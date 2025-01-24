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В Крыму до 1 марта проверят состояние пляжей после ЧП с мазутом - РИА Новости Крым, 24.01.2025
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В Крыму до 1 марта проверят состояние пляжей после ЧП с мазутом
В Крыму до 1 марта проверят состояние пляжей после ЧП с мазутом - РИА Новости Крым, 24.01.2025
В Крыму до 1 марта проверят состояние пляжей после ЧП с мазутом
К марту Роспотребнадзор проверит районы Крыма и Краснодарского края, пострадавшие от разлива нефтепродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 24.01.2025
2025-01-24T10:55
2025-01-24T10:58
крым
краснодарский край
разлив мазута
пляжи
пляжи крыма
новости крыма
роспотребнадзор
разлив нефтепродуктов в черном море
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. К марту Роспотребнадзор проверит районы Крыма и Краснодарского края, пострадавшие от разлива нефтепродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.К настоящему моменту специалисты провели больше 500 исследований рыбы и рыбной продукции на наличие потенциально опасных веществ, в частности нефтепродуктов, добытой в Черном море.Всего с начала работ Роспотребнадзор провел больше четырех тысяч исследований атмосферного воздуха и свыше 500 - морской воды, а также около тысячи проб почвы (песка). По данным ведомства, несоответствия гигиеническим нормативам не обнаружены.15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута для организации работы по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте. Для координации работ глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за сутки очищено 185 километров берега Черного моряЗапущен отбор проектов по ликвидации разлива мазута в Черном мореСледы мазута обнаружены в районе морвокзала Керчи
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крым, краснодарский край, разлив мазута, пляжи, пляжи крыма, новости крыма, роспотребнадзор, разлив нефтепродуктов в черном море, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
В Крыму до 1 марта проверят состояние пляжей после ЧП с мазутом

На Кубани и в Крыму к 1 марта оценят санитарное состояние пляжей после ЧП с мазутом

10:55 24.01.2025 (обновлено: 10:58 24.01.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Судака
На набережной Судака - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. К марту Роспотребнадзор проверит районы Крыма и Краснодарского края, пострадавшие от разлива нефтепродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"До 1 марта Роспотребнадзор оценит состояние пляжей и зон отдыха в районах разлива нефтепродуктов", - уточнили в пресс-службе.
К настоящему моменту специалисты провели больше 500 исследований рыбы и рыбной продукции на наличие потенциально опасных веществ, в частности нефтепродуктов, добытой в Черном море.
Всего с начала работ Роспотребнадзор провел больше четырех тысяч исследований атмосферного воздуха и свыше 500 - морской воды, а также около тысячи проб почвы (песка). По данным ведомства, несоответствия гигиеническим нормативам не обнаружены.
15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута для организации работы по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте. Для координации работ глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев.
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