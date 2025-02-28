https://crimea.ria.ru/20250228/rossiya-predlagaet-g20-finansirovat-infrastrukturnye-proekty-1144556944.html

Россия предлагает G20 финансировать инфраструктурные проекты

Россия предлагает G20 финансировать инфраструктурные проекты - РИА Новости Крым, 28.02.2025

Россия предлагает G20 финансировать инфраструктурные проекты

Россия предлагает рассмотреть финансирование инфраструктурных проектов с помощью новых технологий, например цифровых финансовых активов (ЦФА), заявил глава... РИА Новости Крым, 28.02.2025

2025-02-28T15:55

2025-02-28T15:55

2025-02-28T16:00

антон силуанов

саммит g20

минфин россии

россия

экономика

политика

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Россия предлагает рассмотреть финансирование инфраструктурных проектов с помощью новых технологий, например цифровых финансовых активов (ЦФА), заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе мероприятий на встрече министров финансов и управляющих центральными банками G20 в Кейптауне."Это могут быть платформенные решения и инновационные инструменты, такие как цифровые финансовые активы, которые могли бы выпускать многосторонние банки развития. Доступность и простота регулирования делает выпуск ЦФА источником быстрого привлечения капитала", - отметил Силуанов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры России и США: что ждет УкраинуТрамп посоветовал Украине забыть о НАТОЗеленский посетит Вашингтон 28 февраля – Трамп

россия

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон силуанов, саммит g20, минфин россии, россия, экономика, политика, в мире