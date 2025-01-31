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Безопасна ли рыба в Черном море – результат проверки Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 31.01.2025
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Безопасна ли рыба в Черном море – результат проверки Роспотребнадзора
Безопасна ли рыба в Черном море – результат проверки Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 31.01.2025
Безопасна ли рыба в Черном море – результат проверки Роспотребнадзора
Лабораторный контроль рыбной продукции Черного моря показал, что несоответствий нормативам нет. Об этом сообщает Роспотребнадзор. РИА Новости Крым, 31.01.2025
2025-01-31T11:41
2025-01-31T11:41
черное море
рыба
роспотребнадзор
рыболовство
экология
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новости крыма
разлив мазута
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Лабораторный контроль рыбной продукции Черного моря показал, что несоответствий нормативам нет. Об этом сообщает Роспотребнадзор.Для оценки безопасности рыбной продукции, добытой в Черном море, используются лабораторные мощности в Анапе и Ялте.В связи с загрязнением нефтепродуктами береговой линии на территории Краснодарского края и Республики Крым лабораторный контроль осуществляется ежедневно."С начала проведения работ было выполнено свыше 2,2 тысяч исследований воды из источников питьевого водоснабжения и распределительной сети, 5,7 тысяч исследований атмосферного воздуха, 850 исследований морской воды и 1,6 тысячи исследований почвы", - уточняют в Роспотребнадзоре.Кроме того, проведены 500 исследований готовых блюд с полевых кухонь и мест размещения сотрудников МЧС России и волонтеров.Накануне в указ главы Республики Крым Сергея Аксенова были внесены изменения, согласно которым количество регионов, где действует режим техногенной чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с разливом нефтепродуктов, увеличилось с двух до восьми.В Крыму, Севастополе и Краснодарском крае за все время с начала ликвидации последствий ЧС на территории Крыма обследовано уже более 500 км берега. Всего собрано свыше 601 тонны загрязненного песка и грунта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Введут ли запрет на вылов рыбы в Черном и Азовском морях из-за ЧСКак разлив мазута повлиял на работу рыбных хозяйств в КрымуУстрицы и мидии в Черном море: что будет с урожаем после выброса мазута
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РИА Новости Крым
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4.7
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черное море, рыба, роспотребнадзор, рыболовство, экология, новости, новости крыма, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов
Безопасна ли рыба в Черном море – результат проверки Роспотребнадзора

Добытая в Черном море рыба безопасна – Роспотребнадзор

11:41 31.01.2025
 
© РИА Новости . Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкПромышленная ловля рыбы
Промышленная ловля рыбы - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости . Сергей Красноухов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Лабораторный контроль рыбной продукции Черного моря показал, что несоответствий нормативам нет. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Для оценки безопасности рыбной продукции, добытой в Черном море, используются лабораторные мощности в Анапе и Ялте.
"К настоящему моменту проведено 866 исследований, при этом несоответствий гигиеническим нормативам не выявлено", - говорится в сообщении.
В связи с загрязнением нефтепродуктами береговой линии на территории Краснодарского края и Республики Крым лабораторный контроль осуществляется ежедневно.
"С начала проведения работ было выполнено свыше 2,2 тысяч исследований воды из источников питьевого водоснабжения и распределительной сети, 5,7 тысяч исследований атмосферного воздуха, 850 исследований морской воды и 1,6 тысячи исследований почвы", - уточняют в Роспотребнадзоре.
Кроме того, проведены 500 исследований готовых блюд с полевых кухонь и мест размещения сотрудников МЧС России и волонтеров.
Накануне в указ главы Республики Крым Сергея Аксенова были внесены изменения, согласно которым количество регионов, где действует режим техногенной чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с разливом нефтепродуктов, увеличилось с двух до восьми.
В Крыму, Севастополе и Краснодарском крае за все время с начала ликвидации последствий ЧС на территории Крыма обследовано уже более 500 км берега. Всего собрано свыше 601 тонны загрязненного песка и грунта.
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Черное мореРыбаРоспотребнадзорРыболовствоЭкологияНовостиНовости КрымаРазлив мазутаРазлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктов
 
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