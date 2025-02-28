https://crimea.ria.ru/20250228/pogib-za-luganschinu-v-sevastopole-prostilis-s-aleksandrom-pilipenko-1144556148.html

Погиб за Луганщину: в Севастополе простились с Александром Пилипенко

Погиб за Луганщину: в Севастополе простились с Александром Пилипенко - РИА Новости Крым, 28.02.2025

Погиб за Луганщину: в Севастополе простились с Александром Пилипенко

В Севастополе провели в последний путь героя спецоперации гвардии рядового, водителя штурмовой роты Александра Пилипенко. Об этом в Telegram-канале сообщил... РИА Новости Крым, 28.02.2025

2025-02-28T15:30

2025-02-28T15:30

2025-02-28T15:30

севастополь

михаил развожаев

герои сво

участники сво

общество

утраты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе провели в последний путь героя спецоперации гвардии рядового, водителя штурмовой роты Александра Пилипенко. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор регион Михаил Развожаев.Александр Пилипенко родился и вырос в Севастополе, окончил школу № 30. Прошел срочную службу на Балтийском флоте. После демобилизации вернулся в Севастополь. Работал в строительстве, реконструировал и восстанавливал памятники и объекты культурного наследия города.Александр Пилипенко погиб при освобождении от укронацистских захватчиков территории Луганской Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, герои сво, участники сво, общество, утраты