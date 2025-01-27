https://crimea.ria.ru/20250127/tanker-volgoneft-239-gotovyat-k-razdelke-i-utilizatsii-1143714500.html

Танкер "Волгонефть-239" готовят к разделке и утилизации

Танкер "Волгонефть-239" готовят к разделке и утилизации - РИА Новости Крым, 27.01.2025

Танкер "Волгонефть-239" готовят к разделке и утилизации

Танкер "Волгонефть-239" готовят к разделке и утилизации, также обследуют затонувшие фрагменты обоих танкеров, потерпевших крушение в Черном море в декабре... РИА Новости Крым, 27.01.2025

2025-01-27T19:33

2025-01-27T19:33

2025-01-27T19:38

новости

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

происшествия

экология

водолазные работы

морспасслужба

разлив нефтепродуктов в черном море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Танкер "Волгонефть-239" готовят к разделке и утилизации, также обследуют затонувшие фрагменты обоих танкеров, потерпевших крушение в Черном море в декабре прошлого года. Об этом сообщает Морспасслужба.По информации учреждения, проект утилизации танкера "Волгонефть-239" подготовят до конца января. Пока же ведутся работы по подготовке к этому: вентиляция, дегазация, замывка и пропарка трюмов и внутренних помещений судна."Водолазы Морспасслужбы продолжают обследование затонувших частей танкеров кормового и носового фрагмента "Волгонефть-212" и носового фрагмента "Волгонефть-239" на глубине 20 метров", – отмечают в учреждении.Для этого задействованы 20 водолазов, которые за неделю провели 29 спусков. С помощью ультразвукового толщиномера они должны определить толщину металла корпуса, а также провести осмотр, чтобы выявить возможные места выхода мазута."Всего с 19 декабря водолазы совершили 107 спусков к затонувшим частям танкеров. Работы проводятся с судов "Водолаз Кузьминых" и "Водолаз Малеев", задействованы две водолазные станции", – уточняют в Морспасслужбе.15 судов учреждения каждый день обследуют акваторию Черного моря в районе Тамани, Крыма и Севастополя."С декабря в акватории было собрано более 25 тонн нефтеводяной смеси, а с берега – более 18,5 тонн загрязненного грунта. Всего обработано биосорбентом 50095 квадратных километров акватории", – сообщают цифры в учреждении.25 января специалисты Морспасслужбы завершили откачку мазута из кормовой части танкера "Волгонефть-239", потерпевшего крушение у мыса Панагия. В битумовозы откачали 1488 тонн мазута и перегрузили его в 20 железнодорожных цистерн.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе уже две недели не фиксируют новых выбросов мазутаВ Крыму до 1 марта проверят состояние пляжей после ЧП с мазутомВ Черном море после разлива мазута найдены 49 погибших дельфинов

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, происшествия, экология, водолазные работы, морспасслужба, разлив нефтепродуктов в черном море