https://crimea.ria.ru/20250228/avtobus-protaranil-ostanovku-v-sankt-peterburge--est-postradavshie-1144557421.html

Автобус протаранил остановку с людьми в Санкт-Петербурге

Автобус протаранил остановку с людьми в Санкт-Петербурге - РИА Новости Крым, 28.02.2025

Автобус протаранил остановку с людьми в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге автобус врезался в остановку общественного транспорта на Варшавской улице, которая пересекается с Ленинским проспектом. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 28.02.2025

2025-02-28T16:33

2025-02-28T16:33

2025-02-28T16:45

санкт-петербург

дтп

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автобус

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. В Санкт-Петербурге автобус врезался в остановку общественного транспорта на Варшавской улице, которая пересекается с Ленинским проспектом. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.При этом в местных интернет-пабликах пишут, что автобус протаранил остановку на полной скорости. На момент ДТП там находились люди.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

санкт-петербург

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, дтп, происшествия, новости, россия, автобус