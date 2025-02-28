https://crimea.ria.ru/20250228/vs-rf-likvidirovali-pochti-9-tysyach-ukrainskikh-boevikov-za-nedelyu-1144550913.html

ВС РФ ликвидировали почти 9 тысяч украинских боевиков за неделю

ВС РФ ликвидировали почти 9 тысяч украинских боевиков за неделю - РИА Новости Крым, 28.02.2025

ВС РФ ликвидировали почти 9 тысяч украинских боевиков за неделю

За минувшую неделю подразделения российских войск ликвидировали более 8,6 тысяч боевиков ВСУ и иностранных наемников. Об этом говорится в сводке Министерства... РИА Новости Крым, 28.02.2025

2025-02-28T13:16

2025-02-28T13:16

2025-02-28T13:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. За минувшую неделю подразделения российских войск ликвидировали более 8,6 тысяч боевиков ВСУ и иностранных наемников. Об этом говорится в сводке Министерства обороны России.Группировка "Север" громила формирования ВСУ в Курской и Харьковской областях. Российские военные ликвидировали свыше 1960 военнослужащих ВСУ, уничтожены американская реактивная система залпового огня MLRS и 40 орудий полевой артиллерии.Военнослужащие "Запада" разбили 13 боевых бронированных машин, 33 автомобиля, 34 орудия полевой артиллерии, из них 16 производства стран НАТО, 13 складов боеприпасов. На этом направлении Киев потерял больше 1340 боевиков.В зоне работы "Южной" группировки в Донецкой Народной Республике ВСУ потеряли более 1200 боевиков. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, двух штурмовых бригад ВСУ, формированиям "Иностранного легиона" и бригады спецназначения "Азов"*.Уничтожены два танка, девять боевых бронированных машин, 24 автомобиля, 21 орудие полевой артиллерии, семь складов боеприпасов, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.Бойцы "Центра" завершили освобождение Новоандреевки в ДНР. В этом направлении Украина потеряла свыше 2340 военнослужащих, пять танков, из них три - Leopard производства ФРГ, 32 боевые бронированные машины, 22 автомобиля и 25 орудий полевой артиллерии.Военнослужащие группировки "Восток" ликвидировали более 1180 боевиков, танки Leopard, 10 боевых бронированных машин и 21 автомобиль. Уничтожили три самоходные артиллерийские установки калибра 155-мм производства стран НАТО, а также три склада боеприпасов.Подразделения группировки войск "Днепр" разбили 44 автомобиля, семь орудий полевой артиллерии, семь складов боеприпасов, 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Потери ВСУ – больше 650 боевиков.Также за неделю средствами ПВО сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, 13 управляемых авиационных бомб Hammer, 20 американских управляемых авиабомб JDAM, 9 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 42 реактивных снаряда системы залпового огня Vampire чешского производства. А также 702 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.*запрещенная в России террористическая организацияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Девять высокоточных ударов по Украине – разбиты аэродромы и энергообъектыАрмия России освободила Новую Сорочину в Курской области Армия России громит врага на всех направлениях: ВСУ потеряли 1065 солдат

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости