РИА Новости Крым, 28.02.2025

В аварии с автобусом в Петербурге погибла женщина

Автобус после столкновения с семью автомобилями выехал на тротуар на пересечении Ленинского проспекта и Варшавской улицы в Санкт-Петербурге, погибла... РИА Новости Крым, 28.02.2025

2025-02-28T17:11

2025-02-28T17:11

2025-02-28T17:14

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мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Автобус после столкновения с семью автомобилями выехал на тротуар на пересечении Ленинского проспекта и Варшавской улицы в Санкт-Петербурге, погибла женщина-пешеход, сообщила РИА Новости пресс-служба регионального главка МВД РФ.Ранее ведомство сообщало о ДТП с участием автобуса на Ленинском проспекте. Прокуратура Петербурга уточняла, что автобус, по предварительным данным, наехал на остановку общественного транспорта.Как отмечает полиция, общее число пострадавших уточняется.По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движение, повлекшее смерть человека).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), санкт-петербург, дтп, происшествия