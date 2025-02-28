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Ребенок за 150 тысяч рублей – в Подмосковье задержаны торговцы младенцем - РИА Новости Крым, 28.02.2025
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Ребенок за 150 тысяч рублей – в Подмосковье задержаны торговцы младенцем
Ребенок за 150 тысяч рублей – в Подмосковье задержаны торговцы младенцем - РИА Новости Крым, 28.02.2025
Ребенок за 150 тысяч рублей – в Подмосковье задержаны торговцы младенцем
В Московской области по подозрению в торговле новорожденным задержаны роженица, семейная пара и медицинский работник. Об этом сообщили в Следственном комитете... РИА Новости Крым, 28.02.2025
2025-02-28T12:13
2025-02-28T12:13
московская область
происшествия
подмосковье
прокуратура московской области
дети
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
уголовный кодекс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. В Московской области по подозрению в торговле новорожденным задержаны роженица, семейная пара и медицинский работник. Об этом сообщили в Следственном комитете России.По данным следствия, в феврале 2025 года супруги решили купить младенца и в качестве продавца нашли беременную женщину, которая находилась в России незаконно.Медик передала роженице паспорт покупательницы, после чего медикаментозно спровоцировала преждевременные роды и вызвала скорую помощь, сообщив ложные сведения о роженице.По данным прокуратуры Московской области, 13 февраля на свет появился мальчик. После выписки мать передала своего сына покупателей. Семейная пара и их соучастники задержаны."По данному факту следственным органом возбуждено уголовное дело по ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми), ход и результаты его расследования, а также привлечение всех участников незаконной сделки на контроле Щелковской городской прокуратуры", – сообщили в надзорном ведомстве.Ранее в Москве уроженку государства ближнего зарубежья и ее сообщника задержали за попытку продажи новорожденного ребенка. За него злоумышленники получили одну тысячу долларов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе дети три года жили в антисанитарии – их мать будут судитьБастрыкину представят доклад по делу о нанесении травм младенцам в КрымуВ Севастополе дети три года жили в антисанитарии – их мать будут судить
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Новости
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РИА Новости Крым
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московская область, происшествия, подмосковье, прокуратура московской области, дети, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), уголовный кодекс
Ребенок за 150 тысяч рублей – в Подмосковье задержаны торговцы младенцем

В Московской области поймали четверых подозреваемых в торговле новорожденным

12:13 28.02.2025
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРабота ГКБ № 15 им О. М. Филатова
Работа ГКБ № 15 им О. М. Филатова - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. В Московской области по подозрению в торговле новорожденным задержаны роженица, семейная пара и медицинский работник. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
По данным следствия, в феврале 2025 года супруги решили купить младенца и в качестве продавца нашли беременную женщину, которая находилась в России незаконно.
"Договорились с ней о продаже новорожденного за денежное вознаграждение. Нашли и врача частного медцентра в городе Щелково, которая за 150 тысяч рублей согласилась помочь с родами и оформить ребенка по паспортным данным покупателей", – написали в пресс-службе Следкома.
Медик передала роженице паспорт покупательницы, после чего медикаментозно спровоцировала преждевременные роды и вызвала скорую помощь, сообщив ложные сведения о роженице.
По данным прокуратуры Московской области, 13 февраля на свет появился мальчик. После выписки мать передала своего сына покупателей. Семейная пара и их соучастники задержаны.
"По данному факту следственным органом возбуждено уголовное дело по ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми), ход и результаты его расследования, а также привлечение всех участников незаконной сделки на контроле Щелковской городской прокуратуры", – сообщили в надзорном ведомстве.
Ранее в Москве уроженку государства ближнего зарубежья и ее сообщника задержали за попытку продажи новорожденного ребенка. За него злоумышленники получили одну тысячу долларов.
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