https://crimea.ria.ru/20250418/selo-pod-alushtoy-bez-vody-mutnost-v-istochnike-prevysila-normu-v-50-raz-1145790624.html

Село под Алуштой без воды: мутность в источнике превысила норму в 50 раз

Село под Алуштой без воды: мутность в источнике превысила норму в 50 раз - РИА Новости Крым, 18.04.2025

Село под Алуштой без воды: мутность в источнике превысила норму в 50 раз

Село Малореченское в районе Алушты осталось без воды на неопределенный срок из-за того, что вода из источника временно непригодна для использования. Об этом... РИА Новости Крым, 18.04.2025

2025-04-18T13:33

2025-04-18T13:33

2025-04-18T13:37

вода крыма

алушта

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водоснабжение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Село Малореченское в районе Алушты осталось без воды на неопределенный срок из-за того, что вода из источника временно непригодна для использования. Об этом сообщает предприятие "Вода Крыма".По словам специалистов, меры приняты в связи с повышением содержания взвешенных веществ в источнике.Водоснабжение перекрыли с 17 апреля, восстановят подачу после естественной нормализации качества воды в источнике.В "Воде Крыма" уточняют, что в селе организован ежедневный подвоз воды с 9 утра до 9 вечера.Сейчас Алушта снабжается водой из Изобильненского и Кутузовского водохранилищ, но воды летом недостаточно. Для водоснабжения Ялтинского региона используются местные источники, а также созданные при СССР водохранилища с северной стороны крымских гор: Счастливенское и Загорское. Два новых водохранилища для снабжения водой Ялты и Алушты начнут строить в этом году, строительство займет около полутора лет.Ранее сообщалось, что в Алуште и 18 прилегающих населенных пунктах на следующей неделе проведут работы по дезинфекции сетей. Использовать воду в питьевых целях во время работ будет запрещено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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