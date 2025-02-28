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Автобус протаранил остановку с людьми в Санкт-Петербурге
Автобус протаранил остановку с людьми в Санкт-Петербурге - РИА Новости Крым, 28.02.2025
Автобус протаранил остановку с людьми в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге автобус врезался в остановку общественного транспорта на Варшавской улице, которая пересекается с Ленинским проспектом. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 28.02.2025
2025-02-28T16:33
2025-02-28T16:33
2025-02-28T16:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. В Санкт-Петербурге автобус врезался в остановку общественного транспорта на Варшавской улице, которая пересекается с Ленинским проспектом. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.При этом в местных интернет-пабликах пишут, что автобус протаранил остановку на полной скорости. На момент ДТП там находились люди.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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санкт-петербург, дтп, происшествия, новости, россия, автобус
Автобус протаранил остановку с людьми в Санкт-Петербурге
В Петербурге рейсовый автобус на полном ходу врезался в остановку с людьми
16:33 28.02.2025 (обновлено: 16:45 28.02.2025)