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Погиб за Луганщину: в Севастополе простились с Александром Пилипенко - РИА Новости Крым, 28.02.2025
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Погиб за Луганщину: в Севастополе простились с Александром Пилипенко
Погиб за Луганщину: в Севастополе простились с Александром Пилипенко - РИА Новости Крым, 28.02.2025
Погиб за Луганщину: в Севастополе простились с Александром Пилипенко
В Севастополе провели в последний путь героя спецоперации гвардии рядового, водителя штурмовой роты Александра Пилипенко. Об этом в Telegram-канале сообщил... РИА Новости Крым, 28.02.2025
2025-02-28T15:30
2025-02-28T15:30
севастополь
михаил развожаев
герои сво
участники сво
общество
утраты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе провели в последний путь героя спецоперации гвардии рядового, водителя штурмовой роты Александра Пилипенко. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор регион Михаил Развожаев.Александр Пилипенко родился и вырос в Севастополе, окончил школу № 30. Прошел срочную службу на Балтийском флоте. После демобилизации вернулся в Севастополь. Работал в строительстве, реконструировал и восстанавливал памятники и объекты культурного наследия города.Александр Пилипенко погиб при освобождении от укронацистских захватчиков территории Луганской Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, герои сво, участники сво, общество, утраты
Погиб за Луганщину: в Севастополе простились с Александром Пилипенко

В Севастополе простились с героем спецоперации Александром Пилипенко

15:30 28.02.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе простились с героем спецоперации Александром Пилипенко
В Севастополе простились с героем спецоперации Александром Пилипенко
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе провели в последний путь героя спецоперации гвардии рядового, водителя штурмовой роты Александра Пилипенко. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор регион Михаил Развожаев.
Александр Пилипенко родился и вырос в Севастополе, окончил школу № 30. Прошел срочную службу на Балтийском флоте. После демобилизации вернулся в Севастополь. Работал в строительстве, реконструировал и восстанавливал памятники и объекты культурного наследия города.
"Александр Васильевич был патриотом России и Севастополя. В 2024 году он принял решение заключить контракт с Минобороны России, прошел подготовку и был направлен в зону проведения боевых действий", – написал губернатор в Telegram.
Александр Пилипенко погиб при освобождении от укронацистских захватчиков территории Луганской Народной Республики.
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СевастопольМихаил РазвожаевГерои СВОУчастники СВООбществоУтраты
 
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Заголовок открываемого материала
15:30Погиб за Луганщину: в Севастополе простились с Александром Пилипенко
15:06Мужчина погиб на пожаре в Севастополе
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