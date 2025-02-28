https://crimea.ria.ru/20250228/devyat-vysokotochnykh-udarov-po-ukraine--razbity-aerodromy-i-energoobekty-1144550245.html

Девять высокоточных ударов по Украине – разбиты аэродромы и энергосистема

Девять высокоточных ударов по Украине – разбиты аэродромы и энергосистема - РИА Новости Крым, 28.02.2025

Девять высокоточных ударов по Украине – разбиты аэродромы и энергосистема

Вооруженные силы России нанесли девять групповых ударов высокоточным оружием по объектам энергосистемы и военным аэродромам Украины. Об этом сообщается в сводке РИА Новости Крым, 28.02.2025

2025-02-28T12:42

2025-02-28T12:42

2025-02-28T12:50

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

энергосистема украины

в мире

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли девять групповых ударов высокоточным оружием по объектам энергосистемы и военным аэродромам Украины. Об этом сообщается в сводке Минобороны за минувшую неделю.Кроме того, поражены цеха производства и места хранения ударных беспилотников, места подготовки операторов дронов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве сгорел промышленный объектВоенные РФ разбили вражеские дроны в местах дислокации и в небеНанесен удар по местам сборов руководящего состава ВСУ

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, энергосистема украины, в мире, всу (вооруженные силы украины), потери всу