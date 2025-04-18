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Сбер предотвратил более 1,5 тысяч случаев мошенничества в Крыму за год - РИА Новости Крым, 18.04.2025
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Сбер предотвратил более 1,5 тысяч случаев мошенничества в Крыму за год
Сбер предотвратил более 1,5 тысяч случаев мошенничества в Крыму за год - РИА Новости Крым, 18.04.2025
Сбер предотвратил более 1,5 тысяч случаев мошенничества в Крыму за год
Сбер предотвратил более 1,5 тысячи попыток мошенничества в отношении клиентов банка в Крыму и Севастополе за 2024 год, сообщила пресс-служба кредитной... РИА Новости Крым, 18.04.2025
2025-04-18T13:42
2025-04-18T13:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Сбер предотвратил более 1,5 тысячи попыток мошенничества в отношении клиентов банка в Крыму и Севастополе за 2024 год, сообщила пресс-служба кредитной организации.В Симферополе состоялась V Всероссийская научно-практическая конференция "Потенциал экономического развития и управления региона, повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры: практика субъектов Российской Федерации". В ней участвовали более 700 представителей вузов, региональных и муниципальных органов власти, экспертов в области финансов и банковского сектора.По словам управляющего головным отделением банка в Крыму Андрея Подсвирова, цифра предотвращенных случаев мошенничества показывает, что финансовая грамотность – важная часть безопасности крымчан.
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сбер, мошенничество, новости крыма, крым, кибербезопасность

Сбер предотвратил более 1,5 тысяч случаев мошенничества в Крыму за год

13:42 18.04.2025
 
© Пресс-служба СбераV Всероссийская научно-практическая конференция "Потенциал экономического развития и управления региона, повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры: практика субъектов Российской Федерации"
V Всероссийская научно-практическая конференция Потенциал экономического развития и управления региона, повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры: практика субъектов Российской Федерации
© Пресс-служба Сбера
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Сбер предотвратил более 1,5 тысячи попыток мошенничества в отношении клиентов банка в Крыму и Севастополе за 2024 год, сообщила пресс-служба кредитной организации.
В Симферополе состоялась V Всероссийская научно-практическая конференция "Потенциал экономического развития и управления региона, повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры: практика субъектов Российской Федерации". В ней участвовали более 700 представителей вузов, региональных и муниципальных органов власти, экспертов в области финансов и банковского сектора.
По словам управляющего головным отделением банка в Крыму Андрея Подсвирова, цифра предотвращенных случаев мошенничества показывает, что финансовая грамотность – важная часть безопасности крымчан.
"Одна из ключевых задач команды банка в Крыму – это помощь в формировании культуры роста спроса на использование инновационных технологий и развитие финансовой грамотности. Только за последний год мы провели на полуострове более 200 лекций о противодействии социальной инженерии и о важности кибербезопасности для более чем 10 тысяч крымчан, еще 2 тысячи студентов прошли образовательную игру "Фондовые рынки+", около 1 тысячи пенсионеров посетили курс финансовой грамотности "Активный возраст"", – приводит пресс-служба слова Подсвирова.
© Пресс-служба СбераV Всероссийская научно-практическая конференция "Потенциал экономического развития и управления региона, повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры: практика субъектов Российской Федерации"
V Всероссийская научно-практическая конференция Потенциал экономического развития и управления региона, повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры: практика субъектов Российской Федерации
© Пресс-служба Сбера
V Всероссийская научно-практическая конференция "Потенциал экономического развития и управления региона, повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры: практика субъектов Российской Федерации"
СберМошенничествоНовости КрымаКрымКибербезопасность
 
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