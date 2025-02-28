https://crimea.ria.ru/20250228/rossiya-poluchila-agreman-na-novogo-posla-v-ssha-1144557672.html

США утвердили нового российского посла

США утвердили нового российского посла - РИА Новости Крым, 28.02.2025

США утвердили нового российского посла

Россия получила от американской стороны агреман на нового посла в Вашингтоне Александра Дарчиева, сообщает МИД РФ. РИА Новости Крым, 28.02.2025

2025-02-28T16:42

2025-02-28T16:42

2025-02-28T16:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Россия получила от американской стороны агреман на нового посла в Вашингтоне Александра Дарчиева, сообщает МИД РФ.Уточняется, что нота передана российской стороне в ходе состоявшихся 27 февраля в Стамбуле консультаций делегаций РФ и США по вопросам нормализации функционирования дипломатических представительств двух странОтъезд российского посла к месту службы в Вашингтон ожидается в ближайшее время, добавили в ведомстве.27 февраля в Стамбуле состоялись консультации представителей России и США. Российскую делегацию возглавлял директор Североатлантического департамента МИД РФ, посол Александр Дарчиев, сторону США представила заместитель помощника госсекретаря по России и Центральной Европе Соната Коултер. Переговоры длились почти шесть с половиной часов. Заявлений для прессы не последовало.По данным МИД РФ, представители России и США согласовали совместные шаги по обеспечению беспрепятственного финансирования дипмиссий. Кроме того, речь шла о возвращении российской стороне незаконно изъятых объектов собственности.Ранее в Госдепе США также заявили, что на переговорах в Турции шла речь о стабилизации работы дипмиссий. В частности, представители американской стороны высказали обеспокоенность доступом к банковским услугам и найму контрактных работников, заявили о необходимости поддерживать устойчивый уровень кадрового обеспечения посольства США в Москве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры России и США: что ждет УкраинуТрамп посоветовал Украине забыть о НАТОЗеленский посетит Вашингтон 28 февраля – Трамп

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, политика, новости