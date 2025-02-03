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Взрыв прогремел в жилом комплексе в Москве - что известно

Взрыв прогремел в жилом комплексе в Москве - что известно - РИА Новости Крым, 03.02.2025

Взрыв прогремел в жилом комплексе в Москве - что известно

В жилом комплексе на северо-западе Москвы в понедельник утром прогремел взрыв. На месте работают правоохранители и экстренные службы, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 03.02.2025

2025-02-03T10:50

2025-02-03T10:50

2025-02-03T11:20

россия

москва

взрыв

происшествия

новости

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. В жилом комплексе на северо-западе Москвы в понедельник утром прогремел взрыв. На месте работают правоохранители и экстренные службы, сообщает пресс-служба столичного следственного главка.Сейчас следователи, криминалисты и оперативные службы осматривают место происшествия. Проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход работ контролирует прокуратура. На месте происшествия находится прокурор Северо-Западного административного округа Максим Киселев.Как пишут РИА Новости, инцидент произошел в ЖК "Алые паруса", при взрыве один человек погиб и четверо пострадали. Предварительно, причиной ЧП мог быть взрыв неустановленного устройства в холле 29-этажного дома. Официальных данных на этот счет пока нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:190 терактов предотвратили в России с начала годаФСБ в Крыму задержала пятерых за хранение автоматов и взрывчаткиАгент СБУ признался в подрыве машины офицера флота в Севастополе

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, взрыв, происшествия, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации)