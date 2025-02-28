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Девять высокоточных ударов по Украине – разбиты аэродромы и энергосистема - РИА Новости Крым, 28.02.2025
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Девять высокоточных ударов по Украине – разбиты аэродромы и энергосистема
Девять высокоточных ударов по Украине – разбиты аэродромы и энергосистема - РИА Новости Крым, 28.02.2025
Девять высокоточных ударов по Украине – разбиты аэродромы и энергосистема
Вооруженные силы России нанесли девять групповых ударов высокоточным оружием по объектам энергосистемы и военным аэродромам Украины. Об этом сообщается в сводке РИА Новости Крым, 28.02.2025
2025-02-28T12:42
2025-02-28T12:50
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
энергосистема украины
в мире
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли девять групповых ударов высокоточным оружием по объектам энергосистемы и военным аэродромам Украины. Об этом сообщается в сводке Минобороны за минувшую неделю.Кроме того, поражены цеха производства и места хранения ударных беспилотников, места подготовки операторов дронов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве сгорел промышленный объектВоенные РФ разбили вражеские дроны в местах дислокации и в небеНанесен удар по местам сборов руководящего состава ВСУ
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, энергосистема украины, в мире, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Девять высокоточных ударов по Украине – разбиты аэродромы и энергосистема

Армия России нанесла 9 групповых ударов по энергообъектам и военным аэродромам Украины

12:42 28.02.2025 (обновлено: 12:50 28.02.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли девять групповых ударов высокоточным оружием по объектам энергосистемы и военным аэродромам Украины. Об этом сообщается в сводке Минобороны за минувшую неделю.

"С 22 по 28 февраля нанесены девять групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов и военные склады горючего", - сказано в сообщении.

Кроме того, поражены цеха производства и места хранения ударных беспилотников, места подготовки операторов дронов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
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