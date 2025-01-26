https://crimea.ria.ru/20250126/vodolazy-obsledovali-kormu-lezhaschego-na-dne-tankera-volgoneft-212-1143667290.html

Водолазы обследовали корму лежащего на дне танкера "Волгонефть-212"

Водолазы обследовали корму лежащего на дне танкера "Волгонефть-212" - РИА Новости Крым, 26.01.2025

Водолазы обследовали корму лежащего на дне танкера "Волгонефть-212"

Спасатели обследовали корму затонувшего у побережья Краснодарского края танкера "Волгонефть-212", утечек мазута не обнаружено, сообщили в оперштабе региона. РИА Новости Крым, 26.01.2025

2025-01-26T12:57

2025-01-26T12:57

2025-01-26T12:57

разлив мазута

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

танкер

танкер "волгонефть-212"

мчс краснодарского края

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Спасатели обследовали корму затонувшего у побережья Краснодарского края танкера "Волгонефть-212", утечек мазута не обнаружено, сообщили в оперштабе региона.Уточняется, что грунт вокруг судна достаточно чистый, маслянистых пятен также не обнаружено.Корма танкера "Волгонефть-212" находится в 11 километрах от береговой линии. Части корпуса залегли на глубине в 20 метров. Мониторинг кормы, грунта и воды вокруг производится регулярно, добавляют власти.25 января специалисты Морспасслужбы завершили откачку мазута из кормовой части танкера "Волгонефть-239", потерпевшего крушение у мыса Панагия. В битумовозы откачали 1488 тонн мазута и перегрузили его в 20 железнодорожных цистерн.24 января в Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера из-за разлива мазута. Решение позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь региону из резервного фонда российского правительства, пояснили в МЧС.15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута для организации работы по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте. Для координации работ глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до 1 марта проверят состояние пляжей после ЧП с мазутомВ Черном море после разлива мазута найдены 49 погибших дельфиновЗапущен отбор проектов по ликвидации разлива мазута в Черном море

https://crimea.ria.ru/20250126/v-krasnodarskom-krae-obnaruzheny-novye-vybrosy-mazuta-na-17-uchastkakh-1143665423.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, танкер, танкер "волгонефть-212", мчс краснодарского края, новости