https://crimea.ria.ru/20250228/rebenok-za-150-tysyach-rubley--v-podmoskove-zaderzhany-torgovtsy-mladentsem-1144549389.html

Ребенок за 150 тысяч рублей – в Подмосковье задержаны торговцы младенцем

Ребенок за 150 тысяч рублей – в Подмосковье задержаны торговцы младенцем - РИА Новости Крым, 28.02.2025

Ребенок за 150 тысяч рублей – в Подмосковье задержаны торговцы младенцем

В Московской области по подозрению в торговле новорожденным задержаны роженица, семейная пара и медицинский работник. Об этом сообщили в Следственном комитете... РИА Новости Крым, 28.02.2025

2025-02-28T12:13

2025-02-28T12:13

2025-02-28T12:13

московская область

происшествия

подмосковье

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уголовный кодекс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. В Московской области по подозрению в торговле новорожденным задержаны роженица, семейная пара и медицинский работник. Об этом сообщили в Следственном комитете России.По данным следствия, в феврале 2025 года супруги решили купить младенца и в качестве продавца нашли беременную женщину, которая находилась в России незаконно.Медик передала роженице паспорт покупательницы, после чего медикаментозно спровоцировала преждевременные роды и вызвала скорую помощь, сообщив ложные сведения о роженице.По данным прокуратуры Московской области, 13 февраля на свет появился мальчик. После выписки мать передала своего сына покупателей. Семейная пара и их соучастники задержаны."По данному факту следственным органом возбуждено уголовное дело по ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми), ход и результаты его расследования, а также привлечение всех участников незаконной сделки на контроле Щелковской городской прокуратуры", – сообщили в надзорном ведомстве.Ранее в Москве уроженку государства ближнего зарубежья и ее сообщника задержали за попытку продажи новорожденного ребенка. За него злоумышленники получили одну тысячу долларов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе дети три года жили в антисанитарии – их мать будут судитьБастрыкину представят доклад по делу о нанесении травм младенцам в КрымуВ Севастополе дети три года жили в антисанитарии – их мать будут судить

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область, происшествия, подмосковье, прокуратура московской области, дети, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), уголовный кодекс