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Танкер "Волгонефть-239" готовят к разделке и утилизации - РИА Новости Крым, 27.01.2025
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Танкер "Волгонефть-239" готовят к разделке и утилизации
Танкер "Волгонефть-239" готовят к разделке и утилизации - РИА Новости Крым, 27.01.2025
Танкер "Волгонефть-239" готовят к разделке и утилизации
Танкер "Волгонефть-239" готовят к разделке и утилизации, также обследуют затонувшие фрагменты обоих танкеров, потерпевших крушение в Черном море в декабре... РИА Новости Крым, 27.01.2025
2025-01-27T19:33
2025-01-27T19:38
новости
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
происшествия
экология
водолазные работы
морспасслужба
разлив нефтепродуктов в черном море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Танкер "Волгонефть-239" готовят к разделке и утилизации, также обследуют затонувшие фрагменты обоих танкеров, потерпевших крушение в Черном море в декабре прошлого года. Об этом сообщает Морспасслужба.По информации учреждения, проект утилизации танкера "Волгонефть-239" подготовят до конца января. Пока же ведутся работы по подготовке к этому: вентиляция, дегазация, замывка и пропарка трюмов и внутренних помещений судна."Водолазы Морспасслужбы продолжают обследование затонувших частей танкеров кормового и носового фрагмента "Волгонефть-212" и носового фрагмента "Волгонефть-239" на глубине 20 метров", – отмечают в учреждении.Для этого задействованы 20 водолазов, которые за неделю провели 29 спусков. С помощью ультразвукового толщиномера они должны определить толщину металла корпуса, а также провести осмотр, чтобы выявить возможные места выхода мазута."Всего с 19 декабря водолазы совершили 107 спусков к затонувшим частям танкеров. Работы проводятся с судов "Водолаз Кузьминых" и "Водолаз Малеев", задействованы две водолазные станции", – уточняют в Морспасслужбе.15 судов учреждения каждый день обследуют акваторию Черного моря в районе Тамани, Крыма и Севастополя."С декабря в акватории было собрано более 25 тонн нефтеводяной смеси, а с берега – более 18,5 тонн загрязненного грунта. Всего обработано биосорбентом 50095 квадратных километров акватории", – сообщают цифры в учреждении.25 января специалисты Морспасслужбы завершили откачку мазута из кормовой части танкера "Волгонефть-239", потерпевшего крушение у мыса Панагия. В битумовозы откачали 1488 тонн мазута и перегрузили его в 20 железнодорожных цистерн.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе уже две недели не фиксируют новых выбросов мазутаВ Крыму до 1 марта проверят состояние пляжей после ЧП с мазутомВ Черном море после разлива мазута найдены 49 погибших дельфинов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, происшествия, экология, водолазные работы, морспасслужба, разлив нефтепродуктов в черном море
Танкер "Волгонефть-239" готовят к разделке и утилизации

Танкер "Волгонефть-239" готовят к разделке и утилизации и обследуют затонувшие фрагменты

19:33 27.01.2025 (обновлено: 19:38 27.01.2025)
 
© МорспасслужбаТанкер "Волгонефть-239" готовят к разделке и утилизации
Танкер Волгонефть-239 готовят к разделке и утилизации
© Морспасслужба
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Танкер "Волгонефть-239" готовят к разделке и утилизации, также обследуют затонувшие фрагменты обоих танкеров, потерпевших крушение в Черном море в декабре прошлого года. Об этом сообщает Морспасслужба.

"Специалисты Морспасслужбы готовят танкер "Волгонефть-239" к разделке для дальнейшей утилизации. Параллельно водолазы обследуют затонувшие фрагменты танкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212", – говорится в сообщении.

По информации учреждения, проект утилизации танкера "Волгонефть-239" подготовят до конца января. Пока же ведутся работы по подготовке к этому: вентиляция, дегазация, замывка и пропарка трюмов и внутренних помещений судна.
"Водолазы Морспасслужбы продолжают обследование затонувших частей танкеров кормового и носового фрагмента "Волгонефть-212" и носового фрагмента "Волгонефть-239" на глубине 20 метров", – отмечают в учреждении.
Для этого задействованы 20 водолазов, которые за неделю провели 29 спусков. С помощью ультразвукового толщиномера они должны определить толщину металла корпуса, а также провести осмотр, чтобы выявить возможные места выхода мазута.
"Всего с 19 декабря водолазы совершили 107 спусков к затонувшим частям танкеров. Работы проводятся с судов "Водолаз Кузьминых" и "Водолаз Малеев", задействованы две водолазные станции", – уточняют в Морспасслужбе.
15 судов учреждения каждый день обследуют акваторию Черного моря в районе Тамани, Крыма и Севастополя.
"С декабря в акватории было собрано более 25 тонн нефтеводяной смеси, а с берега – более 18,5 тонн загрязненного грунта. Всего обработано биосорбентом 50095 квадратных километров акватории", – сообщают цифры в учреждении.
25 января специалисты Морспасслужбы завершили откачку мазута из кормовой части танкера "Волгонефть-239", потерпевшего крушение у мыса Панагия. В битумовозы откачали 1488 тонн мазута и перегрузили его в 20 железнодорожных цистерн.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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НовостиТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеПроисшествияЭкологияВодолазные работыМорспасслужбаРазлив нефтепродуктов в Черном море
 
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