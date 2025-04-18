Сбер предотвратил более 1,5 тысяч случаев мошенничества в Крыму за год
© Пресс-служба СбераV Всероссийская научно-практическая конференция "Потенциал экономического развития и управления региона, повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры: практика субъектов Российской Федерации"
© Пресс-служба Сбера
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Сбер предотвратил более 1,5 тысячи попыток мошенничества в отношении клиентов банка в Крыму и Севастополе за 2024 год, сообщила пресс-служба кредитной организации.
В Симферополе состоялась V Всероссийская научно-практическая конференция "Потенциал экономического развития и управления региона, повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры: практика субъектов Российской Федерации". В ней участвовали более 700 представителей вузов, региональных и муниципальных органов власти, экспертов в области финансов и банковского сектора.
По словам управляющего головным отделением банка в Крыму Андрея Подсвирова, цифра предотвращенных случаев мошенничества показывает, что финансовая грамотность – важная часть безопасности крымчан.
"Одна из ключевых задач команды банка в Крыму – это помощь в формировании культуры роста спроса на использование инновационных технологий и развитие финансовой грамотности. Только за последний год мы провели на полуострове более 200 лекций о противодействии социальной инженерии и о важности кибербезопасности для более чем 10 тысяч крымчан, еще 2 тысячи студентов прошли образовательную игру "Фондовые рынки+", около 1 тысячи пенсионеров посетили курс финансовой грамотности "Активный возраст"", – приводит пресс-служба слова Подсвирова.
© Пресс-служба СбераV Всероссийская научно-практическая конференция "Потенциал экономического развития и управления региона, повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры: практика субъектов Российской Федерации"
© Пресс-служба Сбера
V Всероссийская научно-практическая конференция "Потенциал экономического развития и управления региона, повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры: практика субъектов Российской Федерации"