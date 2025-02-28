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В жутком массовом ДТП в Курской области погибли четверо и пятеро ранены
В жутком массовом ДТП в Курской области погибли четверо и пятеро ранены - РИА Новости Крым, 28.02.2025
В жутком массовом ДТП в Курской области погибли четверо и пятеро ранены
Четыре человека погибли и пятеро получили травмы в столкновении 12 машин на трассе в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. РИА Новости Крым, 28.02.2025
2025-02-28T11:50
2025-02-28T11:50
2025-02-28T12:04
дтп
курская область
происшествия
александр хинштейн
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Четыре человека погибли и пятеро получили травмы в столкновении 12 машин на трассе в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.По его информации, столкнулись шесть грузовиков и шесть легковых авто. По предварительным данным, причиной стала плохая видимость из-за плотного тумана.Все пострадавшие доставляются в Курскую областную больницу, туда направлена врио министра здравоохранения области Екатерина Письменная, чтобы по необходимости оказать дополнительную помощь.На месте аварии работают все оперативные службы, ведутся следственные действия. Хинштейн также выразил соболезнования родным погибших и пообещал оказать всю необходимую помощь им и пострадавшим в ДТП.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чудо на Ялтинской трассе - в жуткой массовой аварии никто не пострадалПьяный водитель без прав устроил массовое ДТП в КраснодареМассовое ДТП в Казахстане: количество столкнувшихся машин выросло до 95
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дтп, курская область, происшествия, александр хинштейн, новости
В жутком массовом ДТП в Курской области погибли четверо и пятеро ранены
В Курской области в столкновении 12 машин погибли 4 человека и пятеро получили травмы
11:50 28.02.2025 (обновлено: 12:04 28.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Четыре человека погибли и пятеро получили травмы в столкновении 12 машин на трассе в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
По его информации, столкнулись шесть грузовиков и шесть легковых авто. По предварительным данным, причиной стала плохая видимость из-за плотного тумана.
"В результате аварии погибли четыре человека, еще пять получили ранения (у трех человек легкие повреждения, два - в тяжелом состоянии)", - написал Хинштейн в своем Telegram.
Все пострадавшие доставляются в Курскую областную больницу, туда направлена врио министра здравоохранения области Екатерина Письменная, чтобы по необходимости оказать дополнительную помощь.
На месте аварии работают все оперативные службы, ведутся следственные действия.
Хинштейн также выразил соболезнования родным погибших и пообещал оказать всю необходимую помощь им и пострадавшим в ДТП.
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