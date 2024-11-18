Рейтинг@Mail.ru
Троллейбусный парк Симферополя требует обновления - власти - РИА Новости Крым, 18.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20241118/vlasti-simferopolya-zayavili-o-neobkhodimosti-obnovit-trolleybusnyy-park-1141834782.html
Троллейбусный парк Симферополя требует обновления - власти
Троллейбусный парк Симферополя требует обновления - власти - РИА Новости Крым, 18.11.2024
Троллейбусный парк Симферополя требует обновления - власти
Возраст троллейбусов, работающих на муниципальных маршрутах в Симферополе, подходит к предельному – парк необходимо обновить в кратчайшие сроки. Об этом в эфире РИА Новости Крым, 18.11.2024
2024-11-18T07:57
2024-11-18T08:49
транспорт
радио "спутник в крыму"
георгий сухацкий
крымтроллейбус
общественный транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0e/1141860478_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e1100a1ce6ff3b85ed627db392e4aa6c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Возраст троллейбусов, работающих на муниципальных маршрутах в Симферополе, подходит к предельному – парк необходимо обновить в кратчайшие сроки. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий.По его словам, в обновлении парка крупнейшему в Крыму транспортному предприятию, которое обслуживает сегодня более 1000 машин, поможет республика."Предприятие поддерживается, безусловно, субъектом. Руководство республики нацелено на то, чтобы все пассажиры были удовлетворены", – добавил Сухацкий.Ранее сообщалось, что в Крыму реализуется масштабная программа обновления общественного транспорта. В прошлом году для ГУП "Крымтроллейбус" были закуплены новые автобусы. Самым масштабным за последние годы стало поступление более 400 новых автобусов в 2020-м году для решения проблемы нехватки общественного транспорта в республике.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:18 новых автобусов выйдут на маршруты СевастополяКрымских дошколят будут возить в детсады на специальных автобусахВ Крыму прорабатывают новые транспортные маршруты
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0e/1141860478_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_657b42073a3aad20cfdeacf54d871c50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
транспорт, георгий сухацкий, крымтроллейбус, общественный транспорт
Троллейбусный парк Симферополя требует обновления - власти

Возраст троллейбусов в Симферополе подходит к предельному – машины требуют замены

07:57 18.11.2024 (обновлено: 08:49 18.11.2024)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваТроллейбус
Троллейбус
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Возраст троллейбусов, работающих на муниципальных маршрутах в Симферополе, подходит к предельному – парк необходимо обновить в кратчайшие сроки. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий.

"Троллейбусы на маршрутах – их возраст уже подходит к предельному. И предприятие-перевозчик ГУП "Крымтроллейбус" обязано уже обновить электротранспорт в кратчайшие сроки", – сказал Сухацкий.

По его словам, в обновлении парка крупнейшему в Крыму транспортному предприятию, которое обслуживает сегодня более 1000 машин, поможет республика.
"Предприятие поддерживается, безусловно, субъектом. Руководство республики нацелено на то, чтобы все пассажиры были удовлетворены", – добавил Сухацкий.
Ранее сообщалось, что в Крыму реализуется масштабная программа обновления общественного транспорта. В прошлом году для ГУП "Крымтроллейбус" были закуплены новые автобусы. Самым масштабным за последние годы стало поступление более 400 новых автобусов в 2020-м году для решения проблемы нехватки общественного транспорта в республике.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
18 новых автобусов выйдут на маршруты Севастополя
Крымских дошколят будут возить в детсады на специальных автобусах
В Крыму прорабатывают новые транспортные маршруты
 
Радио "Спутник в Крыму"ТранспортГеоргий СухацкийКрымтроллейбусОбщественный транспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:54Священник назвал причину церковного наказания для бойцов
08:36На юг России пришли холода
08:06Десять человек ранены после удара ВСУ по маршрутке в Горловке
07:57Троллейбусный парк Симферополя требует обновления - власти
07:30Удары дальнобойными ракетами по России: Зеленский сделал заявление
07:19Массированная атака - над регионами России сбиты 59 вражеских дронов
06:47Симферополь вошел в топ городов РФ с возросшим спросом на вторичное жилье
06:26Бездомные собаки в Крыму: как уменьшают численность и сколько это стоит
06:12Атака беспилотников на Москву - что известно
00:01От -2 до +14: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 18 ноября
23:32В Госдуме прокомментировали разрешение Украине бить ATACMS вглубь России
23:16Либералы любят войну: Маск о разрешении США бить ATACMS по России
23:02Вслед за США Франция и Британия разрешили Украине удары вглубь России
22:03Главное за день: 17 ноября
21:43Байден разрешил Украине бить вглубь России ракетами ATACMS
21:31"Настоящие камни с неба": погода в Крыму на неделю от ФОБОС
21:07Законностью застройки побережья в Керчи заинтересовался СК России
20:48Как в Севастополе спасают недоношенных детей
20:27В "Укрэнерго" анонсировали одновременные отключения света по всей стране
Лента новостейМолния