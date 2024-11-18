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Троллейбусный парк Симферополя требует обновления - власти
Троллейбусный парк Симферополя требует обновления - власти - РИА Новости Крым, 18.11.2024
Троллейбусный парк Симферополя требует обновления - власти
Возраст троллейбусов, работающих на муниципальных маршрутах в Симферополе, подходит к предельному – парк необходимо обновить в кратчайшие сроки. Об этом в эфире РИА Новости Крым, 18.11.2024
2024-11-18T07:57
2024-11-18T07:57
2024-11-18T08:49
транспорт
радио "спутник в крыму"
георгий сухацкий
крымтроллейбус
общественный транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Возраст троллейбусов, работающих на муниципальных маршрутах в Симферополе, подходит к предельному – парк необходимо обновить в кратчайшие сроки. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий.По его словам, в обновлении парка крупнейшему в Крыму транспортному предприятию, которое обслуживает сегодня более 1000 машин, поможет республика."Предприятие поддерживается, безусловно, субъектом. Руководство республики нацелено на то, чтобы все пассажиры были удовлетворены", – добавил Сухацкий.Ранее сообщалось, что в Крыму реализуется масштабная программа обновления общественного транспорта. В прошлом году для ГУП "Крымтроллейбус" были закуплены новые автобусы. Самым масштабным за последние годы стало поступление более 400 новых автобусов в 2020-м году для решения проблемы нехватки общественного транспорта в республике.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:18 новых автобусов выйдут на маршруты СевастополяКрымских дошколят будут возить в детсады на специальных автобусахВ Крыму прорабатывают новые транспортные маршруты
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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транспорт, георгий сухацкий, крымтроллейбус, общественный транспорт
Троллейбусный парк Симферополя требует обновления - власти
Возраст троллейбусов в Симферополе подходит к предельному – машины требуют замены
07:57 18.11.2024 (обновлено: 08:49 18.11.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым.
Возраст троллейбусов, работающих на муниципальных маршрутах в Симферополе, подходит к предельному – парк необходимо обновить в кратчайшие сроки. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий.
"Троллейбусы на маршрутах – их возраст уже подходит к предельному. И предприятие-перевозчик ГУП "Крымтроллейбус" обязано уже обновить электротранспорт в кратчайшие сроки", – сказал Сухацкий.
По его словам, в обновлении парка крупнейшему в Крыму транспортному предприятию, которое обслуживает сегодня более 1000 машин, поможет республика.
"Предприятие поддерживается, безусловно, субъектом. Руководство республики нацелено на то, чтобы все пассажиры были удовлетворены", – добавил Сухацкий.
Ранее сообщалось, что в Крыму реализуется масштабная программа обновления общественного транспорта. В прошлом году для ГУП "Крымтроллейбус" были закуплены новые автобусы. Самым масштабным за последние годы стало поступление более 400 новых автобусов в 2020-м году для решения проблемы нехватки общественного транспорта в республике.
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