США утвердили нового российского посла
Россия получила агреман от США на нового посла в Вашингтоне Александра Дарчиева – МИД
16:42 28.02.2025 (обновлено: 16:48 28.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Россия получила от американской стороны агреман на нового посла в Вашингтоне Александра Дарчиева, сообщает МИД РФ.
"Американская сторона передала официальную ноту с агреманом на назначение директора департамента Северной Атлантики МИД России А.Н. Дарчиева новым чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки", - говорится в сообщении.
Уточняется, что нота передана российской стороне в ходе состоявшихся 27 февраля в Стамбуле консультаций делегаций РФ и США по вопросам нормализации функционирования дипломатических представительств двух стран
Отъезд российского посла к месту службы в Вашингтон ожидается в ближайшее время, добавили в ведомстве.
27 февраля в Стамбуле состоялись консультации представителей России и США. Российскую делегацию возглавлял директор Североатлантического департамента МИД РФ, посол Александр Дарчиев, сторону США представила заместитель помощника госсекретаря по России и Центральной Европе Соната Коултер. Переговоры длились почти шесть с половиной часов. Заявлений для прессы не последовало.
По данным МИД РФ, представители России и США согласовали совместные шаги по обеспечению беспрепятственного финансирования дипмиссий. Кроме того, речь шла о возвращении российской стороне незаконно изъятых объектов собственности.
Ранее в Госдепе США также заявили, что на переговорах в Турции шла речь о стабилизации работы дипмиссий. В частности, представители американской стороны высказали обеспокоенность доступом к банковским услугам и найму контрактных работников, заявили о необходимости поддерживать устойчивый уровень кадрового обеспечения посольства США в Москве.
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