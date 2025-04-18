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Село под Алуштой без воды: мутность в источнике превысила норму в 50 раз
Село под Алуштой без воды: мутность в источнике превысила норму в 50 раз - РИА Новости Крым, 18.04.2025
Село под Алуштой без воды: мутность в источнике превысила норму в 50 раз
Село Малореченское в районе Алушты осталось без воды на неопределенный срок из-за того, что вода из источника временно непригодна для использования. Об этом... РИА Новости Крым, 18.04.2025
2025-04-18T13:33
2025-04-18T13:33
2025-04-18T13:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Село Малореченское в районе Алушты осталось без воды на неопределенный срок из-за того, что вода из источника временно непригодна для использования. Об этом сообщает предприятие "Вода Крыма".По словам специалистов, меры приняты в связи с повышением содержания взвешенных веществ в источнике.Водоснабжение перекрыли с 17 апреля, восстановят подачу после естественной нормализации качества воды в источнике.В "Воде Крыма" уточняют, что в селе организован ежедневный подвоз воды с 9 утра до 9 вечера.Сейчас Алушта снабжается водой из Изобильненского и Кутузовского водохранилищ, но воды летом недостаточно. Для водоснабжения Ялтинского региона используются местные источники, а также созданные при СССР водохранилища с северной стороны крымских гор: Счастливенское и Загорское. Два новых водохранилища для снабжения водой Ялты и Алушты начнут строить в этом году, строительство займет около полутора лет.Ранее сообщалось, что в Алуште и 18 прилегающих населенных пунктах на следующей неделе проведут работы по дезинфекции сетей. Использовать воду в питьевых целях во время работ будет запрещено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Село под Алуштой без воды: мутность в источнике превысила норму в 50 раз
Водоснабжение в селе Малореченское в Крыму приостановлено из-за мутности в источнике
13:33 18.04.2025 (обновлено: 13:37 18.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Село Малореченское в районе Алушты осталось без воды на неопределенный срок из-за того, что вода из источника временно непригодна для использования. Об этом сообщает предприятие "Вода Крыма".
По словам специалистов, меры приняты в связи с повышением содержания взвешенных веществ в источнике.
"В связи с активным таянием снега в горной местности содержание взвешенных веществ (мутность) в воде источника "Джур-Джур" превысило допустимую норму более чем в 50 раз", – уточняют в ресурсоснабжающей организации.
Водоснабжение перекрыли с 17 апреля, восстановят подачу после естественной нормализации качества воды в источнике.
В "Воде Крыма" уточняют, что в селе организован ежедневный подвоз воды с 9 утра до 9 вечера.
Сейчас Алушта снабжается водой из Изобильненского и Кутузовского водохранилищ, но воды летом недостаточно. Для водоснабжения Ялтинского региона используются местные источники, а также созданные при СССР водохранилища с северной стороны крымских гор: Счастливенское и Загорское. Два новых водохранилища для снабжения водой Ялты и Алушты начнут строить
в этом году, строительство займет около полутора лет.
Ранее сообщалось, что в Алуште и 18 прилегающих населенных пунктах на следующей неделе проведут работы по дезинфекции сетей. Использовать воду в питьевых целях во время работ будет запрещено
.
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