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Подорожание проезда в Крыму – позиция перевозчиков

Подорожание проезда в Крыму – позиция перевозчиков - РИА Новости Крым, 19.12.2024

Подорожание проезда в Крыму – позиция перевозчиков

Планируемое повышение стоимости проезда в общественном транспорте в Крыму связано с ростом цен на запчасти, в среднем они выросли на 35%. Также эта мера... РИА Новости Крым, 19.12.2024

2024-12-19T11:58

2024-12-19T11:58

2024-12-19T11:58

радио "спутник в крыму"

повышение тарифов на проезд в крыму

общественный транспорт

крым

зиновий лудчак

цены в крыму

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Планируемое повышение стоимости проезда в общественном транспорте в Крыму связано с ростом цен на запчасти, в среднем они выросли на 35%. Также эта мера необходима для повышения зарплат водителям. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал президент ассоциации перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак.Накануне общественная палата Крыма одобрила инициативу Ассоциации автомобильных перевозчиков региона об индексации тарифов на проезд в городском, пригородном и междугородном общественном транспорте. В случае повышения тарифов проезд в городском транспорте обойдется крымчанам в 30 рублей при оплате картой и 35 рублей при расчете наличными.Лудчак отметил, что вопрос повышения цен вызывает споры среди населения."То, что люди это не поддерживают, естественно. Разве кто-то из нас поддержал бы повышение стоимости молока, например?" - отметил он.Эксперт добавил, что повышение цен на перевозки связано с заработной платой водителей и размером МРОТ."Я не помню, чтобы было снижение цен на основные составляющие себестоимости – это и детали, и запасные части, топливо, масла, резина, в том числе и заработная плата. С января МРОТ возрастает до 22 тысяч 400 рублей. За два года это увеличение на 35,1%, это значимо", - подчеркнул он.Даже если перевозчик будет платить минимальную зарплату водителям, то ему все равно придется повышать тарифы, так как увеличение расходов пойдет и на зарплату, и на налоговые платежи, пояснил Лудчак.По его словам, запчасти в среднем подорожали на 35%.Кроме того, идет постоянный процесс обновления автопарка, добавил Лудчак. По его словам, через год-два начнется повторный процесс обновления транспорта, потому что срок службы некоторых автобусов подходит к десяти годам. Он отметил, что именно эти три составляющие забирают практически всю выручку с перевозок."Следовательно, ни ремонта, ни аренды, ни зарплаты, инженерно-технического персонала – ничего нет. Чтобы выжить, соответственно, урезаются зарплаты. Водители и механики увольняются", - продолжил он.Президент ассоциации перевозчиков добавил, что многие предприятия приобрели новые автобусы, но они, по его словам, "не работают в таком режиме, как рассчитывается"."Новый автобус должен работать хотя бы 28 дней в месяц, а они ломаются постоянно. То, что должно работать 40 тысяч, работает десять тысяч, иногда семь. Имею в виду пробег", - пояснил эксперт.Все эти составляющие привели к тому, что ситуация настолько накалилась."Тариф рассчитывается нормативным способом Госкомитетом по тарифам и ценам на основании статистических данных", - сказал Лудчак.Он подчеркнул, что повышение стоимости проезда решит проблему с запчастями и поможет увеличить доходы. Тогда можно будет компенсировать заработные платы водителей или направить средства на своевременный ремонт транспорта, подытожил Лудчак.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Симферополя оценили ситуацию с общественным транспортомКак будет работать общественный транспорт в Симферополе на Новый годТроллейбусный парк Симферополя требует обновления - власти

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

повышение тарифов на проезд в крыму, общественный транспорт, крым, зиновий лудчак, цены в крыму, транспорт