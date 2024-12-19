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ФСБ в Крыму задержала пятерых за хранение автоматов и взрывчатки
ФСБ в Крыму задержала пятерых за хранение автоматов и взрывчатки - РИА Новости Крым, 19.12.2024
ФСБ в Крыму задержала пятерых за хранение автоматов и взрывчатки
Сотрудники крымского управления ФСБ России пресекли деятельность пяти граждан России и Украины, хранивших огнестрельное оружие и взрывчатку. Все пятеро получили РИА Новости Крым, 19.12.2024
2024-12-19T11:34
2024-12-19T11:34
2024-12-19T11:39
приговор
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Сотрудники крымского управления ФСБ России пресекли деятельность пяти граждан России и Украины, хранивших огнестрельное оружие и взрывчатку. Все пятеро получили большие сроки, сообщает УФСБ России по Крыму и Севастополю.В отношении организованной группы были возбуждены уголовные дела за незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств. Установлены и доказаны все факты и обстоятельства совершения противоправной деятельности. Мелитопольский межрайонный суд Запорожской области признал обвиняемых виновными и приговорил к лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима на срок от 11 до 13 лет. Кроме того, они обязаны выплатить штрафы в размере 350 тысяч рублей каждый. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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приговор, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, оружие, крым, новости крыма, запорожская область, закон и право
ФСБ в Крыму задержала пятерых за хранение автоматов и взрывчатки
ФСБ в Крыму задержала пятерых граждан РФ и Украины за хранение автоматов и взрывчатки
11:34 19.12.2024 (обновлено: 11:39 19.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Сотрудники крымского управления ФСБ России пресекли деятельность пяти граждан России и Украины, хранивших огнестрельное оружие и взрывчатку. Все пятеро получили большие сроки, сообщает УФСБ России по Крыму и Севастополю.
По местам проживания фигурантов, а также в специально оборудованных схронах силовики обнаружили и изъяли пять автоматов "Калашникова", три пистолета "ПМ", пистолет "ТТ", восемь гранат "РГД-5", пять запалов "УЗРГМ", боеприпас "ВОГ" и 218 патронов различных калибров.
В отношении организованной группы были возбуждены уголовные дела за незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств. Установлены и доказаны все факты и обстоятельства совершения противоправной деятельности.
Мелитопольский межрайонный суд Запорожской области признал обвиняемых виновными и приговорил к лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима на срок от 11 до 13 лет. Кроме того, они обязаны выплатить штрафы в размере 350 тысяч рублей каждый.
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