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Взрыв прогремел в жилом комплексе в Москве - что известно - РИА Новости Крым, 03.02.2025
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Взрыв прогремел в жилом комплексе в Москве - что известно
Взрыв прогремел в жилом комплексе в Москве - что известно - РИА Новости Крым, 03.02.2025
Взрыв прогремел в жилом комплексе в Москве - что известно
В жилом комплексе на северо-западе Москвы в понедельник утром прогремел взрыв. На месте работают правоохранители и экстренные службы, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 03.02.2025
2025-02-03T10:50
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россия
москва
взрыв
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. В жилом комплексе на северо-западе Москвы в понедельник утром прогремел взрыв. На месте работают правоохранители и экстренные службы, сообщает пресс-служба столичного следственного главка.Сейчас следователи, криминалисты и оперативные службы осматривают место происшествия. Проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход работ контролирует прокуратура. На месте происшествия находится прокурор Северо-Западного административного округа Максим Киселев.Как пишут РИА Новости, инцидент произошел в ЖК "Алые паруса", при взрыве один человек погиб и четверо пострадали. Предварительно, причиной ЧП мог быть взрыв неустановленного устройства в холле 29-этажного дома. Официальных данных на этот счет пока нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:190 терактов предотвратили в России с начала годаФСБ в Крыму задержала пятерых за хранение автоматов и взрывчаткиАгент СБУ признался в подрыве машины офицера флота в Севастополе
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РИА Новости Крым
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россия, москва, взрыв, происшествия, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Взрыв прогремел в жилом комплексе в Москве - что известно

Взрыв прогремел в одном из жилых комплексов Москвы - при ЧП есть пострадавшие

10:50 03.02.2025 (обновлено: 11:20 03.02.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения спасателей МЧС в Крыму
Учения спасателей МЧС в Крыму - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. В жилом комплексе на северо-западе Москвы в понедельник утром прогремел взрыв. На месте работают правоохранители и экстренные службы, сообщает пресс-служба столичного следственного главка.

"В связи с инцидентом, произошедшим в подъезде жилого дома, расположенного на Авиационной улице в городе Москве, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело", - сказано в сообщении.

Сейчас следователи, криминалисты и оперативные службы осматривают место происшествия. Проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход работ контролирует прокуратура. На месте происшествия находится прокурор Северо-Западного административного округа Максим Киселев.
Как пишут РИА Новости, инцидент произошел в ЖК "Алые паруса", при взрыве один человек погиб и четверо пострадали. Предварительно, причиной ЧП мог быть взрыв неустановленного устройства в холле 29-этажного дома. Официальных данных на этот счет пока нет.
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