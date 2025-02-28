https://crimea.ria.ru/20250228/rossiya-predlagaet-g20-finansirovat-infrastrukturnye-proekty-1144556944.html
Россия предлагает G20 финансировать инфраструктурные проекты
Россия предлагает G20 финансировать инфраструктурные проекты - РИА Новости Крым, 28.02.2025
Россия предлагает G20 финансировать инфраструктурные проекты
Россия предлагает рассмотреть финансирование инфраструктурных проектов с помощью новых технологий, например цифровых финансовых активов (ЦФА), заявил глава... РИА Новости Крым, 28.02.2025
2025-02-28T15:55
2025-02-28T15:55
2025-02-28T16:00
антон силуанов
саммит g20
минфин россии
россия
экономика
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Россия предлагает рассмотреть финансирование инфраструктурных проектов с помощью новых технологий, например цифровых финансовых активов (ЦФА), заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе мероприятий на встрече министров финансов и управляющих центральными банками G20 в Кейптауне."Это могут быть платформенные решения и инновационные инструменты, такие как цифровые финансовые активы, которые могли бы выпускать многосторонние банки развития. Доступность и простота регулирования делает выпуск ЦФА источником быстрого привлечения капитала", - отметил Силуанов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры России и США: что ждет УкраинуТрамп посоветовал Украине забыть о НАТОЗеленский посетит Вашингтон 28 февраля – Трамп
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антон силуанов, саммит g20, минфин россии, россия, экономика, политика, в мире
Россия предлагает G20 финансировать инфраструктурные проекты
РФ предлагает G20 финансировать инфраструктурные проекты с помощью новых технологий
15:55 28.02.2025 (обновлено: 16:00 28.02.2025)