https://crimea.ria.ru/20250228/massovaya-gibel-koshek-v-alushte--chto-izvestno-1144552268.html

Массовая гибель кошек в Алуште – что известно

Массовая гибель кошек в Алуште – что известно - РИА Новости Крым, 28.02.2025

Массовая гибель кошек в Алуште – что известно

В Алуште зафиксирован факт массовой гибели бездомных кошек. Это может быть связано с отравлением животных. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 28.02.2025

2025-02-28T13:58

2025-02-28T13:58

2025-02-28T13:58

крым

алушта

галина огнева

животные

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. В Алуште зафиксирован факт массовой гибели бездомных кошек. Это может быть связано с отравлением животных. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе администрации города.Мэр Алушты Галина Огнева назвала случай вопиющим и пообещала обратиться в правоохранительные органы.Также она подчеркнула, что в городе уже выделен земельный участок площадью 0,5 га по улице Виноградной для строительства приюта и пригласила инвесторов принять участие в строительстве объекта.Ранее на территории архитектурно-выставочного комплекса "Ласточкино гнездо" мужчина выбросил с обрыва кошку Мусю, которая долгое время жила на объекте и полюбилась посетителям. Видеозапись произошедшего выложили в сеть. Злоумышленника задержали, в его отношении возбудили уголовное дело о жестоком обращения с животными. Позже стало известно, что кошка выжила после падения с обрыва. Мусю подняли на скалу альпинисты, и она оказалась вне опасности, сообщили в МЧС РК.Сейчас кошка восстанавливается в ветеринарной клинике. О том, где Муся будет жить после этого, будет известно позже, а пока все желающие могут выбрать из двух вариантов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Закон о защите животных - как это работает в КрымуВетеринар оценила состояние спасенной в Ялте кошки МусиЖивотное - не игрушка, а ответственность. Новое в законе

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алушта

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, алушта, галина огнева, животные, происшествия, новости крыма