https://crimea.ria.ru/20241118/vlasti-simferopolya-zayavili-o-neobkhodimosti-obnovit-trolleybusnyy-park-1141834782.html

Троллейбусный парк Симферополя требует обновления - власти

Троллейбусный парк Симферополя требует обновления - власти - РИА Новости Крым, 18.11.2024

Троллейбусный парк Симферополя требует обновления - власти

Возраст троллейбусов, работающих на муниципальных маршрутах в Симферополе, подходит к предельному – парк необходимо обновить в кратчайшие сроки. Об этом в эфире РИА Новости Крым, 18.11.2024

2024-11-18T07:57

2024-11-18T07:57

2024-11-18T08:49

транспорт

радио "спутник в крыму"

георгий сухацкий

крымтроллейбус

общественный транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Возраст троллейбусов, работающих на муниципальных маршрутах в Симферополе, подходит к предельному – парк необходимо обновить в кратчайшие сроки. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий.По его словам, в обновлении парка крупнейшему в Крыму транспортному предприятию, которое обслуживает сегодня более 1000 машин, поможет республика."Предприятие поддерживается, безусловно, субъектом. Руководство республики нацелено на то, чтобы все пассажиры были удовлетворены", – добавил Сухацкий.Ранее сообщалось, что в Крыму реализуется масштабная программа обновления общественного транспорта. В прошлом году для ГУП "Крымтроллейбус" были закуплены новые автобусы. Самым масштабным за последние годы стало поступление более 400 новых автобусов в 2020-м году для решения проблемы нехватки общественного транспорта в республике.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:18 новых автобусов выйдут на маршруты СевастополяКрымских дошколят будут возить в детсады на специальных автобусахВ Крыму прорабатывают новые транспортные маршруты

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

транспорт, георгий сухацкий, крымтроллейбус, общественный транспорт