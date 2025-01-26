Водолазы обследовали корму лежащего на дне танкера "Волгонефть-212"
Утечек мазута из затонувшей кормы танкера "Волгонефть-212" нет - оперштаб
© МЧС РоссииВодолазы МЧС России обследуют акваторию Черного моря в зоне ЧС
© МЧС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Спасатели обследовали корму затонувшего у побережья Краснодарского края танкера "Волгонефть-212", утечек мазута не обнаружено, сообщили в оперштабе региона.
"Продолжается регулярный мониторинг состояния затонувших фрагментов танкеров. 25 января специалисты обследовали корму "Волгонефть-212" с помощью телеуправляемого подводного аппарата. На данных, которые выводятся на экран, видно показатели глубины и температуры за бортом. По результатам обследования протечек мазута нет", - говорится в сообщении.
Уточняется, что грунт вокруг судна достаточно чистый, маслянистых пятен также не обнаружено.
Корма танкера "Волгонефть-212" находится в 11 километрах от береговой линии. Части корпуса залегли на глубине в 20 метров. Мониторинг кормы, грунта и воды вокруг производится регулярно, добавляют власти.
25 января специалисты Морспасслужбы завершили откачку мазута из кормовой части танкера "Волгонефть-239", потерпевшего крушение у мыса Панагия. В битумовозы откачали 1488 тонн мазута и перегрузили его в 20 железнодорожных цистерн.
24 января в Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера из-за разлива мазута. Решение позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь региону из резервного фонда российского правительства, пояснили в МЧС.
15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута для организации работы по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте. Для координации работ глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев.
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