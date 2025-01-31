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Безопасна ли рыба в Черном море – результат проверки Роспотребнадзора

Безопасна ли рыба в Черном море – результат проверки Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 31.01.2025

Безопасна ли рыба в Черном море – результат проверки Роспотребнадзора

Лабораторный контроль рыбной продукции Черного моря показал, что несоответствий нормативам нет. Об этом сообщает Роспотребнадзор. РИА Новости Крым, 31.01.2025

2025-01-31T11:41

2025-01-31T11:41

2025-01-31T11:41

черное море

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разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Лабораторный контроль рыбной продукции Черного моря показал, что несоответствий нормативам нет. Об этом сообщает Роспотребнадзор.Для оценки безопасности рыбной продукции, добытой в Черном море, используются лабораторные мощности в Анапе и Ялте.В связи с загрязнением нефтепродуктами береговой линии на территории Краснодарского края и Республики Крым лабораторный контроль осуществляется ежедневно."С начала проведения работ было выполнено свыше 2,2 тысяч исследований воды из источников питьевого водоснабжения и распределительной сети, 5,7 тысяч исследований атмосферного воздуха, 850 исследований морской воды и 1,6 тысячи исследований почвы", - уточняют в Роспотребнадзоре.Кроме того, проведены 500 исследований готовых блюд с полевых кухонь и мест размещения сотрудников МЧС России и волонтеров.Накануне в указ главы Республики Крым Сергея Аксенова были внесены изменения, согласно которым количество регионов, где действует режим техногенной чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с разливом нефтепродуктов, увеличилось с двух до восьми.В Крыму, Севастополе и Краснодарском крае за все время с начала ликвидации последствий ЧС на территории Крыма обследовано уже более 500 км берега. Всего собрано свыше 601 тонны загрязненного песка и грунта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Введут ли запрет на вылов рыбы в Черном и Азовском морях из-за ЧСКак разлив мазута повлиял на работу рыбных хозяйств в КрымуУстрицы и мидии в Черном море: что будет с урожаем после выброса мазута

черное море

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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