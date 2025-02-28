В аварии с автобусом в Петербурге погибла женщина
В Петербурге автобус столкнулся с семью машинами и сбил женщину на тротуаре
17:11 28.02.2025 (обновлено: 17:14 28.02.2025)
© Фото очевидцевПоявились подробности ДТП с автобусом в Петербурге
© Фото очевидцев
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Автобус после столкновения с семью автомобилями выехал на тротуар на пересечении Ленинского проспекта и Варшавской улицы в Санкт-Петербурге, погибла женщина-пешеход, сообщила РИА Новости пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Ранее ведомство сообщало о ДТП с участием автобуса на Ленинском проспекте. Прокуратура Петербурга уточняла, что автобус, по предварительным данным, наехал на остановку общественного транспорта.
"По предварительным данным, водитель автобуса 147-го маршрута по неустановленной причине не справился с управлением, совершил столкновение с семью автомобилями с последующим выездом на тротуар. В результате ДТП смертельные травмы получила женщина-пешеход, которая в этот момент находилась на тротуаре", – говорится в сообщении.
Как отмечает полиция, общее число пострадавших уточняется.
По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движение, повлекшее смерть человека).
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