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Массовая гибель кошек в Алуште – что известно - РИА Новости Крым, 28.02.2025
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Массовая гибель кошек в Алуште – что известно
Массовая гибель кошек в Алуште – что известно - РИА Новости Крым, 28.02.2025
Массовая гибель кошек в Алуште – что известно
В Алуште зафиксирован факт массовой гибели бездомных кошек. Это может быть связано с отравлением животных. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 28.02.2025
2025-02-28T13:58
2025-02-28T13:58
крым
алушта
галина огнева
животные
происшествия
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. В Алуште зафиксирован факт массовой гибели бездомных кошек. Это может быть связано с отравлением животных. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе администрации города.Мэр Алушты Галина Огнева назвала случай вопиющим и пообещала обратиться в правоохранительные органы.Также она подчеркнула, что в городе уже выделен земельный участок площадью 0,5 га по улице Виноградной для строительства приюта и пригласила инвесторов принять участие в строительстве объекта.Ранее на территории архитектурно-выставочного комплекса "Ласточкино гнездо" мужчина выбросил с обрыва кошку Мусю, которая долгое время жила на объекте и полюбилась посетителям. Видеозапись произошедшего выложили в сеть. Злоумышленника задержали, в его отношении возбудили уголовное дело о жестоком обращения с животными. Позже стало известно, что кошка выжила после падения с обрыва. Мусю подняли на скалу альпинисты, и она оказалась вне опасности, сообщили в МЧС РК.Сейчас кошка восстанавливается в ветеринарной клинике. О том, где Муся будет жить после этого, будет известно позже, а пока все желающие могут выбрать из двух вариантов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Закон о защите животных - как это работает в КрымуВетеринар оценила состояние спасенной в Ялте кошки МусиЖивотное - не игрушка, а ответственность. Новое в законе
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крым, алушта, галина огнева, животные, происшествия, новости крыма
Массовая гибель кошек в Алуште – что известно

В Алуште мэрия обратилась в полицию по факту массовой гибели бездомных кошек

13:58 28.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАлушта. Ранняя весна
Алушта. Ранняя весна - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. В Алуште зафиксирован факт массовой гибели бездомных кошек. Это может быть связано с отравлением животных. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе администрации города.
"О факте массовой гибели животных в районе дома №16 по улице Судакской стало известно из сообщений в интернете. Информация подтвердилась. Пока данных о точном числе погибших животных нет, все обстоятельства выясняются", - прокомментировали ситуацию в городской мэрии.
Мэр Алушты Галина Огнева назвала случай вопиющим и пообещала обратиться в правоохранительные органы.

"Животные могут не иметь дома, но они имеют право на жизнь и любовь. Подобные варварские действия недопустимы и должны быть пресечены. Администрация города подготовила официальное обращение в ОМВД России по городу Алуште для принятия необходимых мер реагирования по данному факту", - написала Огнева в Telegram.

Также она подчеркнула, что в городе уже выделен земельный участок площадью 0,5 га по улице Виноградной для строительства приюта и пригласила инвесторов принять участие в строительстве объекта.
Ранее на территории архитектурно-выставочного комплекса "Ласточкино гнездо" мужчина выбросил с обрыва кошку Мусю, которая долгое время жила на объекте и полюбилась посетителям. Видеозапись произошедшего выложили в сеть. Злоумышленника задержали, в его отношении возбудили уголовное дело о жестоком обращения с животными.
Позже стало известно, что кошка выжила после падения с обрыва. Мусю подняли на скалу альпинисты, и она оказалась вне опасности, сообщили в МЧС РК.
Сейчас кошка восстанавливается в ветеринарной клинике. О том, где Муся будет жить после этого, будет известно позже, а пока все желающие могут выбрать из двух вариантов.
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КрымАлуштаГалина ОгневаЖивотныеПроисшествияНовости Крыма
 
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