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Сбер предотвратил более 1,5 тысяч случаев мошенничества в Крыму за год

Сбер предотвратил более 1,5 тысяч случаев мошенничества в Крыму за год - РИА Новости Крым, 18.04.2025

Сбер предотвратил более 1,5 тысяч случаев мошенничества в Крыму за год

Сбер предотвратил более 1,5 тысячи попыток мошенничества в отношении клиентов банка в Крыму и Севастополе за 2024 год, сообщила пресс-служба кредитной... РИА Новости Крым, 18.04.2025

2025-04-18T13:42

2025-04-18T13:42

2025-04-18T13:42

сбер

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Сбер предотвратил более 1,5 тысячи попыток мошенничества в отношении клиентов банка в Крыму и Севастополе за 2024 год, сообщила пресс-служба кредитной организации.В Симферополе состоялась V Всероссийская научно-практическая конференция "Потенциал экономического развития и управления региона, повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры: практика субъектов Российской Федерации". В ней участвовали более 700 представителей вузов, региональных и муниципальных органов власти, экспертов в области финансов и банковского сектора.По словам управляющего головным отделением банка в Крыму Андрея Подсвирова, цифра предотвращенных случаев мошенничества показывает, что финансовая грамотность – важная часть безопасности крымчан.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбер, мошенничество, новости крыма, крым, кибербезопасность