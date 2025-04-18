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Крым готовится побить туристический рекорд 2021 года - РИА Новости Крым, 18.04.2025
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Крым готовится побить туристический рекорд 2021 года
Крым готовится побить туристический рекорд 2021 года - РИА Новости Крым, 18.04.2025
Крым готовится побить туристический рекорд 2021 года
Туристический поток в Крым растет и возвращается к показателям рекордного 2021 года. Об этом заявил зампредседателя правительства Крыма – постпред республики... РИА Новости Крым, 18.04.2025
2025-04-18T15:02
2025-04-18T15:02
крым
георгий мурадов
туризм в крыму
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Туристический поток в Крым растет и возвращается к показателям рекордного 2021 года. Об этом заявил зампредседателя правительства Крыма – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов.По его словам, регион готов к приему большого числа туристов. Мурадов напомнил, что в минувшем году курорты республики посетили более 6 млн отдыхающих, годом ранее – 5,2 миллиона. 2021 год, когда в Крым на отдых прибыло около 9, 5 миллионов человек, по данным Мурадова, оказался рекордным за всю постсоветскую историю. Даже в допандемийный 2019-й турпоток составил 7,4 млн туристов.Рост бронирований на майские праздники в средствах размещения Крыма превысил 80%, в целом до половины всех туристов выбирают отели полуострова, сообщал ранее председатель комитета по предпринимательству в сфере туризма торгово-промышленной палаты РФ Юрий Барзыкин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Севастополь свободны от мазута и готовы встречать туристовЗачем ехать в Крым – честные ответы крымчанКрым усилил позиции на туристическом рынке: от санаториев до гастрономии
https://crimea.ria.ru/20250417/7-prichin-priekhat-v-krym-na-mayskie-prazdniki-1145755931.html
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крым, георгий мурадов, туризм в крыму, туризм, внутренний туризм, общество, новости крыма
Крым готовится побить туристический рекорд 2021 года

Туристический поток в Крым возвращается к показателям рекордного 2021 года – Мурадов

15:02 18.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАрпатский водопад
Арпатский водопад - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Туристический поток в Крым растет и возвращается к показателям рекордного 2021 года. Об этом заявил зампредседателя правительства Крыма – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов.
"В 2021 году у нас было 9,5 миллиона туристов. После 2022 года несколько их количество снизилось. Сейчас мы возвращаемся к прежним нормам", - цитирует постпреда РИА Новости.
По его словам, регион готов к приему большого числа туристов.
Мурадов напомнил, что в минувшем году курорты республики посетили более 6 млн отдыхающих, годом ранее – 5,2 миллиона. 2021 год, когда в Крым на отдых прибыло около 9, 5 миллионов человек, по данным Мурадова, оказался рекордным за всю постсоветскую историю. Даже в допандемийный 2019-й турпоток составил 7,4 млн туристов.
Рост бронирований на майские праздники в средствах размещения Крыма превысил 80%, в целом до половины всех туристов выбирают отели полуострова, сообщал ранее председатель комитета по предпринимательству в сфере туризма торгово-промышленной палаты РФ Юрий Барзыкин.
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