https://crimea.ria.ru/20241219/fsb-v-krymu-zaderzhala-pyaterykh-za-khranenie-avtomatov-i-vzryvchatki-1142748924.html

ФСБ в Крыму задержала пятерых за хранение автоматов и взрывчатки

ФСБ в Крыму задержала пятерых за хранение автоматов и взрывчатки - РИА Новости Крым, 19.12.2024

ФСБ в Крыму задержала пятерых за хранение автоматов и взрывчатки

Сотрудники крымского управления ФСБ России пресекли деятельность пяти граждан России и Украины, хранивших огнестрельное оружие и взрывчатку. Все пятеро получили РИА Новости Крым, 19.12.2024

2024-12-19T11:34

2024-12-19T11:34

2024-12-19T11:39

приговор

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закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Сотрудники крымского управления ФСБ России пресекли деятельность пяти граждан России и Украины, хранивших огнестрельное оружие и взрывчатку. Все пятеро получили большие сроки, сообщает УФСБ России по Крыму и Севастополю.В отношении организованной группы были возбуждены уголовные дела за незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств. Установлены и доказаны все факты и обстоятельства совершения противоправной деятельности. Мелитопольский межрайонный суд Запорожской области признал обвиняемых виновными и приговорил к лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима на срок от 11 до 13 лет. Кроме того, они обязаны выплатить штрафы в размере 350 тысяч рублей каждый. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приговор, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, оружие, крым, новости крыма, запорожская область, закон и право